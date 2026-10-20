Le Pen busca instalarse como la candidata del orden en Francia mientras el gobierno apunta a la ultraizquierda

PARÍS.- El gobierno francés y gran parte de la clase política señalan a la ultraizquierda y a su principal representante, La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Melenchon, como los responsables de los disturbios y violencias que han sacudido Francia. Sin embargo, a seis meses de las presidenciales, otra pregunta inquieta a los estados mayores: ¿y si la gran ganadora de este fin de semana de caos fuera a Marine Le Pen, líder de la Reunión Nacional (RN) de extrema derecha?

Las cenizas del ayuntamiento de Limoges aún humeaban cuando el veredicto ya había sido dictado:

“Grupos de ultraizquierda organizaron la violencia en varias ciudades de Francia”, acusó el primer ministro Sebastien Lecornu desde el sábado por la noche, antes de atribuirles el lunes la intención de mantener “un desorden profundo” hasta las elecciones presidenciales. Emmanuel Macron arremetió contra los “facticios”, mientras que Éric Ciotti, alcalde de Niza aliado de RN, denunció un “fascismo rojo”. Y detrás de la ultragauche, muchos apuntan a una figura: la de Jean-Luc Melenchon. El balance de daños, por su parte, da la medida del sismo: más de 2300 detenciones, al menos 1500 comercios afectados y cerca de mil policías, gendarmes y bomberos heridos, según las autoridades.

Jean-Luc Mélenchon es el líder de la izquierda radical de Francia. GETTY IMAGES

Para Marine Le Pen, “las reivindicaciones sociales legítimas han sido, una vez más, tomadas como rehenes por la extrema izquierda”. El presidente formal de su partido, Jordan Bardella, no vio en las calles más que “profesionales del caos”, antes de calificar a la ultraizquierda de “cáncer de nuestra democracia”. En el bando presidencial, el diputado Sylvain Maillard reprocha a los Insumisos haber normalizado la violencia con sus discursos. La eurodiputada Nathalie Loiseau ve ahora en Melenchon un “repelente electoral”. El exprimer ministro de Macron, Edouard Philippe, candidato declarado a la presidencia, también acusa a LFI y sostiene que el país “necesita ser dirigido”.

El líder de LFI, por su parte, devuelve la acusación. Melechon condenó los saqueos, pero denunció a las cadenas de noticias que “inundan la pantalla con imágenes de violencia” mientras “decenas de miles de personas” manifestaban “pacíficamente”. Y responsabilizó al Gobierno por “una dirección aberrante que abrió la puerta al caos”. Lecornu replicó que se trataba de una “inversión de responsabilidades peligrosa y cínica”. Otro dirigente de la formación de extrema izquierda, Eric Coquerel, asegura que LFI está al lado de los manifestantes pacíficos, mientras que su colega Mathilde Panot señaló a Emmanuel Macron como el “artífice del caos”.

“Un regalo para el RN”

Y mientras el gobierno y los Insumisos se despedazan, hay un partido al cual solo le bastó extender la mano para obtener los beneficios. Ausente de las manifestaciones, la Reunión Nacional adoptó sin esfuerzo el papel de partido del orden. Bardella prometió “restablecer el orden de forma duradera” a partir de mayo de 2027, y Marine Le Pen predice —con razón— que la violencia empujará a los votantes hacia su bando. Un asesor cercano a la candidata resume la estrategia: la táctica de los Insumisos genera una demanda de orden, y el RN solo tendrá que responder a ella.

“Cada edificio o cada auto destruido es un magnífico panfleto para el RN”, afirma un ministro bajo condición de anonimato. Un diputado macronista, de vuelta de su circunscripción, lo resume así: “Fue un regalo para el RN”.

Los politólogos coinciden con ese análisis. Para Benjamin Morel, la crisis favorece al RN porque proyecta la imagen de un poder agotado y hace que el relevo sea necesario. Mathieu Gallard, de Ipsos, señala otra ventaja: “El caos ha logrado desplazar de la actualidad las revelaciones de Mediapart sobre las declaraciones antisemitas atribuidas a Jordan Bardella”.

De todos modos, el terreno ya era favorable: antes de los disturbios, Marine Le Pen alcanzaba un 37% de intenciones de voto en la primera vuelta, según el instituto Odoxa, y se imponía con un 67% frente a Melenchon en la segunda, según Toluna-Harris Interactive. Aún no se ha publicado ninguna encuesta posterior a los actos de violencia.

La líder de la formación francesa de extrema derecha Agrupación Nacional, Marine Le Pen, y el presidente del partido, Jordan Bardella, durante un encuentro político Thomas Padilla - AP

Pero es desde la izquierda desde donde se lanza el réquiem más cruel. Raphaël Glucksmann acusa a Jean-Luc Melenchon de haber “apostado por el caos durante años” y de ser “incapaz de condenar claramente” la violencia.

“¿Quién se va a beneficiar de este caos si no es la señora Le Pen?”, cuestiona el líder de Place publique, llegado primero en las primarias socialistas, quien ve en el tribuno de LFI “el escalón para el ascenso de la extrema derecha”. Un estratega socialista confiesa temer “tanto la impotencia del gobierno como la demanda de orden que esta ha generado”. Para todos ellos, si bien Melenchon tiene parte de la responsabilidad, lo que ha hecho principalmente es regalar la presidencial a la extrema derecha.

Los Insumisos rechazan este escenario. Antoine Léaument recuerda que el RN abandonó las grandes movilizaciones sociales y acusa a los medios de centrarse únicamente en los actos de destrucción. Eric Coquerel apela a la historia: según él, movimientos como el de la ley Devaquet en 1986 o las huelgas de 1995 beneficiaron a la izquierda en las urnas. La indignación social, insiste, no conduce mecánicamente al RN.

Agentes de policía se encuentran detrás de un incendio cerca de la Plaza de la República tras una manifestación no autorizada en el centro de París MATTHIEU RONDEL - AFP

Pero aún faltan seis meses para las elecciones y, como ha sucedido históricamente, nada está decidido. Mathieu Gallard advierte que los votantes podrían haber olvidado estas imágenes de aquí a la primavera, a menos que se repitan. Por el contrario, Benjamin Morel advierte que nuevos episodios de violencia el 1 de mayo jugarían a favor del RN. Además, la principal preocupación de los franceses sigue siendo el poder adquisitivo, mencionado por el 56% de la población, muy por encima de la inmigración (34%): es precisamente ese malestar el que ha llevado a 550.000 personas a las calles esta semana, una reivindicación mucho más amplia que las exigencias de los estudiantes secundarios.

La próxima prueba llegará pronto: los chalecos amarillos convocan a un “nuevo acto” para el sábado 24 de octubre, y las centrales sindicales a manifestar el 5 de noviembre. Si la calle vuelve a estallar, el juicio de responsabilidad contra Melenchon podría reforzar aun más la plataforma de Marine Le Pen. Si la situación se mantiene en calma, la izquierda podrá argumentar que ha sido fiel a su objetivo histórico de acompañar el descontento social, sin atizarlo. En ambos casos, las elecciones de 2027 ya se están jugando en las calles francesas.