Las rentas millonarias del rey Carlos III

Las rentas aumentan en el Reino Unido a un ritmo r茅cord y, gracias a esta tendencia, los ingresos del rey Carlos III, el arrendador m谩s famoso de la naci贸n, han sido cuantiosos.

Este a帽o el vasto imperio inmobiliario de Carlos, conocido como el ducado de Lancaster, produjo ingresos de 26,2 millones de libras, equivalentes a unos 34,3 millones de d贸lares. Este patrimonio pas贸 a manos de Carlos cuando su madre, la reina Isabel II, muri贸 el oto帽o pasado.

El bien inmueble, de m谩s de 18.000 hect谩reas, es casi del mismo tama帽o que Washington D. C. y genera millones de d贸lares anuales por concepto de renta, adem谩s de que est谩 exento del pago de impuestos sobre corporaciones que la mayor铆a de las empresas deben pagar en el Reino Unido (Carlos hace un pago de impuestos voluntario sobre sus ingresos por una cantidad que no se ha divulgado).

El ducado public贸 hace poco sus primeros registros desde que Carlos ascendi贸 al trono. Esas cifras muestran que el rey ha sorteado las dificultades financieras que enfrenta la naci贸n, pues sus ingresos privados incluso fueron m谩s altos que los que lleg贸 a percibir su madre.

En parte, esto se debi贸 al aumento en las rentas a los inquilinos que viven en tierras reales. El ducado tambi茅n recibi贸 mayores ingresos por sus inmuebles comerciales. Las cuentas dan una primera impresi贸n sobre la estrategia que Carlos aplicar谩 en el manejo de su imperio financiero ahora que es rey.

驴Cu谩nto gan贸? Y 驴qu茅 es un ducado?

Un ducado es un territorio que, por tradici贸n, es gobernado por un duque o una duquesa. El ducado de Lancaster es una cartera de 1000 millones de d贸lares integrada por bienes inmuebles cuyo prop贸sito es generar dinero para la persona que ocupe el trono. El monarca destina estos fondos a mantener a toda la familia real.

Los ingresos privados que el ducado gener贸 para Carlos ascendieron a 26,2 millones de libras. Esta cantidad es aproximadamente 2 millones de libras m谩s de lo que recibi贸 su madre antes de morir. Carlos tiene menos familiares que mantener en comparaci贸n con los que tuvo su madre.

Coronaci贸n de Carlos III y Camila Parker Bowles (Fuente: Instagram/@theroyalfamily)

Este dinero es independiente de la Subvenci贸n Soberana anual de 86 millones de libras (unos 112 millones de d贸lares) financiada por los contribuyentes, que cubre la mayor铆a de los gastos reales oficiales.

驴As铆 que el ducado subi贸 la renta?

S铆. Seg煤n los registros, el ducado subi贸 la renta un tres por ciento en el 煤ltimo ejercicio fiscal, apenas por debajo del alza de las rentas privadas que ha propiciado una crisis en el costo de vida.

En todo el Reino Unido, las rentas privadas experimentan el ritmo m谩s acelerado de aumento que se haya registrado, aunque solo se tienen cifras oficiales desde 2016. El alza en las rentas del ducado llen贸 los cofres reales con 8,2 millones de libras adicionales. El ducado explic贸 que varias 鈥渞enovaciones y restauraciones鈥 hab铆an producido 鈥渕ejores valores de renta鈥.

Por supuesto, Carlos no es un arrendador com煤n y corriente. No depende de sus ingresos de rentas para pagar la hipoteca o los servicios p煤blicos.

驴Qu茅 nos dice esto sobre Carlos?

Carlos ascendi贸 al trono en un momento en que millones de residentes brit谩nicos no pueden costear sus gastos cotidianos. El est谩ndar de vida va en declive, pues los salarios no han mantenido el paso del aumento de los precios de la vivienda y los alimentos.

