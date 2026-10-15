Los acampantes de la Puerta del Sol convierten una fuente histórica en una pileta y desatan una polémica

La Puerta del Sol, epicentro de las protestas por la crisis de la vivienda en España, sumó este jueves una escena tan insólita como polémica. Algunos de los manifestantes que llevan tres semanas acampados en la emblemática plaza madrileña convirtieron una de sus fuentes en una pileta improvisada, con colchonetas inflables incluidas, en medio de un creciente enfrentamiento con las autoridades, que exigen el desalojo del lugar por motivos de seguridad y salubridad.

Las imágenes, difundidas por el diario español El Mundo, muestran a varios jóvenes refrescándose en la fuente que rodea la estatua ecuestre de Carlos III, uno de los monumentos más reconocibles de la capital. Algunos se introdujeron en el agua con inflables, mientras otros permanecieron sentados en los bordes, con los pies sumergidos, entre conversaciones, comida y bebidas.

Los acampantes de la Puerta del Sol usan la fuente de pileta

El episodio agregó un nuevo foco de controversia a una movilización que comenzó como un reclamo por el acceso a una vivienda digna y que, a menos de siete semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, se convirtió en uno de los principales escenarios de confrontación entre el gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso y la izquierda española.

Manifestantes acampan en la Puerta del Sol de Madrid para reclamar medidas contra los desalojos y mayor protección a los inquilinos Gabriel Luengas - EUROPA PRESS DPA

La utilización de la fuente también podría derivar en sanciones. La normativa municipal de Madrid prohíbe expresamente bañarse en fuentes y estanques públicos, así como utilizar sus aguas para la higiene personal o el lavado de objetos.

Según informó El Mundo, el Ayuntamiento ya impuso 180 multas vinculadas con la acampada, de las cuales 76 corresponden a infracciones relacionadas con el consumo de alcohol y drogas y otras 104 a cuestiones de limpieza. El periódico también publicó fotografías de la estatua de Carlos III con una pintada en inglés que exige la salida de los turistas.

🔴 El consejero @jorgerodrigodo ha remitido una nueva carta al delegado del Gobierno para exigirle el desalojo inmediato de la acampada de la Puerta del Sol.



👉 La acumulación de orines, excrementos y otros residuos orgánicos disparan el amoníaco en los pozos de ventilación de… pic.twitter.com/5bl8CuSfyB — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) October 15, 2026

La vicealcaldesa madrileña, Inma Sanz, denunció este jueves el deterioro del espacio público y advirtió que el municipio evaluará los posibles daños en la fuente, el mobiliario urbano y la placa del kilómetro cero, uno de los símbolos turísticos de la ciudad.

El gobierno municipal también cuestiona la instalación de estructuras sujetas a farolas y otros elementos de la plaza, además de la acumulación de residuos. Las autoridades sostienen que las condiciones de la protesta representan riesgos para la seguridad y reclaman una intervención de la Delegación del Gobierno.

La batalla por el desalojo

La controversia por la fuente se produce en medio de una ofensiva política y administrativa para poner fin al campamento, instalado frente a la sede del gobierno de la Comunidad de Madrid.

Manifestantes acampan bajo la lluvia en la Puerta del Sol de Madrid para protestar contra los desalojos y la crisis de vivienda OSCAR DEL POZO - AFP

La administración de Ayuso volvió a exigir este jueves al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que ordene el desalojo de los manifestantes. Esta vez, el reclamo estuvo acompañado por nuevas advertencias sobre las condiciones sanitarias de las instalaciones del Metro.

El consejero regional de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, envió una comunicación en la que denunció la presencia de orina, excrementos y otros desechos orgánicos en pozos y conductos de ventilación próximos a la estación de Sol.

De acuerdo con un informe técnico citado por las autoridades regionales, las mediciones detectaron niveles de amoníaco equivalentes al 80% del límite de exposición laboral, una situación que, según el gobierno madrileño, requiere tareas urgentes de limpieza y desinfección.

El kilómetro cero de las carreteras españolas. https://t.co/1GkaUUFjif — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 15, 2026

El Ejecutivo autonómico también alertó que la ocupación de una parte importante de la plaza podría dificultar las evacuaciones de pasajeros o el ingreso de equipos de emergencia ante un eventual incidente en el transporte subterráneo.

Las advertencias se suman a las denuncias anteriores del Ayuntamiento sobre obstáculos a la circulación, acumulación de basura y posibles daños al patrimonio histórico. La Delegación del Gobierno, dependiente del Ejecutivo nacional, no ha ordenado hasta ahora el levantamiento de la protesta.

La crisis de vivienda entra en campaña

Detrás de las escenas en la fuente y de la controversia por las condiciones sanitarias persiste el motivo que llevó a miles de personas a movilizarse. El creciente malestar por el costo de la vivienda, los alquileres y las dificultades de los jóvenes para independizarse se convirtió en uno de los principales desafíos políticos de España.

Manifestantes se congregan en Madrid tras conocer la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo desató una ola de protestas por la crisis de vivienda en España THOMAS COEX - AFP

La protesta adquirió una dimensión nacional tras la muerte de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había sido desalojada de su vivienda en Madrid. Su caso se convirtió en un símbolo del reclamo y provocó nuevas manifestaciones contra los desalojos y la especulación inmobiliaria.

El movimiento también irrumpió de lleno en la campaña electoral. Los partidos de izquierda buscan capitalizar el descontento social, mientras que el Partido Popular (PP) y Vox cuestionan la continuidad de la acampada y denuncian una utilización política de las movilizaciones.

Hemos tomado medidas que benefician al inquilino y al pequeño propietario.



Pero el problema está arriba, en los aticazos y en los fondos buitre.



Vamos a acabar con la especulación y con los abusos. pic.twitter.com/QJ0J83rVt5 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 14, 2026

Este jueves, durante una sesión especialmente tensa en la Asamblea de Madrid, Ayuso cargó contra sus adversarios y los acusó de fomentar la conflictividad social con objetivos electorales.

“La izquierda, cuando va a perder las elecciones, se convierte en violenta porque no acepta las normas democráticas”, afirmó la presidenta regional, según consignó El País. También responsabilizó al PSOE y a Más Madrid de alimentar las protestas que se multiplican en la capital.

Las críticas provocaron una dura respuesta de la oposición. La vocera de Más Madrid, Manuela Bergerot, cuestionó la gestión autonómica y reclamó explicaciones sobre las dificultades para acceder a los alquileres, mientras que los socialistas acusaron a Ayuso de profundizar la confrontación en lugar de ofrecer soluciones a la crisis habitacional.

La disputa coincide, además, con una huelga indefinida del profesorado madrileño, que mantiene abierto otro frente de conflicto con el gobierno regional y suma presión sobre la presidenta.