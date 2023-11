escuchar

PHOENIX.- Las elecciones presidenciales de 2024 están atrayendo un campo inusualmente sólido de candidatos independientes, de terceros partidos y de posibilidades remotas que esperan capitalizar la ambivalencia y frustración de los estadounidenses ante una probable revancha entre el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump.

Quienes buscan abrir un nuevo camino hacia la Casa Blanca van desde miembros del Congreso hasta un destacado académico y un descendiente de una de las familias políticas más prominentes del condado. Sus probabilidades son extremadamente altas.

Biden anunció el 25 de abril de 2023 su candidatura "para terminar el trabajo" con la reelección en 2024, sumergiéndose a la edad récord de 80 años en una campaña feroz que podría establecer una revancha contra el ex presidente Donald Trump. MANDEL NGAN - AFP

George Washington fue la única persona que ganó la presidencia sin afiliación partidista. Un titular no ha perdido la nominación presidencial de su partido desde que los demócratas ignoraron a Franklin Pierce en 1856. La elección de Abraham Lincoln en 1860 marcó la última vez que alguien de un nuevo partido (en su caso, el Partido Republicano) ganó la Casa Blanca.

Pero con Estados Unidos profundamente dividido y algo ansioso ante la perspectiva de otra campaña Biden-Trump, los candidatos de terceros partidos insisten en que los votantes están lo suficientemente inquietos como para desafiar la historia.

“Este es ahora un terreno realmente fértil para la política independiente”, dijo en una entrevista Jill Stein, candidata del Partido Verde en 2012 y 2016. “Hay tanta hambre de una política basada en principios, una política de integridad y de opciones fuera de los dos candidatos zombis que nos están obligando a tragar y de los dos partidos políticos zombis”.

Candidatos poco conocidos y sin posibilidades de victoria se presentan todos los años y, a veces, reúnen suficientes votos para marcar la diferencia en contiendas reñidas, incluso si no ganan. Pero la actividad este otoño ha sido notable.

Jill Stein, candidata del Partido Verde en 2012 y 2016 AP news

Stein, médica y activista ambiental, anunció este mes que presentará su tercera candidatura a la presidencia en 2024, revirtiendo el rumbo de su decisión anterior de permanecer al margen el próximo año y apoyar a Cornel West, un académico y activista progresista con un leal siguiendo por la izquierda. West anunció el mes pasado que ya no se postularía bajo la bandera del Partido Verde, sino como independiente.

Stein dijo que ha sentido una insatisfacción con los principales partidos que ha ido creciendo constantemente desde su primera campaña presidencial y que “ahora está fuera de serie”.

El setenta y cinco por ciento de los estadounidenses piensa que Biden no debería volver a postularse para presidente, y el 69% cree que Trump tampoco debería hacerlo, según una encuesta de agosto de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Ambos hombres están bajo el agua con sus índices de aprobación, lo que significa que más estadounidenses los ven de manera desfavorable que favorable.

Los estadounidenses piensan que Biden, de 81 años, es demasiado mayor y están divididos sobre los cargos penales contra Trump, de 77 años, quien ha sido acusado cuatro veces y enfrentará un juicio el próximo año.

Casi el 80% dijo que Biden es demasiado mayor para ser eficaz durante cuatro años más. Aproximadamente la mitad de los estadounidenses aprobaron que el Departamento de Justicia acusara a Trump por sus esfuerzos por permanecer en el cargo después de perder las elecciones de 2020 ante Biden.

El expresidente Donald Trump se sienta en la mesa del acusado con su equipo legal en una corte de Manhattan, el martes 4 de abril de 2023 en Nueva York. Trump compareció por cargos de falsificar documentos empresariales en una investigación sobre pagos para silenciar a personas, la primera vez que un expresidente era acusado de un crimen.

Muchos demócratas culpan a Stein por la victoria de Trump sobre la demócrata Hillary Clinton en 2016. Stein obtuvo 1,5 millones de votos cuando Trump derrotó a Clinton por el más estrecho de los márgenes en unos pocos estados indecisos. Los demócratas suponen que muchos de los votantes que apoyan a un activista ambiental progresista probablemente habrían elegido a Clinton si se hubieran visto obligados a elegir entre los partidos principales.

