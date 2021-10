Más presión sobre Bolsonaro: una comisión votó el informe que lo acusa de crímenes contra la humanidad y pidió vetarlo en las redes sociales

RÍO DE JANEIRO.– En un fuerte revés que amenaza los planes reeleccionistas de Jair Bolsonaro, una comisión del Senado brasileño que investigó la gestión de la pandemia por parte del gobierno aprobó este martes el informe final que acusa al presidente de crímenes contra la humanidad y pidió el bloqueo de todas las redes sociales del presidente por la supuesta difusión de fake news.

La propuesta fue presentada por el senador opositor Renan Calheiros, conductor de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), antes de que la Cámara alta votara el informe final de la pesquisa.

“La sociedad quería saber quién asumió la responsabilidad por el agravamiento de las muertes. Esa responsabilidad es de mucha gente, pero principalmente de este presidente de la república, este serial killer, que tiene compulsión por la muerte”, aseguró Calheiros.

El senador, del Movimiento Democrático de Brasil, por el estado de Alagoas, señaló a Bolsonaro como principal responsable de la diseminación del virus en Brasil, que hasta el momento causó más de 606.000 muertos confirmados y cerca de 22 millones de infectados.

El informe final de la CPI, que fue apoyado por una mayoría de 7 de los 11 miembros de la comisión, ratificó la supuesta responsabilidad del presidente por crímenes contra la humanidad y otros ocho delitos, tal cual había sido anunciado la semana pasada.

Extravagancia

La iniciativa para bloquear las redes de Bolsonaro cobró fuerza en los últimos días, luego de una extravagante fake news de Bolsonaro en su última transmisión de Facebook de los jueves. Allí asoció a los vacunados contra el Covid-19 con un supuesto riesgo de contraer “mucho más rápido” el sida, basado en un supuesto estudio británico.

El video fue retirado de internet por Facebook, Instagram y YouTube, y llevó a los senadores opositores a impulsar el pedido de veto del presidente de todas las redes sociales. “Con esa declaración demuestra que no tiene ningún respeto por la vida de los brasileños”, afirmó Calheiros.

El jefe de Estado, acusado por sus detractores de haberse aprovechado de las redes como principal herramienta de diseminación de fake news durante la campaña presidencial de 2018, cuenta con más de 40 millones de seguidores entre sus diferentes cuentas.

La comisión legislativa aprobó el informe con siete votos sobre once EVARISTO SA - AFP

En las últimas semanas, el mandatario invirtió esfuerzos en apuntalar su presencia en Telegram, plataforma que hasta ahora no interfirió en casos de “noticias falsas”. También creó un perfil en la red social Gettr, lanzada por el equipo del expresidente estadounidense Donald Trump, aliado del brasileño.

El pedido de bloqueo de todas las cuentas presidenciales, junto con el reclamo de una retractación sobre los dichos falsos, se formalizará ante la Corte Suprema y la Procuraduría.

Además de la acusación de crímenes contra la humanidad, Bolsonaro fue señalado por la CPI por los delitos de “epidemia con resultado de muerte; infracción de medidas sanitarias preventivas; incitación al delito; falsificación de documentos; empleo irregular de dinero público; prevaricación, y crímenes de responsabilidad”, que podrían desembocar en un juicio político en el Congreso.

Falta de oxígeno

En el capítulo final de la investigación, que desgastó al gobierno federal durante los casi seis meses en que desfilaron por el Congreso funcionarios y exfuncionarios bolsonaristas, los senadores ampliaron el número de pedidos de imputación. Aparecieron 13 nuevos nombres, entre ellos el de Wilson Lima, gobernador de Amazonas, estado donde el país vivió sus escenas más dramáticas de colapso. En enero, decenas de infectados por Covid-19 murieron asfixiados en los hospitales por la falta de tubos de oxígeno.

Son pocas las posibilidades de que Bolsonaro sufra un castigo en el corto plazo, como la presentación de un pedido de impeachment basado en el informe de la CPI, evalúan analistas consultados. El informe será presentado ante el Ministerio Público Federal y otros organismos para formalizar el pedido de apertura de investigaciones. La tarea de la comisión le provocó al mandatario un fuerte desgaste político con posible impacto en las elecciones de 2022.

El documento final, de casi 1200 páginas, apuntó también contra los tres hijos del presidente –Carlos, Flavio y Eduardo– por incitación al delito y alcanzó al núcleo de máxima confianza de Bolsonaro. “Esta CPI no investigó hechos para llegar hasta los acusados; eligió a los acusados y trabajó incansablemente para incriminarlos. No lo consiguieron”, se defendió Flavio, senador suplente de la CPI, poco antes de la votación.

Uno de los puntos más salientes del informe fueron las sospechas de corrupción en el Ministerio de Salud para comprar de la vacuna india Covaxin, que no llegó a Brasil.

El hijo del presidente aseguró que el informe del relator era una “obra de ficción”, y afirmó que no se puede imputar al gobierno por una vacuna que no fue comprada, refiriéndose al supuesto pedido de coimas para el contrato con Covaxin. “Este informe es un comprobante de idoneidad del gobierno. El mayor escándalo, entre comillas, fue el de la vacuna no comprada”, aseguró Flavio.