Maduro apuntó contra Milei mientras celebraba su cuestionado triunfo: “Bicho cobarde, traidor a la patria, fascista”

CARACAS.- El presidente de Venezuela Nicolás Maduro fue reelegido para un tercer mandato consecutivo de seis años, anunció la autoridad electoral tras unos comicios que según la oposición estuvieron plagados de irregularidades.

Pese a la tensión que rodeó a un proceso de conteo que llevó a uan demora de seis horas hasta conocer los primeros resultados, Maduro montó una fiesta frente al palacio presidencial de Miraflores.

En su discurso, el presidente de izquierda apuntó contra “el club de fascistas de América Latina” e inmediatamente criticó con dureza al presidente argentino, Javier Milei.

“Milei, no me aguantas un round. Bicho cobarde, traidor a la patria, fascista. Ya este pueblo dijo ‘no al capitalismo salvaje’. No a Milei, ¡no al nazi-fascista de Milei!”, lanzó Maduro.

MADURO ESTÁ LISTO y debe dar la batalla cultural contra Milei. DE FRENTE: «Milei no me aguantas un round» 👊

Luego se sumó a un cántico de la gente que lo acompañaba y dijo: “Milei, basura, vos sos la dictadura”. “Debe estar reventándose con su cara de monstruo porque es feo además y estúpido”, dijo el presidente chavista, después de que el mandatario argentino exigiera que dejara el poder.

“DICTADOR MADURO, AFUERA!!!”, decía un tuit de Milei mientras se esperaban los resultados. “Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte”, continuaba el texto que publicó en X.

“Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular. La Libertad Avanza en Latinoamérica”, dijo el mandatario, quien hizo una fuerte campaña de apoyo a María Corina Machado, la líder opositora que estaba inhabilitada y que postuló en su lugar a Edmundo González Urrutia.

DICTADOR MADURO, AFUERA!!!



Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte.…

Durante la concentración a las afueras del palacio de gobierno, Maduro dijo ante cientos de seguidores que a partir de este 29 de julio habrá “paz, estabilidad y justicia” en Venezuela. “No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela”, expresó el gobernante al exigir respeto a la Constitución, a los poderes públicos y a la “voluntad popular”.

El CNE indicó durante la madrugada que Maduro obtuvo un 51,20% de los votos con el 80% de las mesas escrutadas, en el que fue el mayor desafío electoral desde su llegada al poder hace 11 años con Edmundo González como rival representando la candidatura unida de la oposición. El aspirante opositor quedó con 44,2% del respaldo popular, según los datos difundidos por Elvis Amoroso, presidente del CNE.

No obstante, Machado desconoció el triunfo de Nicolás Maduro y dijo que Edmundo González es el nuevo presidente de Venezuela.

Machado indicó que con el 40% de las actas que están en su poder, González se impuso con 70% de los votos, 40 puntos porcentuales por encima de Maduro. “Esta es la verdad”, recalcó.

“Queremos decirle a todos venezolanos que Venezuela y todo el mundo lo sabe” que González salió victorioso, aseveró la opositora que abanderó la campaña de González, al quedarse fuera de la contienda por su inhabilitación política por 15 años. “Hemos ganado en todos los estados del país”.

Tras 25 años de chavismo en Venezuela, Maduro se proyecta ahora para permanecer 18 años en el poder, hasta 2031. Solo el dictador Juan Vicente Gómez habrá gobernado más que él, con 27 años (1908-1935).

El resultado se conoció seis horas después de cerrado el proceso a las 18, en medio de denuncias desde la oposición de irregularidades en el escrutinio. Primero porque se impidió que sus testigos accedieran a los centros de votación para presenciar el proceso, y luego porque no pudo obtener copias de las actas que emite la máquina de votación (el sistema es automatizado), a la que por ley tienen derecho los partidos y que sirven para cotejar el resultado oficial.

Agencias AFP y AP

