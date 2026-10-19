Lula se acerca a Flavio Bolsonaro y dos encuestas muestran una diferencia de menos de un punto

BRASILIA.– A seis días del balotaje en Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva acortó la distancia con Flavio Bolsonaro en tres de las cuatro encuestas nacionales publicadas este lunes. El senador conserva la delantera en todas, pero dos mediciones ubican la diferencia por debajo de un punto. La más ajustada es la de BTG/Nexus: 50,3% para el candidato del Partido Liberal (PL) y 49,7% para el presidente, un empate técnico que deja abierta la disputa por el Palacio del Planalto.

Futura/100% Cidades ofrece un cuadro similar, con 50,4% para Flavio y 49,6% para Lula. AtlasIntel/Bloomberg también registra un acercamiento del mandatario, aunque mantiene al senador por delante: 51,1% contra 48,9%. La excepción es PoderData/Aya, que muestra una recuperación del hijo del expresidente Jair Bolsonaro: pasó de un resultado cercano al empate técnico a 52% frente a 48%.

El presidente y candidato presidencial de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sonríe mientras el candidato presidencial de derecha, Flavio Bolsonaro, interviene durante un debate previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en São Paulo, Brasil NELSON ALMEIDA - AFP

Los porcentajes corresponden a votos válidos, es decir, al cálculo que tiene en cuenta y por eso excluye blancos, nulos e indecisos y permite comparar el respaldo a los dos candidatos. No equivalen al porcentaje sobre el total de entrevistados. La distinción cobra peso en una elección tan ajustada.

Las publicaciones llegaron al día siguiente del primer debate entre los dos finalistas, pero no miden la reacción al encuentro. Futura terminó sus entrevistas el sábado; Nexus, Atlas y PoderData cerraron el trabajo de campo el domingo. Por eso, los movimientos que registran no pueden atribuirse al cruce televisivo de anoche.

Nexus: una ventaja que casi desapareció

El dato más significativo de BTG/Nexus es la reducción de la diferencia: de 3,2 puntos en la medición del 13 de octubre a apenas 0,6 en la de este lunes. En votos totales, Flavio obtiene 46,5% y Lula, 45,9%. Otro 4,7% elige blanco, nulo o ninguno, mientras que 2,9% no sabe o no responde.

El estudio, encargado por el banco BTG Pactual, consultó por teléfono a 2002 personas entre el 16 y el 18 de octubre, en las 27 unidades de la federación. Su margen de error es de dos puntos porcentuales, hacia arriba o hacia abajo.

La mayoría de los electores parece tener una posición firme: 90,9% afirma que ya decidió su voto y no piensa modificarlo. Sin embargo, 8,4% todavía admite cambiar de opción antes del domingo. En la ronda anterior, esa proporción era de 6,6%, según explicó Marcelo Tokarski, director ejecutivo de Nexus, en una entrevista con UOL.

Tokarski señaló que Lula recuperó apoyo entre los sectores de menores ingresos, en particular entre quienes perciben de uno a dos salarios mínimos por hogar. Se trata de un electorado tradicionalmente cercano al líder del Partido de los Trabajadores (PT).

El presidente y candidato presidencial de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sonríe mientras el candidato presidencial de derecha, Flavio Bolsonaro, interviene durante un debate previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en São Paulo, Brasil NELSON ALMEIDA - AFP

El director de la consultora, sin embargo, atribuye cierto favoritismo a Flavio. Su argumento no se limita a la diferencia numérica: la abstención suele ser mayor entre los votantes de bajos ingresos, donde Lula tiene más respaldo. “Lula necesita crecer todavía”, advirtió. Para el mandatario, superar al rival en las encuestas ofrecería una protección adicional frente a ese riesgo.

En AtlasIntel/Bloomberg, la ventaja de Flavio cayó de 5,6 a 2,2 puntos desde el 9 de octubre. El senador pasó de 52,8% a 51,1% de los votos válidos, mientras que Lula subió de 47,2% a 48,9%. El trabajo abarcó a 4998 electores, con reclutamiento digital entre el 13 y el 18 de octubre, y tiene un margen de error de un punto.

La variación de Futura fue más pequeña: Flavio retrocedió de 50,8% a 50,4% y Lula avanzó de 49,2% a 49,6% respecto de la publicación del viernes. La consultora realizó 2000 entrevistas telefónicas el 16 y el 17 de octubre, con un margen de 2,2 puntos. También aquí, la distancia es insuficiente para establecer una ventaja fuera del margen de error.

PoderData/Aya presenta el movimiento opuesto. Después del 50% a 50% que difundió el viernes, su nueva ronda devuelve a Flavio una ventaja de cuatro puntos. El sondeo se basa en 3000 entrevistas del 16 al 18 de octubre y tiene un margen de error de 1,8 puntos. Según el instituto, la diferencia supera ese margen.

Las mediciones muestran así una competencia estrecha, con señales distintas sobre su evolución. Tampoco comparan períodos idénticos: Atlas contrasta sus datos con los del 9 de octubre; Nexus, con los del 13; Futura y PoderData, con los del 16. Los avances de Lula en las primeras tres no tienen más peso que la recuperación de su adversario en la cuarta.

Simpatizantes del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca la reelección, asisten a un mitin de campaña en la playa de Copacabana una semana antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales Bruna Prado - AP

Un debate sin veredicto unánime

El cara a cara de anoche dejó evaluaciones divididas entre los analistas. Fábio Zambeli, en Exame, consideró que Flavio aprovechó mejor el arranque, mientras Lula equilibró el intercambio con sus intervenciones sobre salud, jornada laboral y el desafío a abrir los registros financieros de ambos. A su juicio, la ausencia de un ganador claro favorece a quien llega adelante.

Leonardo Sakamoto, de UOL, favoreció a Lula: sostuvo que las evasivas y la agresividad de Flavio lo perjudicaron ante los indecisos. Caio Ribeiro Coêlho, en Congresso em Foco, valoró mejor al senador, a quien vio más preparado y capaz de dirigirse a quienes aún dudan, sobre todo con su discurso sobre seguridad.

Simpatizantes del candidato presidencial de la oposición, el senador Flavio Bolsonaro, asisten a su mitin de campaña en São Paulo, Brasil Andre Penner - AP

La periodista Thais Bilenky, de UOL, recogió impresiones de grupos focales de indecisos: Flavio les resultó agresivo, pero Lula pareció falto de práctica y perdió oportunidades de convencerlos. El desafío del presidente a que ambos abrieran sus secretos fiscales y telefónicos fue uno de los momentos de mayor interés para esos participantes.