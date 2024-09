“Más transporte público y menos Lamborghinis”: Pedro Sánchez impulsa un aumento de impuestos sobre los más ricos

Escuchar

MADRID.- “Más transporte público y menos Lamborghinis”. Esta fue la frase de Pedro Sánchez al anunciar este miércoles que impulsará un sistema de financiación autonómico “más justo” y buscará duplicar el Fondo de Compensación Interterritorial, una herramienta clave establecida en la Constitución española que busca equilibrar las diferencias económicas entre las distintas regiones de España.

En un acto celebrado en la sede del Instituto Cervantes, el presidente de gobierno inauguró el curso político donde ha avanzado que creará un nuevo sistema que reducirá las diferencias territoriales, atenderá las singularidades de cada comunidad y garantizará la suficiencia del gasto público.

Sánchez: "Vamos a gravar fiscalmente a los que tienen dinero para vivir cien vidas. Lo haremos para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema extraordinariamente injusto. Más transporte público y menos lamborghinis" https://t.co/5Keq4otEf1 pic.twitter.com/aPob4aJe7K — EL PAÍS (@el_pais) September 4, 2024

“Vamos a impulsar un sistema de financiación autonómico que atienda la singularidad de cada uno de los territorios y que garantice la suficiencia del gasto público”, destacó. “La descentralización, que forma parte del ADN federal y autonómico de nuestro Estado compuesto, es perfectamente compatible con la solidaridad y la equidad entre territorios”.

Una de las propuestas más relevantes es la intención de duplicar los recursos destinados al Fondo de Compensación Interterritorial, una medida con la que Sánchez busca asegurar que todas las comunidades autónomas del país reciban más recursos que los obtenidos durante el gobierno del Partido Popular.

“En esta reforma de la financiación, todas las comunidades autónomas recibirán más recursos que los que recibían con el PP. Nuestra intención es duplicar los recursos del fondo de cohesión territorial. Así se construye España,” insistió Sánchez, en un claro mensaje dirigido tanto a los barones del PP como a las federaciones del PSOE que temen un perjuicio para las regiones más pobres.

En esta fotografía publicada por La Moncloa el 28 de agosto de 2024, el primer ministro español, Pedro Sánchez, habla junto a miembros de la Guardia Civil española con base en Gambia durante su visita al puerto de Banjul FERNANDO CALVO - LA MONCLOA

Tensiones

El anuncio llega en un contexto político tenso, marcado por las negociaciones con ERC y otros partidos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

El pacto con ERC es un acuerdo entre el gobierno de Sánchez y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para garantizar apoyo político, especialmente en la aprobación de los Presupuestos y otras leyes clave. Parte del acuerdo incluye una financiación singular para Cataluña, conocida como el “cupo catalán”, que establece la contribución de Cataluña al sistema de solidaridad entre comunidades autónomas a través de un porcentaje de sus impuestos.

Sánchez dejó claro que, a pesar de las tensiones con Junts, el gobierno está comprometido a seguir adelante y que la semana próxima, el Consejo de Ministros volverá a aprobar el presupuesto -o “techo de gasto” como dicen en España-, el cual fue rechazado en julio con el voto en contra de Junts.

17/07/2024 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados, a 17 de julio de 2024, en Madrid (España). Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

Este tema será un punto central del debate político, especialmente en las reuniones que Sánchez mantendrá con los presidentes autonómicos en las próximas semanas, incluida Díaz Ayuso y considerando que 13 autonomías están en manos del PP.

El presidente señaló que “habrá más impuestos a los ricos” y ha afirmado que “los niveles actuales de desigualdad son excesivos”, limitando la libertad como individuos. “Vamos a acotar los privilegios de las élites y vamos a gravar a los que tienen dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos para proteger a las clases trabajadoras de un sistema injusto. Queremos una sociedad con más autobuses públicos y menos Lamborghinis”, sentenció.

Un mensaje claro

Sánchez ha dirigido un mensaje directo no solo a los barones del PP, sino también a las federaciones del PSOE que temen que el acuerdo con ERC para la llamada “financiación singular” perjudique a las comunidades más pobres.

“En esta reforma de la financiación todas las comunidades autónomas recibirán más recursos que los que recibían con el PP. Nuestra intención es duplicar los recursos del fondo de cohesión territorial. Así se construye España,” insistió Sánchez.

Sánchez explicó que mientras el gobierno aporta a las comunidades más dinero que nunca, algunas del PP lo que hacen es usarlo para hacer regalos fiscales a los más ricos.

31/07/2024 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece para hacer balance del curso político, en el Complejo de la Moncloa, a 31 de julio de 2024, en Madrid. Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

El presidente, que no mencionó el pacto con ERC, sí empieza a construir el mensaje político para defender este acuerdo. Su estrategia es garantizar que nadie perderá dinero, pero también entrando al combate ideológico con el PP y especialmente con algunos barones autonómicos como Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sánchez ha citado a esta región varias veces como ejemplo contrario a la propuesta ideológica del Gobierno progresista. “Las derechas han dedicado los recursos a financiar regalos fiscales a los de arriba. Pero los recortes en impuestos para beneficiar a los de arriba redujeron los ingresos en Madrid en 31.000 millones”, dijo.

El presidente también criticó las políticas de privatización en salud y recortes en educación de algunos gobiernos autonómicos del Partido Popular, destacó el uso de recursos públicos para beneficiar a las rentas más altas y denunció que “de cada 10 euros que da el gobierno, Madrid ha usado tres para regalos fiscales.”

“La sanidad, la educación, la dependencia no son mercancías, son derechos. No deben ser negocio para unos pocos, como están haciendo barones del PP. Solo en el último año, 1000 millones de euros públicos se han ido a la sanidad privada en Madrid. En Valencia se ha recortado en un 20% las plazas de residencias públicas de mayores. Nuestro modelo es el contrario. La salud no es negocio, no puede depender del código postal o el apellido”, insistió.

El “cupo catalán”

También este miércoles la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendió en el Senado el acuerdo alcanzado con ERC para establecer un sistema de financiación singular en Cataluña, conocido como el “cupo catalán”.

Este pacto establece que la aportación de Cataluña a la solidaridad interterritorial se establecerá a través de un porcentaje de participación en los tributos, es decir que, en lugar de pagar una cantidad fija de dinero al gobierno central para contribuir a la solidaridad entre regiones, como hacen otras comunidades, Cataluña aportaría un porcentaje de los impuestos que recauda.

Montero defendió este acuerdo argumentando que todas las comunidades deben tener un nivel similar de servicios públicos (como sanidad, educación, etc.), “siempre que lleven a cabo también un esfuerzo fiscal similar”, es decir, que recauden impuestos de manera adecuada.

“La aportación tiene que ser explícita y se tiene que reflejar de forma transparente, al punto de que el acuerdo incluye que la Generalitat debe contribuir a la solidaridad con las comunidades autónomas”, explicó.

🔴María Jesus Montero avisa a las Comunidades gobernadas por el PP de que tendrán que subir el IRPF y Sucesiones y Donaciones para mantener el cupo catalán, sin pedir inyecciones del Estado.pic.twitter.com/8Rd0VvZczp — Sr.Liberal (@SrLiberal) September 4, 2024

Montero dijo que es “populismo fiscal” entrar en una competencias de rebajas autonómicas a las rentas altas mientras se pide más dinero de financiación al gobierno.

También criticó la “competencia” de algunas regiones, como Madrid, que bajan impuestos a los más ricos mientras piden más dinero al Gobierno central.

Agencia DPA y diario El País

LA NACION