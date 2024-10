Los chats que Elisa Mouliaá aportó a la denuncia contra Iñigo Errejón por abuso sexual: “Siguió intentando y lo paré otra vez”

Tras radicar su denuncia por abuso sexual ayer contra el político de la izquierda española Íñigo Errejón, la actriz y presentadora de televisión Elisa Mouliaá aportó conversaciones de Whatsapp donde relata el episodio a su amiga Jana Escamilla. En los chats se ve cómo habla de estar “decepcionadísima” tras su salida con Errejón y la violencia que habría ejercido sobre ella. “Siguió intentándolo y ya le paré otra vez los pies y le dije que me estaba invadiendo” , escribió.

Los mensajes contarían el episodio que habría ocurrido a fines de septiembre de 2021. Fue cuando Escamilla le preguntó por su salida la mañana del 10 de octubre que ella contó su versión. “Holaaa! Pues tía... decepcionadísima con Errejon”, le comentó.

Luego detalló cómo fue la cita. “Fui a su firma del libro, luego cenamos y fuimos a casa de Borja y Soraya y me llevó a una habitación y me entró a seco... luego le dije que [mi hija] estaba malita con fiebre, que me llamó mi padre a las 6 y, como ya íbamos en el coche, no te creas tú que me dijo que volverme o cogerme otro. Llegamos a su casa y siguió intentándolo y ya le paré otra vez los pies y le dije que me estaba invadiendo”, relató.

El líder de Más País y exdiputado de Sumar, Iñigo Errejón, durante una rueda de prensa posterior a la Junta de portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 25 de junio de 2024, en Madrid (España). (Eduardo Parra - Europa Press) Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

Según el expediente judicial al que accedió el diario El País, Mouliaá habría comentado que Errejón tuvo una “actitud correcta” durante la presentación de su libro -que correspondería al evento por su obra literaria Con Todo que ocurrió a fines de septiembre- y que Borja y Soraya serían unos amigos de ella que la invitaron a una fiesta que organizaban en un departamento de Madrid.

La conductora habría revelado a ese mismo medio que no solo le contó de la situación a una amiga, sino también a su familia. “Pero no me atreví a denunciar hasta ahora. Había pasado página, pero cuando salió todo esto pensé: ’O lo digo o reviento’. Sabía que si no lo hacía, iba a pesar sobre mi conciencia. Me dije: ‘No, acá ahora sí va a haber alguien con nombre y apellido’. Me pareció necesario aportar algo a todo esto”, explicó.

Los chats que forman parte de la causa

El testimonio de Mouliaá

La primera de las tres situaciones que denunció la conductora ante la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) habría comenzado en el ascensor, cuando llegaban a esta fiesta. Mouliaá declaró que el político la agarró de la cintura “fuertemente” y la besó “introduciéndole su lengua en el interior de su boca, dejándola sin respiración y de una forma violenta”.

Luego en la fiesta, cuando pareció que se había calmado la situación, la conductora reportó que Errejón tuvo un “ataque de celos” tras verla bailar con un amigo y que “la agarró fuertemente del brazo y la llevó por la fuerza durante unos seis metros, por un pasillo, hasta introducirla en el interior de una habitación de la casa”. La segunda secuencia habría ocurrido en esa habitación, donde dice que la besó y toco sin su consentimiento en “la zona de los pechos y glúteos” y que luego sacó “su miembro viril”. Ella afirmó que no consintió nada de lo que ocurrió y que le dijo que prefería volver a la fiesta donde su amigo estaba solo. Él accedió, pero solo si se iban a los 20 minutos.

El tercer hecho sucedió después, cuando ella accedió a tomar un auto con él hasta su casa para “terminar cuanto antes” con la situación. Ahí fue cuando su padre la llamó para avisarle que su hija tenía fiebre, y que ella le comunicó a Errejón que la dejara en su casa. Aun así, según su testimonio, el político habría continuado hasta la vivienda de él, donde al llegar la besó “en los labios” y otra vez tocó “la zona de los pechos y glúteos” mientras intentaba trasladarla a la habitación.

Elisa Mouliaá, la actriz y conductora que denunció a Íñigo Errejón Instagram

Ahí fue cuando Mouliaá lo paró y le dijo que no se sentía cómoda y que creía que él era “muy violento” y que también se encontraba preocupada por la salud de su hija. Finalmente, le dijo que le parecía increíble que “tuviera que decirle a él que solo sí es sí” y afirmó que él “le pidió perdón”.

En diálogo con El Diario ES, la actriz contó que ellos habrían hablado por un año por Instagram antes que ocurrieran los hechos. La denuncia surgió luego de varias acusaciones sobre Errejón en redes sociales de un episodio de violencia machista. Fue luego de que la periodista Cristina Fallarás comentara que una mujer brindó un testimonio anónimo sobre algo que le pasó con un “político muy conocido que vive en Madrid”.

Mouliaá fue la primera en poner su nombre en la denuncia cuando tuiteó: “Hola, yo soy víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón y quiero denunciarlo”. Más tarde radicó la denuncia en sede policial.

Antes del escándalo, Errejón renunció a todos sus cargos políticos bajo el argumento de que sentía un desgaste en su “salud física y mental”.

LA NACION