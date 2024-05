Es de EE.UU., su hijo murió en combate en Ucrania y decidió viajar para completar su misión: “Necesitaba hacer algo”

Escuchar

Skyler Gregg, un joven estadounidense que se unió como voluntario a la Legión Internacional, murió en octubre de 2022 en Ucrania. A casi dos años de ese trágico momento, su padre, que en un principio se había opuesto a que su hijo fuera como voluntario a la guerra, decidió completar la misión. Su cambio de perspectiva ocurrió tras conocer a una familia de Kharkiv con la que su hijo había pasado mucho tiempo. Se trata de una de las ciudades que más sufre los bombardeos y ataques rusos desde el comienzo de la guerra.

Originario de Island Orcas, en Washington, Skyler comentó en 2022 en diálogo con The Islands’ Sounder que, cuando Donald Trump fue elegido presidente de Estados Unidos, en 2017, tomó la decisión de mudarse a Polonia para asistir a la universidad. Allí, muchos de sus compañeros eran ucranianos. Por esa razón, cuando se enteró de la invasión rusa, pensó en hacer algo para ayudar a la comunidad afectada.

Skyler Gregg se unió como voluntario al ejército de Ucrania; murió en 2022 Skyler Gregg vía The Daily Beast

“Quería hacer algo más que iniciar una recaudación de fondos. Tuve la oportunidad de hacer algo al respecto por mí mismo”, señaló. En ese contexto, el presidente Volodímir Zelenski creó la Legión Internacional de Ucrania, formada por ciudadanos extranjeros que se ofrecen como voluntarios para combatir contra Rusia. Sin dudarlo, Skyler Gregg se unió a ese batallón.

Como su padre se opuso a que fuera de manera voluntaria al conflicto bélico, tuvo que escaparse e irse a escondidas. Antes de llegar a Ucrania, pasó una semana en Polonia para despedirse de todos sus amigos “en caso de que no los volviera a ver”, aseguró en una entrevista con The Islands’ Sounder. Finalmente, cruzó la frontera con Ucrania en de abril y celebró su cumpleaños número 23 en un albergue de Lviv.

Skyler Gregg murió en batalla y ahora su padre busca ayudar a una familia ucraniana

De acuerdo con The Daily Beast, que entrevistó al joven luego de ser herido en junio de 2022, cuando un dron ruso arrojó un explosivo en su puesto en la región de Kharkiv, el militar estadounidense falleció el 29 de octubre de ese año. La noticia fue confirmada por su padre, Steve Gregg. Un excomandante que no quiso revelar su nombre afirmó que murió “como un héroe” y que era “un hombre muy valiente y de gran corazón”.

El joven estadounidense fue herido a los pocos meses de unirse a la Legión Internacional de Defensa de Ucrania Skyler Gregg vía The Islands' Sounder

A casi dos años de ese trágico episodio, el mismo medio de comunicación informó que el padre del joven se puso como objetivo completar una misión que su hijo dejó inconclusa en Ucrania. Durante su tiempo en frente de batalla, Skyler Gregg conoció a Valentina Lavrinenko y su esposo Viktor, a quienes ayudó a reencontrarse con sus hijos. Desde entonces, el joven se volvió muy cercano con esa familia de Kharkiv, con la que convivía frecuentemente.

“Para mí casi se convirtió en un hijo. Cuando me enteré de que había muerto, no lo podía creer. Era un buen chico. Quería todo lo mejor para nosotros. Hizo mucho más de lo que hacen muchos ucranianos. No tenía miedo de nada”, afirmó Valentina.

Tras la muerte de Skyler, su padre Steve atravesó una fuerte depresión. Sin embargo, le fue de mucha ayuda conocer a esa familia ucraniana con la que su hijo pasó gran parte de sus últimos meses de vida. Además, tomó la determinación de continuar ayudándolos, tal como había hecho su hijo. En ese sentido, inició el proceso de patrocinar a la familia para que viva en Estados Unidos de manera legal.

Steve Gregg desea completar la misión de su hijo y ayudar a una familia de Ucrania para huir de la guerra Steve Gregg vía The Daily Beast

“Estoy muy agradecido con Valentina. Ella estuvo ahí para Skyler cuando yo no podía. Es como si ella fuera quien pudo despedirse… He perdido a mi hijo, pero he conseguido otra familia. De esta manera, he conseguido un nuevo significado en mi vida”, indicó el hombre, que solía ser ingeniero y dejó de trabajar hace unos años cuando le diagnosticaron cáncer.

A través del programa Unidos por Ucrania, los residentes de aquel país que huyen de la guerra pueden ingresar a EE.UU. si tienen un patrocinador. “Me ayuda saber que puedo ayudarlos”, comentó Steve Gregg a The Daily Beast. Y completó. “La guerra es simplemente horrible en todos los sentidos. Necesito hacer algo”.

LA NACION