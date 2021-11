Lula: “¿Por qué Merkel puede estar 16 años en el poder y Ortega no?”

MADRID.- El expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) regresó a la escena pública con el perfil en alto, de cara a las elecciones presidenciales en Brasil del año próximo. Aún sin confirmar su candidatura, Lula recorre su país, da discursos políticos y entrevistas, con pronunciamientos que siempre dan para hablar. También cruza fronteras.

De gira por España, el referente del Partido de los Trabajadores dialogó con el diario El País y generó revuelo por una de las declaraciones que hizo en la charla, al comparar a Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua -que consiguió iniciar un tercer mandato en elecciones apuntadas por su falta de legitimidad-, con la canciller alemana, Angela Merkel, que está por dejar el poder.

“¿Por qué Angela Merkel puede estar 16 años en el poder y Ortega no?”, cuestionó, con énfasis, Lula, al ser consultado respecto de cuál era su diagnóstico sobre los comicios nicaragüenses, que no fueron avalados por la comunidad internacional tras haberse celebrado con siete aspirantes a la presidencia encarcelados y tres partidos políticos opositores proscriptos.

El exmandatario comparó el encarcelamiento de los competidores de Ortega con el suyo, y, si bien dijo que es “equivocado” aprisionarlos para correrlos de las elecciones, no se atrevió a juzgar al presidente del país latinoamericano, en funciones desde 2007.

“No puedo juzgar lo que ha pasado en Nicaragua. Si Ortega detiene a los líderes de la oposición para que no se presenten en las elecciones, igual que hicieron contra mí, está completamente equivocado”, dijo.

Como ya lo ha hecho en otras oportunidades, Lula da Silva -quien estuvo 19 meses preso por haber sido acusado de realizar acuerdos millonarios e ilícitos con la empresa constructora Oderbrecht, en el marco del Lava Jato- aprovechó la entrevista para desligarse de varios de los mandatarios de América del Sur.

“Cuando goberné, intentaron convencerme de que fuera a un tercer mandato y yo dije que no porque soy favorable a la alternancia en el poder. Dije en una entrevista que todo político que empieza a creer que es imprescindible o insustituible empieza a transformarse en un pequeño dictador. Yo he estado en contra de Daniel Ortega. El Frente Sandinista tiene mucha gente para ser candidato. También estuve en contra de Evo Morales, que ya había hecho dos mandatos extraordinarios. Y lo mismo con Chávez”, afirmó.

El expresidente de Brasil participó de un evento junto a la líder española de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, bajo la consigna "Construir futuro: retos y alianzas populares"

Fue entonces cuando preguntó: “¿Por qué Angela Merkel puede estar 16 años en el poder y Ortega no? ¿Por qué [la exprimera ministra británica] Margaret Thatcher puede estar 12 años en el poder y Chávez no? ¿Por qué [el expresidente de España] Felipe González puede quedarse 14 años en el poder?”.

Respecto de su voluntad de regresar al Poder Ejecutivo en 2022, el expresidente de Brasil dijo: “Yo puedo ser candidato. Trabajo para ser candidato. Pero no depende de una voluntad personal, no depende de mí. Yo tengo que construir con otra gente y con otros partidos un programa para Brasil. Tengo que hacer una alianza, porque lo importante no es solamente ganar las elecciones, es poder gobernar”.

Por último, Lula reivindicó su paso por la presidencia brasileña. “Todas las encuestas demuestran que mi Gobierno está considerado el mejor que hubo en Brasil. Ha sido el mejor momento de inclusión social, de universidades, de aumentos de empleo y sueldo. Los pobres y más humildes también conquistaron la ciudadanía (...) No puedo volver para hacer cualquier cosa, sino para que Brasil pueda recuperarse. No puedo fracasar. Tengo que volver para recuperar el prestigio internacional de Brasil y que el pueblo pueda comer tres veces al día”, concluyó.