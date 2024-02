escuchar

ADÍS ABEBA, Etiopía.- El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, acusó el domingo a Israel de cometer un “genocidio” contra civiles palestinos en la Franja de Gaza y comparó sus acciones con la campaña de Adolf Hitler para exterminar a los judíos. ”Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio”, declaró ante la prensa en Adís Abeba, en Etiopía, donde participó como invitado en la cumbre anual de la Unión Africana.

El mandatario de izquierda de la principal potencia latinoamericana declaró que el conflicto “no es una guerra de soldados contra soldados”, sino que es ”una guerra entre un ejército muy preparado contra mujeres y niños”, afirmó. ”Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. En realidad, ha ocurrido: cuando Hitler decidió matar a los judíos”, agregó.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva asistió a la 37a Sesión Ordinaria de la Asamblea de la Unión Africana (UA) en la sede de la UA en Addis Abeba (Michele Spatari / AFP) MICHELE SPATARI - AFP

En respuesta, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó los comentarios de Lula de “vergonzosos y graves”, afirmando que constituyen una “trivialización del Holocausto”, y anunció que su gobierno convocó al embajador de Brasil en Israel. ”La comparación entre Israel y el Holocausto de los nazis y Hitler supone cruzar una línea roja”, señaló el mandatario en un comunicado, en el que insistió en que Israel está “luchando para defenderse”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores en Jerusalén dijo que convocaría al embajador brasileño para una reprimenda por los comentarios. Según el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Israel Katz, la reunión con el embajador brasileño tendrá lugar el lunes.

Las declaraciones de este domingo son las más contundentes emitidas hasta ahora sobre el conflicto por Lula, un importante representante de los países del sur global y que ocupa la presidencia rotatoria del G20.

El movimiento Hamás felicitó en un comunicado a Lula, ya que las consideró “una descripción exacta lo que sufre su pueblo” en Gaza y afirmó que revelan “la magnitud del crimen” cometido por Israel “con el apoyo abierto de la administración Biden”.

Lula, de 78 años, afirmó en noviembre que el movimiento islamista palestino Hamás había cometido “un acto de terrorismo” en su ataque del 7 de octubre contra Israel, que dejó 1.160 muertos, en su mayoría civiles. Los comandos islamistas también capturaron ese día a 250 personas, de las cuales 130 siguen retenidas en Gaza, incluyendo 30 que habrían muerto, según cifras israelíes.

Pero al mismo tiempo Lula ha criticado la “respuesta desproporcionada” de Israel en Gaza, que ya ha dejado 28.985 muertos, en su mayoría mujeres y menores, según el Ministerio de Salud de Hamás, que gobierna el territorio desde 2007.

“No sacar conclusiones precipitadas”

Lula ha sido criticado por las potencias occidentales por tener una postura demasiado favorable al presidente ruso Vladimir Putin.

El presidente de Brasil, pidió hoy no sacar conclusiones precipitadas sobre la muerte del encarcelado opositor ruso Alexei Navalny, luego de que potencias occidentales se apresuraran a culpar al Kremlin de su fallecimiento. ”Creo que es una cuestión de sentido común (...) si la muerte está bajo sospecha, primero hay que llevar a cabo una investigación para averiguar de qué murió”, declaró el Lula da Silva en la cumbre anual de la Unión Africana.

El dirigente pidió esperar los resultados forenses antes de expresar cualquier opinión. De lo contrario, “si ahora juzga y dice que no sé quién ordenó el asesinato y que no fue él, entonces tendrá que disculparse”, afirmó en conferencia de prensa.”¿Por qué apresurarse a acusar?”, continuó el político, de 78 años. Sus declaraciones constituyen las primeras reacciones a la muerte de Navalny de un miembro de los Brics, un grupo de países emergentes que incluye también a India, China, Rusia y Sudáfrica.

Agencias AFP y Reuters

