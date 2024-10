España: el testimonio de Elisa Mouliaá, la actriz que denunció a Íñigo Errejón por abuso sexual

Íñigo Errejón pasó de ser uno de los políticos más fuertes de la izquierda española a estar involucrado en una grave denuncia por violencia machista que incluye, hasta el momento, tres hechos en su contra que investiga la Policía y otros tantos testimonios anónimos que se acumulan en redes sobre sus comportamientos.

La actriz y presentadora de televisión Elisa Mouliaá fue la primera mujer que le puso su nombre a una denuncia contra Errejón, que radicó el jueves poco antes de la medianoche ante la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), con respecto a esos tres episodios. Esto derivó en que ya se iniciara una investigación policial.

El diario El País de España tuvo acceso al expediente judicial y plasmó los detalles que dio la conductora de 35 años contra el exportavoz de Sumar, que antes de que estallara el escándalo publicó una carta para dimitir de todos sus cargos políticos. Ahí aseguró tener un desgaste en su “salud física y mental” y también dijo que en la primera línea política y mediática se subsiste y se es más eficaz “con una forma de comportarse que se emancipa a menudo de los cuidados, de la empatía y de las necesidades de los otros”, lo que deriva en una “subjetividad tóxica” que “en el caso de los hombres el patriarcado multiplica, con compañeros y compañeras de trabajo, con compañeros y compañeras de organización, con relaciones afectivas e incluso con uno mismo”.

“Me tiró a la cama y sacó el pene”

Por su parte, y según El País, Mouliaá indicó que los hechos se dieron una noche de septiembre de 2021 . Cuenta que primero fue a la presentación de un libro de Errejón donde él “siempre mantuvo una actitud correcta” y que, cuando terminó el evento, lo invitó a una fiesta que organizaban unos amigos de ella en un departamento de Madrid.

Fue ahí cuando, al llegar al lugar, se produjo -de acuerdo al testimonio de la denunciante- la primera situación, en el ascensor. En el expediente, la actriz dijo que el exdiputado la agarró “fuertemente de la cintura” y empezó a besarla “introduciéndole su lengua en el interior de su boca, dejándola sin respiración y de una forma violenta” , por lo que ella se sintió “muy intimidada”.

Ya en la fiesta, Mouliaá indicó que los dos bailaron y charlaron con otras personas que había allí pero que, en un momento, cuando ella se puso a bailar con un amigo, Errejón debe haber entrado en un “ataque de celos” porque “la agarró fuertemente del brazo y la llevó por la fuerza durante unos seis metros, por un pasillo, hasta introducirla en el interior de una habitación de la casa”.

Una vez en el cuarto, la presentadora dijo que el político cerró el pasador de la puerta, y la comenzó a “besar y tocar por diferentes partes del cuerpo, sobre todo la zona de los pechos y de los glúteos”, sin su consentimiento . Pero no fue solo eso. Porque, en base al testimonio de la denunciante, Errejón la empujó sobre la cama y “sacó su miembro viril”. Ahí, Mouliaá se sintió “paralizada” e insistió en que no consintió nada de lo que pasó.

Terminada esa segunda situación, ambos volvieron a la fiesta, pero el exportavoz de Sumar le dijo que se quedaran 20 minutos y después se fueran juntos a la casa de él, en un auto que iba a pedir. Según la conductora, ella accedió para que “todo lo que estaba sucediendo terminara cuanto antes”.

Luego de un rato, él le puso “con mucha celeridad” su campera y la apuró para que se fueran, detalla El País. En el viaje, Mouliaá contó que su padre la llamó para notificarle que su hija tenía fiebre muy alta, pero dijo que Errejón se mostró “frío e impasible” y que continuó el camino hacia su vivienda.

