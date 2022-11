Mourao le pidió al bolsonarismo que “deje de llorar” y dijo que él podría ser el que le ponga la banda presidencial a Lula

escuchar

BRASILIA.- El vicepresidente brasileño, Hamilton Mourao, admitió hoy indirectamente que es posible que sea él quien le coloque la banda presidencial a Lula da Silva el 1° de enero próximo, y no el presidente Jair Bolsonaro, que admitió la derrota en las elecciones dos días después y no felicitó a su rival por la victoria electoral.

Según versiones de la prensa brasileña, Bolsonaro analiza viajar fuera del país para estar ausente en la ceremonia de asunción de Lula.

Consultado sobre si Bolsonaro se negará a colocar la banda a Lula, Mourao advirtió: “Es una situación hipotética, vamos a esperar el momento, él puede determinar que yo lo haga, o puede tomar otra determinación”.

A diferencia de Bolsonaro, Mourao reconoció la victoria de Lula y se comunicó con el vicepresidente electo, Geraldo Alckmin.

En una entrevista con el diario O Globo, Mourao dijo que si bien no comparte con quienes afirman que hubo fraude en las elecciones, también considera que “uno de los jugadores”, en clara alusión a Lula, no debió de haber participado.

“Nosotros estuvimos de acuerdo en participar en un juego con otro jugador que no debería de haber jugado. Si estuvimos de acuerdo no hay nada que reclamar. A partir de ahí no tiene sentido llorar más, perdimos el juego”, zanjó Mourao en la entrevista.

Mourao dijo que las protestas que tuvieron lugar después de la elección tendrían que haberse producido cuando “el jugador que no debería haber jugado” fue autorizado. “Ahí deberían haber salido a las calles, pero no lo hicieron. Hay 58 millones de inconformes, pero aceptaron participar en el juego, así que tienen que calmarse”, dijo.

Simpatizantes de Jair Bolsonaro bloquean la carretera Castelo Branco, en las afueras de San Pablo CAIO GUATELLI - AFP

Algunos aliados y electores de Bolsonaro que salieron a protestar por los resultados de las elecciones e incluso piden una intervención militar sostienen que Lula no debería haber participado en las elecciones debido a unas sentencias por corrupción que después se anularon.

Lula recuperó sus derechos políticos después de que el Tribunal Supremo de Brasil lo pusiera en libertad y anulara sus condenas en marzo de 2021. Los jueces consideraron que el tribunal que lo juzgó carecía de competencias y posteriormente determinaron que existió parcialidad durante el proceso.

Balance

Mourao hizo un balance de estos tres años como vicepresidente de Brasil, un cargo, ha dicho, que le ha ocasionado cierta “frustración” debido a las pocas competencias de las que dispone, a diferencia de otros regímenes presidencialistas.

“Lo que he aprendido es que hay que saber cuál es el papel de vicepresidente. La Constitución dice que el Ejecutivo es ejercido por el presidente y sus ministros, el vicepresidente es solo un apéndice”, lamentó Mourao, que durante estos años protagonizó varias disputas dialécticas con Bolsonaro.

Hamilton Mourao EVARISTO SA - AFP

Sin embargo, negó que haya discutido públicamente con él y lo achacó a sus diferentes visiones de cómo hacer las cosas, ya que comparten el ideario y el pensamiento. “Nunca me estresé con él, ni me quitó el sueño. Tomo whisky todos los días antes de dormir, así que no pierdo el sueño”, confesó.

“Él es un sujeto más incisivo, más verborrágico, yo no. Mi forma de hacer las cosas es otra. Él siempre fue diputado, en la Cámara si no destacas en la pelea, te tragan y el papel de Bolsonaro fue meter el dedo en los otros y el continúa haciendo ese papel y yo ya pasé aquella fase de vida”, argumentó.

En lo que respecta al tiempo que ha tardado Bolsonaro en salir a dar la cara tras su derrota, Mourao defendió que “cada uno actúa a su manera” y que si se demoró casi dos días es porque buscaba “la mejor manera” de actuar “sin incurrir en ofensas ni ilegalidades”.

Agencias ANSA y DPA

LA NACION