El rey pareci贸 estar muy consciente de la situaci贸n cuando, tras la muerte de su madre, algunas fuentes reales comenzaron a comentarles a los medios brit谩nicos que Carlos ten铆a la visi贸n de una 鈥渕onarqu铆a reducida鈥.

Las cifras m谩s recientes del ducado de Lancaster no muestran ninguna se帽al notable de recorte de costos en el patrimonio privado de Carlos. Los costos de operaci贸n se elevaron un 40 por ciento porque el ducado contrat贸 m谩s personal y le aument贸 el salario a su director ejecutivo a 275.000 libras.

Estas acciones est谩n en sinton铆a con la ambiciosa estrategia centrada en los negocios que adopt贸 Carlos cuando era pr铆ncipe y deb铆a manejar el ducado de Cornualles, una cartera de bienes inmuebles independiente que ahora est谩 en manos de su hijo Guillermo.

Ducado de Cornualles

Carlos se llev贸 a dos ejecutivos del ducado de Cornualles tras heredar la propiedad de su madre. Varios gestores financieros de alto rango que trabajaron con Carlos durante el tiempo que administr贸 el ducado de Cornualles le dijeron a The New York Times que se opon铆a a la tercerizaci贸n y prefer铆a dejar su patrimonio en manos de un grupo de personas conocidas y de confianza.

Algunos de los cambios en el ducado de Lancaster comenzaron a planearse hace una d茅cada, seg煤n inform贸 Paul Clarke, quien fungi贸 como director ejecutivo del ducado casi 13 a帽os y se retir贸 del cargo en 2013.

Desde hace a帽os, los expertos en temas de la realeza han se帽alado que era poco probable que Carlos cambiara su estrategia basada en los negocios al convertirse en rey.

鈥溌緿e verdad el hombre que durante m谩s tiempo ha sido el heredero real en la historia del Reino Unido querr铆a reducir su herencia al ser coronado?鈥, escribi贸 el historiador y comentarista real David McClure en su libro titulado The Queen鈥檚 True Worth (El verdadero valor de la reina).

驴Qu茅 importancia tiene el ducado?

Los ducados son las principales fuentes de ingresos privados de la familia real. Sin embargo, representan una peque帽a fracci贸n de la fortuna estimada de 28.000 millones de d贸lares de la familia, que incluye la riqueza personal celosamente protegida del monarca, activos inmobiliarios bajo el Crown Estate, la Subvenci贸n Soberana del gobierno y los palacios de Buckingham y Kensington.

La familia real ha luchado durante mucho tiempo para mantener su riqueza en secreto. Algunos historiadores han descrito a la familia como m谩s herm茅tica que los servicios de inteligencia.

Clarke, el ex director ejecutivo del ducado, describi贸 su proceso de contrataci贸n como un juego del 鈥済ato y el rat贸n鈥, en el que tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad incluso para hablar sobre el trabajo y no se le dijo para qui茅n podr铆a estar trabajando.

Carlos tiene menos familiares que mantener en comparaci贸n con los que tuvo su madre Instagram / theroyalfamily

Newton Investment Management y Stanhope Capital administran la mayor铆a de las inversiones financieras del ducado, las cuales se mantienen muy bien protegidas. Dos ex socios le dijeron a The New York Times que el ducado no impuso restricciones a las inversiones: solo 鈥渄ame un buen rendimiento鈥, dijo uno. Sin embargo, Carlos s铆 impidi贸 acciones nocivas para el medioambiente, como invertir directamente en compa帽铆as petroleras.

Los miembros de la realeza no tienen que rendir cuentas de c贸mo gastan los ingresos privados que obtienen de los ducados. Por ejemplo, cuando Carlos ten铆a 4 a帽os, comenz贸 a recibir 209.000 libras (en valor actual) de su patrimonio. En una carta a los funcionarios p煤blicos, el ducado de Cornualles se limit贸 a declarar que el dinero era para su 鈥渟ostenimiento y educaci贸n鈥.

Por Jane Bradley

Reportando desde Londres

The New York Times

