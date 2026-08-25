Para los especialistas debe tomarse como una “otra señal” de que el sistema climático está bajo presión y advierten por su afectación en los distintos ecosistemas

Los océanos alcanzan temperaturas récord: cuáles son los riesgos para la vida marina y humana

Para los especialistas debe tomarse como una “otra señal” de que el sistema climático está bajo presión y advierten por su afectación en los distintos ecosistemas Seth Borenstein 25 de agosto de 2026 13:29 6 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > El Mundo

Los océanos del mundo alcanzaron durante el fin de semana las temperaturas más altas de las que se tenga registro y es probable que sigan calentándose durante los próximos meses, lo que genera estrés tanto para la vida marina como para los ecosistemas terrestres, informó el lunes el servicio europeo de cambio climático Copernicus.

Impulsadas por un fenómeno de El Niño natural que continúa fortaleciéndose y ya alcanzó dimensiones excepcionales, además del cambio climático provocado por la actividad humana, las temperaturas de los océanos llegaron a 21,1 °C el viernes y el sábado. Así, superaron por un estrecho margen el récord de temperatura media diaria establecido en marzo de 2024, explicó Samantha Burgess, responsable estratégica de clima de Copernicus.

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“Esta es otra señal de que nuestro sistema climático está bajo presión y de que los océanos se encuentran sometidos a una enorme tensión”, afirmó Burgess.

Preocupación por el calentamiento de los mares

Jane Lubchenco, oceanógrafa y exdirectora de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), calificó el récord de “muy preocupante”.

“Un océano tan cálido desestabiliza los patrones meteorológicos y amenaza la seguridad alimentaria, la prosperidad económica y la vida marina”, afirmó Lubchenco en un correo electrónico. “Un océano más cálido no es nuestro amigo”.

Cuando el océano se calienta, se vuelve más ácido y contiene menos oxígeno, lo que perjudica a las industrias alimentarias que dependen de los mares, explicó Burgess. También altera las corrientes oceánicas y los patrones meteorológicos, lo que proporciona más energía a las tormentas, haciendo que descarguen más lluvias y que las marejadas sean más intensas, agregó.

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“Cuando tenemos un océano más cálido, como el que hemos tenido en Europa este verano, se amplifica el impacto de las olas de calor porque no se registran temperaturas nocturnas más bajas con la brisa marina que llega desde el océano cuando el mar está muy cálido”, explicó Burgess.

Normalmente, dado que la mayor parte del hemisferio sur está cubierta por océanos, la temperatura de la superficie marina mundial alcanza su máximo en marzo y abril, cuando llega a su fin el verano austral. Pero este año, el récord se registró en agosto, señaló Burgess.

Por eso, los océanos seguirán calentándose hasta que el actual fenómeno de El Niño –un calentamiento natural y temporal de algunas zonas del Pacífico que luego altera los patrones meteorológicos y eleva las temperaturas a nivel mundial– alcance su punto máximo, algo que se espera que ocurra entre noviembre y enero, afirmó.

El fenómeno de El Niño ya alcanzó dimensiones similares a las de los episodios recientes y continúa fortaleciéndose, con previsiones de que llegue a niveles sin precedentes cuando alcance su punto máximo. Burgess explicó que el fenómeno es responsable de una parte importante del calentamiento de los océanos, mientras que el calentamiento de largo plazo provocado por la quema de carbón, petróleo y gas elevó la temperatura de las aguas en 0,8 °C.

“Lo que me parte el corazón es que esto comienza tan temprano y está tan fuera de lo normal que uno sabe que, cuando alcance su punto máximo, será algo sin precedentes”, afirmó Boris Worm, profesor de Biología de la Universidad Dalhousie de Canadá. “El océano no debería comportarse así”.

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“Lo que ocurre es que ya no existe nada que pueda considerarse normal”, agregó Worm.

El agua caliente mata a los corales y las anchoas

“Es aterrador”, afirmó John Bruno, ecólogo marino de la Universidad de Carolina del Norte. “Todavía ni siquiera estamos en octubre. Por lo general, el Caribe alcanza su máxima temperatura a fines de septiembre o principios de octubre. Y creo que el año que viene, en el océano Austral y en la Gran Barrera de Coral, realmente me preocupa lo que pueda ocurrir en el hemisferio sur en febrero y marzo”.

La cantidad de corales sensibles al calor que sobreviven en la actualidad equivale a aproximadamente una quinta parte de los niveles registrados en la década de 1990, afirmó Bruno. Sin embargo, en los últimos tiempos los científicos descubrieron que algunas especies de coral –sobre todo las variedades más “resistentes” y de crecimiento rápido, en lugar de las especies emblemáticas y longevas como el coral cuerno de ciervo– se están adaptando a las aguas más cálidas y que el fenómeno no está provocando una desaparición masiva como se temía inicialmente, explicó.

Crece la preocupación por el calentamientos de los océanos

Bruno y Worm advirtieron sobre un posible colapso de las pesquerías y la escasez de alimentos.

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Ambos mencionaron la mayor pesquería del mundo: la de anchoas de Perú. Por lo general, esta actividad colapsa durante los fenómenos de El Niño y, según Worm, el actual aumento de las temperaturas hace que el riesgo sea especialmente elevado. Esto, a su vez, altera la cadena alimentaria marina, ya que peces de mayor tamaño, mamíferos marinos y aves marinas se alimentan de las anchoas.

Cuando el agua se calienta, los animales más grandes pueden desplazarse hacia aguas más frías, incluso recorriendo grandes distancias a través del océano. Pero “las anchoas no pueden irse, así que simplemente dejan de reproducirse o mueren de hambre”, afirmó Worm. Las aves marinas e incluso los seres humanos que dependen de ellas también se ven afectados.

Con aguas más cálidas, “obviamente, no todos se ven afectados por igual, pero todo el sistema colapsa”, afirmó Worm. “Es como cuando se retira la alfombra debajo de una economía. Es como si todo colapsara. Algunos sectores pueden tener un desempeño un poco mejor, pero, en general, todos sufren”.

Burgess señaló que, a medida que las aguas se calientan frente a las costas de Europa, se están observando más medusas. Según Bruno, podría estar ocurriendo lo mismo en la costa este de Estados Unidos.

“Las medusas suelen ser oportunistas y prefieren las aguas cálidas”, afirmó Worm. “Así que sí, esperaría que les fuera un poco mejor”.

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Otro exdirector de la NOAA, Rick Spinrad, señaló que el océano funciona como el termostato del planeta, por lo que “mientras sigamos dependiendo de un océano saludable para nuestra seguridad, prosperidad y bienestar, estas temperaturas récord de la superficie del mar anticipan desafíos aún mayores para todos nosotros”.