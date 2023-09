escuchar

SAN SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el viernes la sexta fase de su tan alabado como cuestionado plan de seguridad, denominada “Integración” y enfocada en las poblaciones vulnerables, con una inversión anual de 30 millones de dólares y a cargo de un argentino, Alejandro Gutman.

Durante su discurso por el Día de la Independencia de El Salvador, el controvertido mandatario anunció el inicio de la fase 6 del Plan Control Territorial (PCT) que incluye la creación de la Dirección Nacional de Integración, a cargo del argentino Alejandro Gutman, que encabeza la ONG Fundación Forever. Gutman ha trabajado más de 20 años en las comunidades más desfavorecidas en el país centroamericanos.

Las primeras fases del PCT se enfocaron a la contención de las pandillas, por lo que esta fase 6 estará orientada al “combate de la pobreza”.

El Presidente @nayibbukele anunció que para la ejecución de la #Fase6 del #PlanControlTerritorial se creará la Dirección Nacional de Integración que será dirigida por Alejandro Gutman. pic.twitter.com/yaJ7W2RLWe — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) September 16, 2023

Según Bukele, el Estado, las empresas privadas, las universidades y el resto de los sectores de la sociedad “deben de ayudarnos e integrarse para combatir la pobreza, que tiene múltiples causas”. Solicitó también a los colaboradores locales e internacionales y a “gobiernos amigos” que apoyen los objetivos del plan y anticipó que muchos de esos gobiernos estarán de acuerdo con su visión del combate a la inseguridad y podrán apoyarla.

Bukele aseguró que, con esta nueva fase, “lograremos botar esos muros invisibles que aún quedan en las comunidades, lograremos integrar a la gente de todo el país”.

“Cuando asumimos el gobierno, El Salvador tenía muchos problemas de todo tipo, pero no había uno más urgente que la inseguridad. Convertir a El Salvador en un país seguro era nuestro problema más urgente. Entre todos los logros que hemos tenido en el área de la seguridad, lo dice la gente, es que eliminamos esas fronteras invisibles entre las comunidades”, dijo el mandatario.

#DePaís | Mediante su trabajo en Fundación Forever, Gutman ha logrado que cientos de jóvenes en condición de pobreza y que residen en zonas consideradas violentas, sean becados en universidades. 📸: Cortesía pic.twitter.com/mP3RFnwpTo — Diario El Salvador (@elsalvador) September 16, 2023

El proyecto de ley del Sistema Nacional de Integración establece que se buscarán políticas para disminuir la pobreza y promover el desarrollo social, enfocadas en la formación vocacional, técnica y profesional.

En su discurso, Bukele dijo que gracias a su plan de seguridad, “hoy somos un referente de superación, el país más seguro de Latinoamérica”. “Hemos reducido la migración irregular, hemos dejado de estar en el top 10 (...) pero aún falta. Pero estamos en el camino, lento pero seguro, a tener migración inversa”, aseguró.

En 2015 el país era considerado uno de los más violentos del mundo con 5656 homicidios, es decir, 106 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Con la aplicación de una política de mano dura contra las pandillas, la Policía Nacional registró 142 homicidios entre el 1 de enero y el 11 de septiembre de este año, un 72% menos que los 519 del mismo periodo de 2022. En lo que va de mes, se encadenaron 10 días sin homicidios.

El Presidente @nayibbukele, la Primera Dama Gabriela de Bukele junto a Layla, se hicieron presentes al acto protocolario donde celebramos el Día de Nuestra Independencia. #ElSalvadorRenace 🇸🇻 pic.twitter.com/WfBU3fkBeD — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) September 16, 2023

Bukele impuso hace 17 meses el estado de excepción, que suspende derechos fundamentales y ejecuta su política de mano dura contra las pandillas, a las que responsabilizan de haber sembrado el terror en barrios y comunidades durante años. En este tiempo se ha arrestado a más de 72.000 supuestos pandilleros o colaboradores, según cifras oficiales. La mayoría están en prisión por agrupación ilícita y con detención provisional sin condena firme. Más de 7009 quedaron libres por falta de pruebas.

Quién es Alejandro Gutman

Alejandro Gutman es un argentino de 63 años que hace más de dos décadas enfoca su trabajo sobre integración de las poblaciones vulnerables en El Salvador, donde es el presidente de la Fundación Forever, dedicada a impulsar proyectos para apoyar a los jóvenes y erradicar la pobreza. Específicamente, la fundación cierra acuerdos con universidades y empresas para conseguir becas y trabajos para jóvenes de bajos recursos.

“De acuerdo con el mismo Gutman, por años ha buscado la ayuda de diferentes presidentes para poder llevar a cabo la cultura de integración como una política pública. No obstante, ahora con la administración del presidente Bukele, ha encontrado el apoyo necesario para llevar a cabo esta tarea”, dice el Diario El Salvador.