“Sin mediar palabra, comienza nuevamente a besar a la denunciante en los labios, mientras le realiza tocamientos por la zona de los pechos, de los glúteos, todo ello por fuera de la ropa, mientras trataba de trasladarla a su habitación” , relata el expediente sobre lo ocurrió cuando arribaron los dos a la casa del político. Fue ahí que la víctima le habría dicho que “se estaba sintiendo muy incómoda”, que era “muy violento” lo que pasaba y que, además, estaba preocupada por la salud de su hija.

“Terminé diciéndole que me parecía increíble que tuviera que decirle a él que solo sí es sí. Y me dio la razón. Me pidió perdón y me dijo que igual se estaba confundiendo por su postura política”, indicó la denunciante, de acuerdo a El Diario ES, en referencia a una ley contra la violencia sexual que aprobaron en la legislatura y que tuvo el apoyo de los sectores de izquierda.

Ella le dijo también si no sabía lo que eran “la seducción, los tiempos y la escucha”, a lo que él contestó que “eso le iba a servir para futuros encuentros, extremo que provocó en la declarante sorpresa, repulsión y decepción”. Para irse se tomó un taxi.

En su declaración, Mouliaá respondió que sí cuando le preguntaron si se sentía víctima de delito sexual. Además, aportó a la causa capturas de pantalla con una amiga, de unos días después de la agresión, en las que aseguraba estar “decepcionadísima con Errejón”. En esas conversaciones, la conductora le cuenta que el fundador de Podemos en la fiesta la “llevó a la habitación y le entró a seco”, mientras que después en la casa del político ella “le paró otra vez los pies y le dijo que la estaba invadiendo”.

Con la denuncia ya realizada, la actriz habló con El Diario ES y contó que con Errejón se conocieron en la presentación del libro, tras haber hablado durante un año por Instagram, y que ella “lo admiraba en lo político”. Dijo además que cuando terminó el evento, primero tomaron una cerveza en esa zona y que fue ahí cuando ella lo invitó a la fiesta. En el momento que estaban yendo, según su relato, él le dio tres pautas: “La primera: que no se alejase mucho de él esa noche; la segunda: que si lo hacía, no se fuera a más de veinte metros y regresara en un minuto; y la tercera: que esa noche le diera un beso”.

Sobre la situación en la habitación de la fiesta, indicó: “ Me empezó a tocar por todas partes, me tiró en la cama y sacó el pene. Le dije que quería salir porque mi amigo estaba solo y me dijo que sí, con la condición de que nos fuéramos en 20 minutos”.

“O lo digo o reviento”

Asimismo, Mouliaá expresó ante ese medio que no solo le reveló esta situación a su amiga, sino que también a su familia. “Pero no me atreví a denunciar hasta ahora. Había pasado página, pero cuando salió todo esto pensé: o lo digo o reviento. Sabía que si no lo hacía iba a pesar sobre mi conciencia”, explicó, a la vez que dijo que otro motivo que la llevó a ir a la Justicia es que se empezaba a dudar de las denuncias anónimas. “Me dije: ‘No, acá ahora sí va a haber alguien con nombre y apellido’. Me pareció necesario aportar algo a todo esto”, marcó.

La denuncia contra Errejón ocurre después de que en redes sociales lo acusaran de un episodio de violencia machista. Esto en base a una publicación que hizo la periodista Cristina Fallarás, quien expuso el testimonio anónimo de una mujer que habla de lo que le pasó con “un político muy conocido” que “vive en Madrid”, al que tilda de ser un “maltratador psicológico”. En las redes sociales los usuarios identificaron a Errejón como la persona a la que se refería la denunciante.

Más allá de eso, Mouliaá fue la primera que le puso su nombre a la denuncia, que ayer hizo por redes sociales con un “hola, yo soy víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón y quiero denunciarlo”, y luego en sede policial.

“Si aparecen indicios suficientes contra el presunto autor, se procederá contra él, dando siempre cuenta de ello a la autoridad judicial”, dijeron los encargados de la investigación.

