El presidente de México, Andrés López Obrador, calificó “facho conservador” al candidato argentino libertario, Javier Milei, y le cuestionó sus ataques al papa Francisco. En su conferencia de prensa diaria, el presidente mexicano se refirió a Milei cuando citó a opositores mexicanos que manifestaron su simpatía por él.

“Este facho ultra conservador se le lanza porque el papa Francisco es de los papas en la historia de la iglesia más consecuentes que ha habido, más apegado a la doctrina del amor al prójimo y de la defensa a los pobres” , señaló López Obrador este lunes. Sus declaraciones tienen lugar luego de que La Libertad Avanza difundiera el pasado sábado un texto firmado por nueve expresidentes de la región que respaldan a Milei, entre los que se contaron los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Aurea Del Rosario - AP

No es la primera vez que AMLO dispara contra el referente libertario. El septiembre pasado, el jefe de Estado había rechazado ya dichas críticas de Milei hacia el papa.

“Nadie se había atrevido a insultar al papa como lo hace Milei y sin fundamento, nada más por su conservadurismo, porque así son. Y no crean que hay diferencia entre Milei y otro conservador, no, son lo mismo, lo que pasa es que Milei lo dice porque es un deslenguado”, declaró López Obrador en ese entonces.

“Que todo esto se difunda, que no haya censura, porque todo esto se oculta, y el conservadurismo es esto, esto es el conservadurismo, nada más que, repito, no hay en Milei simulación, no hay hipocresía, es lo que piensa, ya está, y hay otros conservadores hipócritas que se quedan callados, pero son iguales”, remarcó.

Y cerró: “Hace poco empezó en América Latina y en el mundo una corriente que le llaman de ‘extrema derecha’, yo no coincido con eso, todos son iguales”.

Los dichos de Milei contra el papa Francisco y un posterior retroceso

Segundo en la primera vuelta electoral del 22 de octubre con casi un 30% de los votos, Milei calificó dijo en una entrevista con Tucker Carlson que el papa era “el representante del maligno en la Tierra”, además de considerar que “impulsa el comunismo con todos los desastres que causó”. También, lo llamó “nefasto” e “imbécil”.

Un mes después de aquella entrevista, en diálogo con el periodista peruano Jaime Bayly, Milei retrocedió además en su condena al Sumo Pontífice. “Si el Papa quiere venir lo vamos a recibir con los honores de un jefe de Estado y con los honores propios de un jefe de la Iglesia Católica”.

Último Debate Presidencial 2023 entre Sergio Massa y Javier Milei Fabián Marelli - LA NACIÓN

De la misma manera se expresó durante el debate televisado que sostuvo anoche con su adversario, el postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa. El líder de La Libertad Avanza reiteró desde el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA que le pediría disculpas al Papa de ser necesario y lo invitaría a visitar Argentina si gana.

Con información de Télam

