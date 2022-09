Los momentos históricos que marcaron los 70 años de reinado de Isabel II

Una foto del folleto emitida por Clarence House de The Royal Wedding Group en el Salón del Trono en el Palacio de Buckingham en Londres el 29 de abril de 2011 con el Príncipe William y Kate de Gran Bretaña, Duquesa de Cambridge (C), primera fila (LR): Grace van Cutsem, Eliza Lopes, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, la reina Isabel II, Margarita Armstrong-Jones, Louise Windsor, William Lowther-Pinkerton. Fila trasera (de izquierda a derecha): Tom Pettifer, Camilla, duquesa de Cornwall, príncipe Carlos, príncipe Harry, Michael Middleton, Carole Middleton, James Middleton y Philippa Middleton. AFP PHOTO/HUGO BURNAND/CLARENCE HOUSE (Photo by Hugo Burnand / CLARENCE HOUSE / AFP)

