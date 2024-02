escuchar

Mientras a su alrededor crecen los cuestionamientos por la muerte del opositor Alexei Navalny en una colonia penal al norte del Círculo Polar Ártico, Vladimir Putin se refirió a la guerra con Ucrania, que comenzó hace casi dos años. El presidente ruso aseguró que “lo que ocurre en Ucrania es una cuestión de vida o muerte” para Rusia, mientras que para Occidente sólo se trata de “mejorar su posición táctica”.

Y agregó: “Es crucial que los espectadores tanto rusos como extranjeros comprendan nuestra mentalidad, comprendan lo delicado e importante que es para nuestro país lo que ocurre en torno a Ucrania”. En una charla con la Compañía Estatal de Radio y Televisión rusa, Putin también se refirió a la entrevista que mantuvo a principios de febrero con el periodista estadounidense Tucker Carlson, que fue vista más de 200 millones de veces en la red social X. “Quería que la gente que escuchara esta entrevista se diera cuenta de ello. No me corresponde a mí juzgar si dio en el blanco o no”, explicó el mandatario ruso.

El presidente Putin durante la entrevista con Pavel Zarubin. Alexander Kazakov - Pool Sputnik Kremlin

La entrevista con Carlson

En una charla de más de dos horas, el presidente ruso concedió el primer reportaje a un medio occidental desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022. El elegido fue el estadounidense Tucker Carlson, que actualmente triunfa con su programa transmitido por la red social X. Previo a que se publique su encuentro con Putin, Carlson denunció que el gobierno de Joe Biden frustró en dos oportunidades esta reunión.

Por su parte, la Casa Blanca respondió e indicó que “Putin no debería tener otro vocero para justificar su guerra en Ucrania”. “Debería ser muy obvio para todos lo que el señor Putin hizo en Ucrania, y las razones completamente falsas y ridículas por las que trató de justificarlo”, dijo el vocero del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, a los periodistas a bordo del Air Force One. “No creo que necesitemos otra entrevista con Vladimir Putin para entender su brutalidad”, agregó.

Finalmente, la entrevista salió a la luz y una parte importante de la conversación se dedicó al conflicto ucraniano y a las relaciones de Rusia con Estados Unidos, la OTAN y Occidente en su conjunto. Además, Putin desarrolló la idea de que, originalmente, Ucrania “no fue ningún grupo étnico en particular, sino la gente que vivía en las fronteras de Rusia”, en referencia a la etimología de la palabra “Ucrania” (“frontera”, en idioma ruso).

Además, descartó la idea de invadir Polonia o Letonia, dos países en los que Rusia “no tiene intereses”.”¿Puede imaginar un escenario en el que envíe tropas rusas a Polonia?”, preguntó Carlson. “Sólo en un caso, si Polonia ataca a Rusia”, respondió Putin. Y añadió: “No tenemos ningún interés en Polonia, Letonia ni ningún otro lugar. ¿Por qué íbamos a hacerlo? Sencillamente, no tenemos ningún interés”.

El primer mandatario dejó abierta la posibilidad de un acuerdo con Occidente, y dejó en claro que existen canales activos, pero volvió a exigir que Estados Unidos deje de enviar armamento a Ucrania, y llamó a alcanzar un “acuerdo” para que Rusia se quede con una parte de Ucrania.

Sin embargo, Carlson advirtió que cuanto más se prolongue la guerra, menos incentivos tendrá Rusia para sentarse a negociar con Occidente, sobre todo tendiendo en cuenta el poderío bélico ruso. Asimismo, el periodista cuestionó el poco conocimiento de los políticos occidentales y sus ambiciones bélicas vinculadas a su respaldo a Kiev.

