Nicolás Maduro criticó a Javier Milei por el mensaje del 12 de octubre y lo calificó de “cómplice del genocidio”

Escuchar

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, criticó una vez más a su par argentino, Javier Milei, a quien llamó “cómplice del genocidio”. Esta vez, los cuestionamientos fueron por el mensaje que el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) publicó en referencian 12 de octubre de 1492.

“¿Ustedes vieron lo que publicó Javier Milei en las cuentas oficiales de él? Saludando el 12 de octubre como el día que nos civilizaron”, expresó el venezolano a través de un contacto telefónico que hizo durante una concentración en Caracas por el ‘Día de la Resistencia Indígena’.

La indignación del dirigente chavista surgió a partir de la publicación que hizo el Gobierno en la que se reivindicó la figura de Cristóbal Colón y se habló de “Día de la Raza” en lugar de Día de la Diversidad Cultural, tal como se denomina oficialmente a esta fecha desde 2010.

“Hoy, 12 de octubre, celebramos el Día de la Raza en conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América, un hito que marcó el inicio de la civilización en el continente americano”, publicó la cuenta oficial de X de la Casa Rosada, junto un video en el que resignifican el rol del colonizador.

El contenido de la efemérides y los términos utilizados generaron malestar en Maduro, que aprovechó la ocasión para dejar expuesta su oposición a las ideas del titular del Ejecutivo local.

“Para que ustedes vean, quieren imponer su relato falso del pasado para en el presente imponer su proyecto fascista negador de los derechos del pueblo y negador del derecho a la independencia y el futuro de nuestro pueblo. Ellos dicen que fue un proceso de civilización, o sea que nosotros no éramos humanos, ellos vinieron a civilizarnos, ellos dicen que no fue genocidio, ni masacre y que no hubo crímenes, que fue el encuentro de dos mundos, dicen que nos descubrieron, o sea que nosotros no existíamos”, siguió en su enfático discurso.

El mensaje que enojó a Maduro

Este sábado, en un nuevo 12 de octubre, el Gobierno decidió desoír el decreto firmado por la expresidenta Cristina Kirchner en 2010, cuando cambió el nombre de la fecha conmemorativa por Día del Respeto a la Diversidad Cultural, y volvió a la vieja denominación de Día de la Raza. Lo presentó así en la gacetilla oficial y en un video que se publicó en las cuentas de la Casa Rosada, y que después compartió el presidente Javier Milei, como así también en los mensajes que dejaron funcionarios, como la canciller Diana Mondino.

En estos materiales que salieron desde el Ejecutivo, asimismo exaltaron la figura de Cristóbal Colón, el navegante español cuyo rol con respecto a las poblaciones originarias se puso en cuestionamiento, en particular, en la primera y segunda década de este siglo.

Hoy, 12 de octubre, celebramos el Día de la Raza en conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América, un hito que marcó el inicio de la civilización en el continente americano. pic.twitter.com/ZPYvP0UcFN — Casa Rosada (@CasaRosada) October 12, 2024

En las redes oficiales de Balcarce 50 postearon un video, que luego compartió Milei, que comienza con el arribo de las tres carabelas. “Con la llegada de Cristóbal Colón a América se abrió una nueva era de progreso y civilización en el Nuevo Mundo. Este hito histórico sin precedentes sentó las bases de la modernidad en América”, indica una voz en off mientras transcurren las imágenes.

LA NACION