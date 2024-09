Murió Alberto Fujimori: decretan tres días de duelo en Perú y habrá un funeral de Estado

Escuchar

LIMA.- El gobierno de Perú declaró el jueves duelo nacional durante tres días por la muerte del expresidente Alberto Fujimori, periodo en que los edificios públicos y las instalaciones militares deberán izar a media asta la bandera del país. Fujimori, de 86 años, falleció el miércoles tras una larga lucha contra un cáncer, anunció su hija y excandidata presidencial Keiko Fujimori.

El gobierno de Dina Boluarte decretó un duelo nacional los días 12, 13 y 14 de septiembre y anunció que Fujimori tendrá “las honras fúnebres que corresponden a un presidente en ejercicio”.

La declaración de duelo fue plasmada en un decreto supremo firmado por Boluarte y ministros de Estado, según la norma publicada en el diario oficial El Peruano. El expresidente Fujimori falleció en su vivienda en Lima, donde se recuperaba de un tratamiento contra un cáncer de lengua, luego de ser excarcelado en diciembre.

El exmandatario estuvo 16 años preso y fue liberado hace nueve meses gracias a un polémico indulto, que truncó una condena de 25 años por secuestro, desaparición forzada y homicidio, en medio de la lucha contra la guerrilla izquierdista. La justicia ordenó su liberación el año pasado por cuestiones humanitarias.

Su muerte generó reacciones divididas en todo el país porque para algunos Fujimori fue el hombre que salvó al país del terrorismo y el colapso económico y para otros fue un gobernante autoritario que abusó de la democracia en su década en el poder. Las redes sociales tardaron poco en hacerse eco de la noticia y se convirtieron en el escenario ideal para discutir el rol del exmandatario en la historia peruana, algunos lo acusaron de “genocida y dictador” mientras que otros defendieron su lucha contra la hiperinflación y contra la guerrilla de Sendero Luminoso.

La presidencia peruana indicó en la red social X que “lamenta el sensible fallecimiento del expresidente del Perú, Alberto Fujimori” y envió condolencias a la familia.

“Tenía que pagar su culpa, pero ahora que ha fallecido, qué se puede hacer... No ha cumplido su condena”, lamentó en declaraciones a la AFP Juana Carrión, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados Detenidos y Desparecidos del Perú.

Sus hijos Keiko, Hiro, Sachie y Kenji Fujimori le dedicaron algunas palabras de despedida “después de una larga batalla contra el cáncer”.

“Mi padre, Alberto Fujimori Fujimori, falleció hoy dignamente, al lado de nosotros, su familia y en libertad, como lo merecía”, escribió en X la excandidata presidencial Keiko Fujimori.

De origen japonés, pero conocido popularmente como “el chino”, Fujimori recibió tras su muerte improvisados homenajes en las afueras de su vivienda, en el distrito limeño de San Borja.

“¡El chino no ha muerto, el chino está presente!”, clamaban los simpatizantes de Fujimori que se acercaron a la puerta de su casa. “Acabó con el terrorismo, estabilizó la economía” y no murió en prisión, como pedían sus enemigos, dijo a la AFP Nancy González, una mujer que llegó hasta la casa de ex presidente.

Una mujer sostiene un cartel en apoyo del fallecido ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, frente a la casa de Keiko, la hija de Fujimori, en Lima ERNESTO BENAVIDES - AFP

Velatorio

Keiko Fujimori informó en X que su padre será velado a partir del jueves en el Museo de la Nación, donde convocó a la población. El sepelio se realizará el sábado. ”Esperamos a todos quienes quieran despedirse de él personalmente”, escribió.

Los restos de Fujimori serán velados en el Museo de la Nación ubicado en un distrito de Lima, para luego ser trasladado a un cementerio en el sur de la ciudad.

En los últimos meses Fujimori había reactivado sus redes sociales para resaltar su gestión entre 1990 y el 2000, y en julio su hija Keiko Fujimori -que se postuló tres veces a la presidencia del país- anunció que su padre competiría como candidato en las próximas elecciones previstas para 2026.

“Vamos a ver (si soy candidato presidencial)”, dijo el exmandatario en días pasados desde su silla de ruedas.

Fujimori gobernó el país con mano de hierro entre 1990 y 2000 en la época de las sangrientas guerrillas maoístas. El conflicto interno o “guerra contra el terrorismo” -como se denominó oficialmente- dejó más de 69.000 muertos y 21.000 desaparecidos en el período 1980-2000, la gran mayoría civiles, según una comisión de la verdad.

Su salud

La salud de Fujimori se deterioró rápidamente la última semana, tras concluir en agosto un tratamiento de radioterapia en la boca, indicaron a la AFP fuentes allegadas a la familia en las últimas horas. Fujimori fue visto públicamente por última vez el jueves pasado cuando salía de una clínica en el distrito de Miraflores donde se hizo una tomografía, según reveló él mismo.

La imagen difundida por la familia Fujimori tomada en una clínica de Lima muestra al expresidente peruano Alberto Fujimori, acompañado por su hijo Kenji y su hija Keiko, hospitalizados el 30 de abril de 2024 HANDOUT - Fujimori Family

En mayo pasado, Fujimori comunicó que le fue detectado un tumor maligno en la lengua, tras padecer por más de 27 años una lesión cancerígena en el mismo órgano. Desde que estuvo en libertad, era común verlo en lugares públicos caminando con un pequeño tanque de oxígeno y una cánula debido a la insuficiencia respiratoria que padecía.

