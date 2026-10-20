Murió a los 42 años Kyle Kennedy, sobrina nieta de John Fitzgerald Kennedy

Kyle Kennedy, sobrina nieta del difunto presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy, murió a los 42 años, según se conoció este martes. La mujer, nieta del exfiscal general Robert F. “Bobby” Kennedy, falleció el 21 de septiembre en su residencia de Westwood, Massachusetts, pero su familia había elegido afrontar el duelo en la intimidad.

La noticia de su deceso se confirmó a través de un obituario de Burke Funeral Home.

El obituario del Kyle Kennedy

“Dotada de una inteligencia excepcional, un ingenio sutil y una gran belleza, será recordada por su devoción a sus hijos Conor, Josephine y Declan, y por su apoyo a la reforma educativa para niños desfavorecidos y personas con discapacidad”, expresó el texto.

El aviso fúnebre no precisó las causas del fallecimiento. En 2020, Kyle había sufrido una grave lesión medular que le provocó una parálisis permanente y otras complicaciones de salud. A partir de entonces, se convirtió en una activa defensora de los derechos de las personas con discapacidad y participó en distintas iniciativas para promover un acceso equitativo a la atención médica y otros servicios.

“Los años siguientes trajeron consigo dificultades, pero Kyle luchó por mantener su ingenio y determinación a pesar de todo, intentando ser la mejor madre posible para sus hijos y cuidando de sus dos queridos y traviesos terriers Wheaten”, señaló la esquela.

Su trayectoria

Nacida en Washington DC., Kyle pasó la mayor parte de su vida en Massachusetts, donde desarrolló una carrera consagrada a la educación infantil. Cursó la secundaria en la Academia Milton y luego se graduó de Historia en la Universidad de Georgetown.

Tiempo después obtuvo una maestría en Educación Infantil en la Universidad de Pace y otra en Política y Gestión Educativa en la Escuela de Posgrado de Educación de la Universidad de Harvard.

En 2020, Kyle sufrió una grave lesión medular que le provocó una parálisis permanente

Su carrera comenzó en la ciudad de Nueva York como maestra en el programa Teach For America. Desde allí, se convirtió en una ferviente defensora de una educación primaria más equitativa y de las escuelas chárter y, posteriormente, trabajó con empresas tecnológicas centradas en la reforma y mejora de los planes de estudio, según informó su obituario.

Otra tragedia en el clan Kennedy

En agosto de 2012, Kyle contrajo matrimonio con Liam Kerr en el hotel Fairmont Copley Plaza de Boston. La pareja tuvo tres hijos: los mellizos Conor y Josie, aunque la niña murió pocos días después de nacer, y Declan, que nació dos años después.

La sobreviven sus hijos; su madre, Victoria Gifford; sus hermanos, Michael y Rory; y sus sobrinos McKie, Quinn, Jack y Caleb. Su padre, Michael Kennedy, murió en 1997.

Tatiana Schlossberg, nieta de John F. Kennedy, murió a los 35 años en diciembre del año pasado Steven Senne - AP

Kyle era una de los 34 nietos de Robert F. “Bobby” Kennedy y Ethel Kennedy, y sobrina nieta del fallecido presidente John F. Kennedy.

Su muerte se suma a una serie de tragedias que han golpeado históricamente a la familia. Entre las más recientes figura la muerte de Tatiana Schlossberg, hija de Caroline Kennedy, ocurrida en diciembre de 2025 a los 35 años tras una larga enfermedad.