Los voluntarios de la Legión Internacional en Ucrania, golpeados por los avances de Rusia en el este

KRAMATORSK.- “Combatieron en Afganistán o en Irak y afirman no estar listos”, dice Polak de sus compañeros occidentales, que luchan a su lado en las tropas extranjeras en Ucrania.

Entrevistado por la AFP en la cafetería de un supermercado de Kramatorsk en el Donbass, este hombre muy joven estima en “quizás algunos cientos” el número de combatientes llegados de varios países para luchar para Ucrania desde la invasión rusa. La AFP decidió no revelar su nacionalidad para preservar su anonimato.

Los escombros cuelgan de un edificio residencial fuertemente dañado en un bombardeo ruso a principios de la guerra en Kramatorsk, este de Ucrania, el sábado 21 de mayo de 2022. Francisco Seco - AP

”Honestamente, tenemos muchos cobardes”, lanza este voluntario, que integra la Legión Internacional para la Defensa de Ucrania (LIDU) y brinda un testimonio poco habitual desde el interior.

”A veces luego de lo primeros combates dicen ‘no estamos preparados para esto’ y regresan a sus casas”, explica el legionario, que afirma cambiar de misión de manera regular.

”Antes me habían nombrado socorrista. Pero de hecho yo no soy socorrista”, lamenta. Según este hombre, hay un poco de todo en las filas de la LIDU, “canadienses, georgianos, croatas”, que no estaban formado para una guerra de artillería.

La “peor” guerra

“Elon Musk, si me escuchas, ¡Necesitamos ayuda!”, lanzó el viernes un ex miembro de las fuerzas armadas estadounidenses en Kharkiv, dirigiéndose al director general de Tesla Motors durante una conferencia de prensa.

Un holandés, un francés, un alemán y un australiano ya murieron en combate, según la LIDU, que no precisó la fecha ni las circunstancias.

Por su parte, a principio de junio, Rusia afirmó que mató a “cientos” de combatientes extranjeros en Ucrania desde el inicio de su invasión el 24 de febrero, y que frenó el flujo de nuevas llegadas.

Esta imagen muestra un aula volada en una escuela parcialmente destruida por un cohete en Kharkiv el 2 de junio de 2022, mientras las fuerzas rusas están solidificando su dominio en la región oriental de Donbass y empujando constantemente hacia el centro administrativo de facto de Ucrania en esa región, Kramatorsk. SERGEY BOBOK - AFP

Portavoz de la LIDU, el francés Damien Magrou, de 33 años, reconoce que esos combatientes, a menudo procedentes de países de la OTAN, están sorprendido por la dureza de los enfrentamientos.

”Un estadounidense que estuvo en seis guerras me confesó que era la peor que había visto”, explica. “Misiles, bombardeos: el terreno es muy diferente”.

Como resultado de esto, entre el 10 y el 30% de los reclutados vuelven a la vida civil apenas desembarcados en el campo de batalla, según Magrou, a pesar de que se exige desde un principio una experiencia en el manejo de armas.

”Casi todos son ex militares, un tercio de ellos vienen de un país anglosajón”, detalla el cabo. El idioma de comunicación es el inglés.

Luego están los ciudadanos de Europa Central y Oriental, para quienes las motivaciones son a veces diferentes. ”Los estadounidenses luchan por la libertad y los valores occidentales, mientras que los polacos afirman que defender Ucrania es también defender su país”, explica.

Imagen de una casa totalmente destruida tras un bombardeo en la ciudad de Lysychansk , en la región oriental ucraniana de Donbass, el 13 de junio de 2022, en medio de la invasión rusa de Ucrania. ARIS MESSINIS - AFP

Si bien todos firmaron un contrato con el ejército ucraniano, tienen libertad para irse cuando quieran. ”Quise venir aquí cuando vi las imágenes en la televisión”, dice Mika, un alemán entrevistado por la AFP en Kharkiv.”Como fui militar, pensé que podía ayudar. Si no detenemos al agresor en Ucrania, va a invadir un país tras otro”, agrega.

Pocas mujeres

Su situación jurídica varía según su país de origen, y algunos “corren el riesgo de causas penales, por ejemplo en Italia o Corea del Sur”, advierte Magrou.

Su caso personal es un poco diferente: empleado de un gran gabinete de abogados en Kiev desde hace dos años, estaba en “disponibilidad militar” y le llegó la guerra.

En las fila de la LIDU las mujeres están poco representadas y durante el Día Internacional de la Mujer los legionarios lograron encontrar flores y chocolate para una combatiente noruega en el frente en Irpin.