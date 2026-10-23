Netanyahu ordenó el “cierre total” de Cisjordania tras un ataque de Hamas en el que murieron dos militares israelíes

JERUSALÉN. – Dos hombres palestinos armados atacaron este viernes un puesto militar en la Cisjordania ocupada y mataron a dos soldados israelíes, además de dejar a tres heridos, en una escalada de tensión que llevó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a ordenar el “cierre total” del territorio justo antes de las elecciones parlamentarias del martes próximo. Los atacantes fueron abatidos.

El grupo terrorista Hamas reivindicó la autoría de lo que, según el gobierno israelí, estaba planeado como “un gran ataque destinado a asesinar a civiles inocentes”.

El viernes temprano, dos hombres vestidos de negro, uno de ellos armado con un fusil de asalto M16 y el otro con una pistola, abrieron fuego en una posición militar cerca de Hebrón, en el sur de Cisjordania, antes de ser abatidos por las tropas israelíes en un intenso tiroteo que duró unos 20 minutos.

El ejército indicó que dos soldados —el sargento primero Ron Yonatan Roytman y el sargento Yuval Shai Svilem— perdieron la vida, mientras que otros tres resultaron heridos. El incidente tuvo lugar cerca del cruce de Yehuda, en las inmediaciones de la ciudad de Hebrón, en Cisjordania.

En respuesta, Netanyahu, que aspira a un nuevo mandato como jefe de gobierno, ordenó el “cierre inmediato” de la ciudad de Hebrón y pidió al ejército que se prepare para imponer un “cierre total” de Cisjordania este viernes tras una consulta con el ministro de Defensa y los responsables de los organismos de seguridad.

“He dado instrucciones a las fuerzas de seguridad para que impongan inmediatamente un cerco de seguridad sobre la ciudad de Hebrón y se preparen para un bloqueo total de toda Judea y Samaria a partir de hoy”, declaró Netanyahu, usando una referencia israelí a Cisjordania.

“Nuestros valientes soldados frustraron este ataque con coraje y determinación”, sostuvo, sin detallar en qué consistía el “ataque a gran escala” planeado, y aseguró que las fuerzas israelíes están desplegando efectivos adicionales para combatir el terrorismo y realizar amplias operaciones de arresto.

El sargento primero Ron Yonatan Roytman (izquierda) y el sargento Yuval Shai Svilem (derecha), murieron en el ataque en Cisjordania Fuerzas de Defensa de Israel

“Perseguiremos a los terroristas de Hamas y a sus emisarios en todas partes y en cualquier momento. No tienen dónde esconderse”, advirtió.

El próximo martes, los israelíes decidirán si otorgan a Netanyahu un nuevo mandato o si dan paso a una nueva etapa en la política de Israel. Estos comicios se celebran tres años después del feroz ataque contra Israel liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.

El gobierno israelí ha advertido sobre la posibilidad de ataques por parte de los “enemigos” del país en el periodo previo a las elecciones.

⭕️ Following the shooting attack earlier today, IDF soldiers and Israel Border Police officers launched offensive counterterrorism operations in the Hebron area, which has been placed under a cordon, and in additional areas.



Over the past week, security forces apprehended ~70… pic.twitter.com/bcotR3hFUd — Israel Defense Forces (@IDF) October 23, 2026

Por su parte, el ejército israelí indicó que ha emprendido “operaciones antiterroristas” en las viviendas de los presuntos atacantes “y de otros sospechosos”, así como en el lugar del ataque -un área que fue “acordonada”- y en “otras zonas” del territorio palestino.

Según el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, en el vehículo utilizado por los atacantes se encontró una gran cantidad de municiones. “La rápida reacción de las tropas impidió un ataque aún más grave”, afirmó Zamir tras una reunión con altos mandos militares.

Los dos atacantes fueron identificados como Mohammad Jaaba y Firas Jaaba, ambos de 27 años y residentes de Hebrón, según fuentes palestinas y funcionarios de seguridad israelíes citados por el diario The Times of Israel. Pertenecían a la misma familia, aunque no se precisó el grado de parentesco.

Soldados israelíes se reúnen en el lugar del ataque AHMAD GHARABLI - AFP

Hamas reivindicó el ataque y lo calificó de “operación heroica” en un comunicado publicado en su canal de Telegram. El grupo terrorista afirmó que la acción constituye una respuesta a los “crímenes en curso y a las brutales agresiones” contra los palestinos. “La resistencia continúa, y será cada vez más formidable e intensa, hasta que la ocupación sea expulsada de nuestra tierra y de nuestros lugares sagrados”, señaló la organización extremista, que también llamó a los palestinos a dirigir sus ataques contra las fuerzas israelíes en Cisjordania, Jerusalén y la Franja de Gaza.

Hebrón es una ciudad dividida en dos sectores: uno controlado por las autoridades palestinas y, el otro, donde viven colonos israelíes, por el ejército del Estado hebreo.

Soldados israelíes en el lugar del hecho AHMAD GHARABLI - AFP

El ataque se produjo en un momento en que las tensiones se intensifican en Cisjordania, entre otras cosas, por los ataques de colonos israelíes extremistas contra recolectores de aceitunas palestinos.

Campaña

El ataque trastocó la campaña electoral y Netanyahu pidió a su partido, el Likud (conservador), que cancele todos los actos que estaban programados para este viernes.

El principal rival electoral de Netanyahu, el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, elogió el “valor de los soldados” que “evitaron un atentado de gran magnitud”.

El ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, aprovechó por su lado la ocasión para pedir que se “desmantele” la Autoridad Palestina. “No hay que esperar a que se produzca un 7 de octubre” en Cisjordania, dijo.

Unos peatones cruzan una calle frente a una pancarta electoral del partido Likud, del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu JACK GUEZ - AFP

“Ahí es donde estallará la próxima guerra. La Autoridad Palestina debe ser desmantelada y desmilitarizada”, añadió el ministro, que se personó en el lugar de los hechos.

También el ministro de Finanzas y figura de la extrema derecha israelí, Bezalel Smotrich, instó al lanzamiento de una campaña militar en Cisjordania “como en Gaza” para “desmantelar a la Autoridad Palestina, confiscar las armas y eliminar a los terroristas”.

Posteriormente, ordenó la demolición de varias construcciones palestinas “ilegales” cerca del lugar del ataque.

Los cierres de Cisjordania, como el ordenado el viernes, son cada vez más comunes en el territorio. Es la cuarta vez en el último mes que Israel impone restricciones en toda la zona, cerrando portones y puestos de control que conectan aldeas palestinas con carreteras principales.

Agencias AP, AFP y ANSA