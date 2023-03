Medios de Nicaragua publicaron que el gobierno de Ortega habría roto relaciones con el Vaticano

escuchar

MANAGUA.- Medios de Nicaragua aseguraron este domingo que el gobierno de ese país habría decidido romper relaciones con la Santa Sede después de que el Papa Francisco considerara que la administración de Daniel Ortega “es como las dictaduras comunistas o hitlerianas” en una entrevista que dio en los últimos días.

La información fue plasmada este domingo por Confidencial Digital, un diario de ese país. El artículo publicado sostiene que fuentes diplomáticas en Roma dijeron que la representante nicaragüense ante el Vaticano comunicó “verbalmente” el corte de ese vínculo ante la Secretaría de Estado.

Esta decisión llega, de acuerdo a ese medio, tras las declaraciones de Francisco con Infobae, cuando respondió sobre la decisión de Ortega de desterrar opositores, pero también de cargar contra obispos, curas y Papas, y tildarlos de “mafia”. Al respecto, el Sumo Pontífice respondió: “Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige [por Ortega]. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas… Son un tipo de dictaduras groseras. O, para usar una distinción linda de Argentina, guarangas”.

El obispo preso al que se refirió Francisco es el de Matagalpa, de 56 años, detenido desde agosto por conspiración, quien rechazó ser deportado a Estados Unidos con otros 222 opositores excarcelados y expulsados del país por “traidores a la patria”.

Estos planteos habrían caído mal en el núcleo del régimen sandinista, donde habrían así tomado la drástica medida de finalizar con un vínculo diplomático de 115 años. La postura habría sido comunicada por Yara Suhyén Pérez Calero, la representante ante la Santa Sede que actúa como ministra consejera ya que -tal como detalló Confidencial Digital-, ese país no tiene un embajador desde septiembre de 2021, cuando Ortega se opuso al nombramiento de Elliette Ortega Sotomayor.

Centenares de opositores fueron detenidos en el país en el contexto de la represión que siguió a las multitudinarias protestas antigubernamentales de 2018. Desde entonces, el gobierno a cargo de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se enfrentó también al mundo eclesiástico y a líderes de la Iglesia que criticaron sus políticas.

El martes pasado, en tanto, el Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica de la Universidad Juan Pablo II -que depende de la Conferencia Episcopal de Nicaragua- y de la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN) alegando “incumplimientos” de leyes.

Ese mismo día, el diario oficial también anunció la disolución de los organismos católicos de beneficencia Cáritas Nicaragua y Cáritas Diocesana de Jinotega.

Ayer, luego de los comentarios del Papa, desde la Iglesia de ese país confiaron en la resolución de los problemas que atraviesa la nación. ”Yo pienso que es muy difícil decir cuándo comienza el diálogo, cuándo termina. Siempre pienso que el diálogo y el trabajo que tenemos que hacer es como esa gotita de agua: la gota de agua, yo siempre digo, no rompe la piedra por la fuerza, sino por la constancia”, dijo a la AFP el cardenal Brenes, arzobispo de Managua.