#DePaís | Alejandro Gutman es reconocido en #ElSalvador por su Fundación Forever (@FundacionForeve), con la que trabaja en la construcción de la Cultura de la Integración. 📸: Cortesía pic.twitter.com/qz9xWg4noC — Diario El Salvador (@elsalvador) September 16, 2023

Nacido en Buenos Aires, Gutman comenzó su trabajo de integración con las poblaciones vulnerables en su juventud, a partir del deporte –fue jugador de fútbol profesional- y en la Villa 31, según contó en una entrevista con Página/12 en 2021. A los 27 años, en 1987, Gutman viajó San Francisco, Estados Unidos, tras obtener una beca Fulbright por un proyecto de aprendizaje a través del deporte. Si bien la beca era de cuatro meses, se terminó instalando en esa ciudad: hizo investigaciones, proyectos y finalmente fundó una radio sobre fútbol. Fue en un viaje a El Salvador para cubrir un partido de la selección de ese país cuando conectó de una manera especial con el país centroamericano, que se convirtió en su segundo hogar.

En El Salvador, después de ser consultado por distintos gobiernos sobre sus proyectos de integración en un país con altos índices de pobreza, Gutman fundó la Fundación Fútbol Forever, primero enfocada en el deporte y la pobreza, pero que luego adoptó una perspectiva más integral, cuando pasó a llamarse simplemente Fundación Forever.

Ya bajo la gestión de Bukele, el argentino participó de la elaboración del Proyecto de Ley del Sistema Nacional de la Cultura de la Integración, aprobado en el Congreso y promulgado por el actual mandatario en 2019. Pero dos años después, y en medio de la pandemia de Covid-19, el vínculo de Gutman con el gobierno pareció tensionarse. El argentino salió a las calles junto con jóvenes para exigir que el gobierno de Bukele le transfiriera los fondos prometidos para las becas de su ONG, previstos en el presupuesto de 2021.

Por muchas décadas, nuestro país ha experimentado aislamiento en temas fundamentales como el arte y entretenimiento. pic.twitter.com/qFy6t0Gpob — Fundación Forever (@FundacionForeve) September 14, 2023

En una entrevista con el diario La Prensa Gráfica, Gutman habló sobre esta situación: “A nosotros se nos adjudicaron para el año 2021, por ley del presupuesto nacional, dos millones de dólares; pero la realidad es que no hemos recibido un dólar y no pensamos que vayamos a recibir faltando dos meses para terminar el año. (...) Nosotros teníamos pensados 40 proyectos que iban a beneficiar a 50.000 personas. Esa gente, desgraciadamente, no se vio beneficiada y solo lo hicimos de manera escueta. Nuestra fundación siempre ha sido, a lo largo de estos 20 años, muy pobre, con enormes problemas para subsistir (…). Nuestra lucha es para institucionalizar la cultura de la integración en El Salvador y esperar a que el presidente (Nayib Bukele) abrace esta ley y que se evolucione la mirada de estas políticas públicas”.

En esa entrevista, dijo que no consideraba una “represalia” la falta de pago, pero dijo no entender por qué sucedía, más allá de la pandemia. “Yo hace dos años que estoy tratando de encontrarme con el señor presidente. Desconozco cuáles son [los motivos], me imagino que habrá muchas urgencias. Para mí no hay más urgencia -que no soy ciudadano salvadoreño- que el atender las necesidades de desarrollo y salir de la pobreza”, dijo.

Alejandro Gutman, presidente de Fundación Forever en El Salvador Fundación Forever

El año pasado, cuando había pasado algo más de un mes del cuestionado régimen de excepción de Bukele, Gutman elogió la medida y dijo que la gente en las comunidades vulnerables que él visita como parte de su trabajo “está más segura y tranquila”, según consigna el diario La Nación de El Salvador. “Lo que se percibe es una sensación de seguridad mayor, de reconocimiento, de la importancia que tiene para la gente poder vivir más tranquila”, expresó.

Protestas

Mientras tanto, cientos de salvadoreños marcharon este viernes para rechazar la intención de Bukele de ser reelegido y denunciar la detención de “inocentes” en la lucha contra los grupos criminales.

“No a la reelección”, ¡ni un día más!”, decían unas pancartas que alzaban los manifestantes, que marcharon desde el hospital Rosales hasta la plaza Gerardo Barrios de San Salvador.

La gente porta carteles que dicen "No más corrupción" durante una protesta contra las políticas del presidente Nayib Bukele y su reelección el Día de la Independencia en San Salvador, el 15 de septiembre de 2023 MARVIN RECINOS - AFP

Habilitado por la Corte Suprema, aunque la Constitución prohíbe la reelección, Bukele anunció hace un año que buscará un segundo mandato en los comicios del 4 de febrero de 2024, apoyado por la popularidad con su “guerra” contra las pandillas.

Las encuestas señalan que nueve de cada diez salvadoreños aprueban la gestión de Bukele, que ha devuelto la seguridad a las calles con su cruzada, lanzada en marzo de 2022 contra las pandillas que ejercían control territorial y se financiaban con extorsiones, sicariato y tráfico de drogas. Pero la Iglesia católica y grupos de derechos humanos critican los métodos de Bukele contra las pandillas.

Manifestantes protestan contra las políticas del presidente Nayib Bukele y su reelección el Día de la Independencia en San Salvador, el 15 de septiembre de 2023 MARVIN RECINOS - AFP

Agencias AP y AFP

LA NACION