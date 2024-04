Las tácticas que usan empresas de Asia para enviar por correo drogas sintéticas a Europa y EE.UU.

Escuchar

Sammy siguió un rito de iniciación muy popular cuando abandonó su aldea en la provincia de Sichuan para asistir a la universidad en el norte de China, hace más de una década.

Fue la primera persona de su familia en ir a la universidad, donde se graduó de Inglés. Le apasionaban los idiomas extranjeros y soñaba con ser profesora. Nunca antes había oído hablar de los opioides sintéticos.

Después de graduarse, Sammy encontró trabajo en una empresa química en la ciudad china de Shijiazhuang, vendiendo lo que ella pensaba que eran productos químicos a clientes de todo el mundo. Practicaba inglés todos los días cuando hablaba con sus clientes en línea y ganaba una comisión por cada venta que hacía. Su sueño de convertirse en maestra se desvaneció rápidamente.

“Tal vez otros sean como yo... Al principio no sabemos lo que vendemos, pero cuando nos enteramos, nos enamoramos del trabajo”, dijo. “Con este empleo se puede hacer dinero”.

Sammy [nombre ficticio] es una de los miles de representantes de ventas en línea que las agencias internacionales de seguridad estiman que trabajan para compañías farmacéuticas y químicas chinas ilícitas, que producen y contrabandean drogas ilegales fabricadas en laboratorios.

Estados Unidos afronta un problema con el contrabando y abuso del poderoso opioide fentanilo

El fentanilo en EE.UU.

El gobierno de Estados Unidos ha acusado durante mucho tiempo a China de inundar el país con drogas mortales como el fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más fuerte que la heroína, lo cual ha sido negado por el gobierno chino.

Washington asegura que los opioides fabricados en China alimentan la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos. En 2022, más de 70.000 estadounidenses murieron por sobredosis de fentanilo.

Según un informe publicado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el Partido Comunista Chino, el gobierno de Pekín proporciona subsidios a empresas que trafican abiertamente con drogas sintéticas ilícitas. Además, advierte sobre decenas de miles de publicaciones en línea que anuncian drogas ilegales y sustancias precursoras de drogas.

El estudio afirma que empresas “de total propiedad estatal” están involucradas en el tráfico de drogas. El gobierno chino ha negado sistemáticamente tener conocimiento del tráfico ilegal de drogas.

Los vendedores

Muchos como Sammy caen en el tráfico de drogas aparentemente por accidente, en principio sin ser conscientes sobre el tipo de productos que venden por internet y sus consecuencias mortales. Sin embargo, otros tienen más consciencia sobre lo que venden.

Cada mañana, Sara [nombre ficticio] publica fotos y videos en sus plataformas de redes sociales anunciando drogas: cannabinoides sintéticos, precursores de la MDMA (éxtasis), y nitazenos, un opioide sintético hasta 50 veces más potente incluso que el fentanilo.

“Tenemos muchos clientes en Reino Unido y hemos colaborado muchas veces con ellos”, alardea Sara, licenciada en Comercio Internacional y que ahora trabaja en una plataforma en línea.

Al ser cuestionada sobre lo que hace, no se involucra en una discusión moral sobre la venta de drogas. Afirma que nunca pregunta a los clientes cómo usan lo que ella vende.

La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés) de Reino Unido considera que los traficantes de drogas están mezclando el opioide sintético con drogas ilegales como la heroína.

Según la NCA, ha habido más de 100 muertes relacionadas con los nitazenos en los últimos nueve meses, lo que llevó a los profesionales de la salud a advertir que Reino Unido podría estar enfrentando una crisis relacionada con las drogas.

Los opioides sintéticos son potentes, por lo que pueden distribuirse en pequeñas cantidades

Anuncios en internet

La BBC encontró cientos de anuncios de nitazenos en internet. Los proveedores contactados ofrecen hacer envíos a través de servicios de mensajería, poniendo etiquetas incorrectas en las entregas y escondiendo las drogas en envases falsos.

La BBC también encontró números de seguimiento de mensajería proporcionados por un representante de ventas en línea en China, que afirma haber realizado entregas exitosas en todo Reino Unido.

Sara entró en el negocio después de la universidad. Pensó que estaba vendiendo productos químicos. Ha trabajado en la industria durante dos años y medio. “Conozco la mayoría de los productos”, dice.

“Mi jefe ha dirigido esta empresa durante más de siete años y conoce a muchos clientes y distribuidores. Si el producto es retenido, él será quien más perderá. Por lo tanto, hará todo lo posible para que el producto llegue a usted sin problemas”, agrega.

En marzo, el gobierno británico clasificó 15 opioides sintéticos como drogas Clase A. Según la Ley de Uso Indebido de Drogas, cualquier persona que sea sorprendida suministrando o produciendo drogas podría enfrentarse a una condena a cadena perpetua. Quienes sean capturados en posesión de drogas afrontan cargos de hasta siete años de prisión.