Stein se siente ofendida ante la sugerencia de que se puedan “robar” votos a los partidos principales.

Mientras tanto, un congresista poco conocido de Minnesota desafía a Biden en las primarias demócratas. El representante Dean Phillips de Minnesota dice que los demócratas están caminando sonámbulos hacia el desastre con su marcha hacia la reelección de un presidente impopular que es la persona de mayor edad en ocupar el cargo.

“Sólo digo la parte tranquila en voz alta”, dijo Phillips en una entrevista en Carolina del Sur. “Todos los demás siguen haciendo cola, callándose, sentándose y haciendo lo que hacen para asegurarse de recibir el dinero para sus próximas elecciones”.

Robert F. Kennedy Jr., el mes pasado puso fin a su desafío en las primarias demócratas a Biden y, en cambio, se postula como independiente. Kennedy, abogado ambientalista y activista antivacunas, tiene índices de aprobación más altos entre los republicanos que entre los demócratas a pesar de sus profundos vínculos familiares con el Partido Demócrata. El tío de Kennedy era el presidente John F. Kennedy y su padre era el senador Robert F. Kennedy.

Kennedy ha desarrollado relaciones cercanas con figuras de extrema derecha y tiene un parentesco con algunos conservadores atraídos por sus puntos de vista marginales, incluida su abierta desconfianza hacia las vacunas COVID-19, que los estudios han demostrado que son seguras y efectivas contra enfermedades graves y la muerte.

Un congresista poco conocido de Minnesota desafía a Biden en las primarias demócratas, el Representante Dean Phillips de Minnesota AP news

Su organización antivacunas, Children’s Health Defense, tiene actualmente una demanda pendiente contra varias organizaciones de noticias, acusándolas de violar las leyes antimonopolio al tomar medidas para identificar información errónea, incluso sobre el COVID-19. Kennedy se despidió del grupo cuando anunció su candidatura a la presidencia, pero figura como uno de sus abogados en la demanda.

No Labels, un grupo bien financiado que está sentando las bases para una posible candidatura bipartidista, está trabajando para lograr el acceso a las boletas en los 50 estados, con más de una docena ya aprobadas. El plan ha causado una creciente ansiedad entre los demócratas porque su apoyo provendrá principalmente de los posibles votantes de Biden, lo que facilitará el camino de Trump de regreso a la Casa Blanca. Si el grupo lograra ganar uno o más estados, ningún candidato podría recibir la mayoría de los votos del Colegio Electoral y la elección sería decidida por la Cámara de Representantes.

No Labels ha dicho poco sobre cómo elegirá a un candidato. El partido planeaba lanzar un proceso de selección en octubre, pero el cronograma se retrasó hasta noviembre y parece que se está retrasando aún más.

El senador Joe Manchin, demócrata por Virginia del Oeste, anunció este mes que no se presentará a la reelección el próximo año, pero que viajará por el país para considerar una campaña presidencial independiente. Al mismo tiempo, surgió un nuevo grupo que pedía que Manchin y el senador de Utah Mitt Romney, candidato presidencial republicano en 2012, se postularan bajo la fórmula No Labels.

Cornel West AP news

El grupo está recaudando dinero para realizar encuestas que prueben la viabilidad de una candidatura bipartidista con los dos senadores salientes, comenzando en Arizona y Michigan, según Jennifer Franks, presidenta del Comité de Draft Romney/Manchin. Romney consideró postularse para presidente, pero abandonó el esfuerzo después de concluir que ayudaría a Trump, según una biografía de Romney escrita por el periodista McKay Coppins publicada el mes pasado.

Manchin dijo que buscará revitalizar a los centristas que se sienten excluidos del sistema político y que considerará postularse si no surge nadie que represente sus intereses en la campaña presidencial. Insiste en que “no va a ser el aguafiestas de nadie”.

“No voy a salir a correr”, dijo Manchin a los periodistas en Virginia Occidental este mes. “Voy a salir con la misión de unir a los estadounidenses”.

Agencia AP

LA NACION