Las drogas sintéticas son enviadas a través de servicios de paquetería, lo que dificulta su detección Getty

Crecimiento industrial

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), China tiene entre 40.000 y 100.000 empresas farmacéuticas.

“China ha tenido durante mucho tiempo una de las industrias farmacéuticas más importantes de Asia, así como una de las industrias químicas más grandes. Y hemos visto un crecimiento de la industria en otros países de la región”, dijo Jeremy Douglas a finales de 2023, el entonces representante regional en el Sudeste Asiático y el Pacífico de la UNODC.

“Si bien ambas industrias están reguladas, el desafío es significativo dada la magnitud y, al mismo tiempo, hay varias formas de mover los productos. Los paquetes postales, el transporte aéreo y los contenedores de envío se mueven globalmente en grandes volúmenes”, explicó.

Douglas asegura que las drogas sintéticas están distorsionando el tráfico tradicional de drogas. Fuera de China, las drogas sintéticas ofrecen oportunidades tanto para las organizaciones criminales tradicionales como para las nuevas empresas, capaces de comprar directamente a productores ubicados en el otro lado del mundo.

“Las (drogas) sintéticas como el fentanilo tienen varias ventajas sobre las drogas tradicionales: son compactas, fácilmente transportables, disponen de una demanda preexistente y son reemplazables. Son atractivas para los traficantes”.

Esto se confirmó en mis conversaciones con vendedores que trabajan para empresas farmacéuticas chinas. “En primer lugar, nuestro embalaje es completamente secreto, nadie sabe qué es hasta que se abre. Y segundo, cambiamos el nombre del paquete y no revelamos ningún nombre sobre el producto”, afirma Sara.

“Recibimos el número de pedido logístico cuando enviamos el paquete, lo seguimos en todo momento y cualquier anomalía puede ser detectada y solucionada a tiempo”, añade.

“Emprendimiento criminal”

Según Europol, la agencia policial europea, China es el mayor fabricante y distribuidor de drogas sintéticas hechas en laboratorios del mundo. Algunos imitan los efectos de drogas tradicionales como el cannabis o la cocaína. Los químicos sintetizan nuevos medicamentos para estar un paso por delante de la ley.

“Es un emprendimiento criminal, pero en un marco legítimo que es realmente único”, dice la doctora Louise Shelly, directora del Centro de Terrorismo, Crimen Transnacional y Corrupción (TraCCC) de la Universidad George Mason y autora del libro Dark Commerce (Comercio oscuro).

“No he visto tanta profesionalidad y hasta un elemento corporativo en esto en ningún otro lugar del mundo. La actividad criminal ofrece un tipo de movilidad social”, apunta.

En 2020, investigadores del TraCCC estudiaron más de 350 sitios web en inglés que ofrecían fentanilo. “De todos los anuncios que encontramos, casi el 40% provenían de registros corporativos y el mayor centro de ellos estaba en Wuhan”, dice Shelly.

El consumo de fentanilo se ha extendido entre los indigentes ciudades como San Francisco, en Estados Unidos Getty

Sólo “intermediarios”

Los vendedores contactados por la BBC ven el tráfico de drogas simplemente como otro aspecto del comercio electrónico. Cuando se le cuestionó por vender drogas que dañan vidas, una de ellas se describió a sí misma como una “intermediaria”.

“Alguien lo necesita, alguien lo fabrica y yo soy sólo una intermediaria que les hace saber a los clientes que lo tengo y no me importa lo que hagan con él”, dice. “Entonces me di cuenta de que sólo necesitaba ganar dinero. Cada uno tiene sus propias necesidades”.

La mujer presume de tener clientes desde Canadá hasta Croacia. Proporcionó fotografías de envíos de medicamentos recientes con etiquetas que mostraban una dirección en Reino Unido. “Al principio no lo supe hasta que me conecté a internet y traduje el producto al chino”, dice a través de un mensaje con un emoji que llora.

“Este sector es fácil y se pueden conseguir salarios más altos, lo que atrae a un gran número de jóvenes”, afirma Natalie [nombre ficticio], otra vendedora que se enfoca en el fentanilo.

“Compramos en más de 10 laboratorios diferentes y tenemos una gran selección. Tengo un agente de envío profesional que empaqueta los productos, por lo que tengo una tasa de éxito de entrega muy alta en Reino Unido”, comenta.

Mientras tanto, otro proveedor afirmó poder contrabandear drogas a Reino Unido escondidas en envases de comida para perros. “No necesita preocuparse por el embalaje. Le garantizamos una entrega segura”.

“Enviamos grandes cantidades a todo el mundo todos los días. Confíe en nuestro equipo profesional. Garantizamos un transporte 100% seguro”, indica.

En 2019, el gobierno chino prohibió todas las formas de fentanilo y sus análogos. En enero de 2024, China y Estados Unidos lanzaron una operación conjunta para frenar la producción del opioide sintético fentanilo.

“Mientras la demanda del mercado siga siendo alta en algunas partes del mundo, esa demanda será satisfecha de una forma u otra”, advirtió Jeremy Douglas, de Naciones Unidas.

BBC Mundo