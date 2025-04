María Corina Machado dijo que Maduro pierde poder y habló de la “escalada bélica” que implicaría el fin del chavismo

La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, avisó que Nicolás Maduro, acusado por la mayor parte de la comunidad internacional de fraguar los resultados de la última elección para permanecer al mando de su país, pasa atraviesa una pérdida importante de poder. Según la referente máxima de Vente Venezuela, al chavismo solo le quedan “las armas y el dinero criminal” para continuar frente a la Presidencia.

En tanto, advirtió que una “escalada bélica” con Guyana podría implicar el fin de este proceso en Venezuela, convencida de que ni siquiera las fuerzas armadas apoyarían un intento de guerra, si es que Maduro pretende avanzar en ese sentido.

“¿Qué le queda a Maduro? Las armas y el dinero criminal. Dirás: ‘Con eso se han sostenido muchos regímenes durante mucho tiempo’. Pues sí, pero cada vez menos; porque como estructura criminal, cuando le empieza a fallar el dinero, empiezan a cortarse los flujos, las tensiones internas comienzan a hacerse visibles y a potenciarse. Eso está pasando en este momento en las estructuras que le quedaban de apoyo a Maduro“, expuso Machado, en diálogo con Carlos Pagni en su programa Odisea Argentina, por LN+.

Entrevista completa: María Corina Machado con Carlos Pagni

“El régimen está más débil que nunca, perdió todo el apoyo, toda la legitimidad, ha sido absolutamente aislado internacionalmente y ahora está la estrategia de presión, recortándole sus ingresos y las complicidades tan oscuras que han tenido durante tanto tiempo... Tenemos una oportunidad real y la vamos a aprovechar, y Venezuela será libre“, enfatizó también la dirigente, que se encuentra en la clandestinidad debido a que es perseguida.

En tanto, Edmundo González, quien fue el candidato opositor en las elecciones ya que Machado quedó impedida de presentarse, está exiliado en España, después de presentar 85% de las actas que significaban una victoria opositora, pese a que el chavismo utilizó su maquinaria para proclamar ganador a Maduro, sin mostrar documentos que lo avalen.

ARCHIVO.- Edmundo González, a la derecha, y María Corina Machado con las manos unidas en una conferencia de prensa un día después de las elecciones en Venezuela, el lunes 29 de julio de 2024 Cristian Hernandez - AP

Mientras, Machado se refirió también a la controversia territorial en la zona del Esequibo, una región rica en petróleo y recursos naturales que se disputan Venezuela y Guyana. La tensión aumentó en marzo, cuando el presidente Irfan Ali denunció que un buque venezolano entró en aguas guyanesas y merodeó en las inmediaciones de un barco petrolero de su país.

“Esta incursión es un asunto de grave preocupación”, sostuvo en ese momento el mandatario, en declaraciones que Venezuela repudió “categóricamente”.

Más allá de que planteó que los “derechos históricos” de Venezuela sobre ese territorio están “más que documentados”, Machado comentó que tanto Maduro como el expresidente fallecido Hugo Chávez siguieron “instrucciones” del también mandatario fallecido, en este caso de Cuba, Fidel Castro, y montaron una “actitud de cambio total” a lo que fueron 100 años previos de lucha por ese territorio.

“Esa actitud irresponsable nos llevó a una situación de riesgo real. En la Corte Internacional de Justicia, allí es donde hay que defender [este tema], pero Maduro en su desesperación apela a esa carta nacionalista. No es la primera vez que lo hace. En 2023, justo después de las primarias, convocaron a un supuesto referéndum, una cosa absurda, delirante, que nadie fue a votar. Usaron esa carta nacionalista, pensaron que con eso iban a cohesionar a las Fuerzas Armadas del país, y nadie se comió ese cuento porque la sociedad venezolana aprendió mucho, tenemos muy en claro lo que estamos enfrentando", indicó.

Tras ese análisis, Machado consideró: "Ahora, una escalda bélica, que algunos temen, sería la sentencia de muerte definitiva del régimen y del sistema. Sería terminar de aislarse de absolutamente todo el mundo, hasta de China, que tiene una producción de petróleo que es cuatro veces lo que produce Venezuela en Guyana, en las áreas marinas. Hoy en día tendría en contra a China, a Brasil, a Estados Unidos, a Europa... es un mecanismo de aislamiento terriblemente riesgoso y creo que las Fuerzas Armadas no acompañarían a Maduro en esa locura".

Maduro reclama por el Esequibo ZURIMAR CAMPOS - Venezuelan Presidency

De acuerdo a la líder de Vente Venezuela, las Fuerzas Armadas cumplieron un rol clave en la última elección para que la oposición pueda tener acceso a los telegramas que después mostró, para constatar así un triunfo por sobre el chavismo, que no le fue reconocido oficialmente en su país pero sí por la mayor parte de la comunidad internacional de Occidente.

Segura de que el gobierno de Maduro tiene “cada vez menos” apoyo de este sector, Machado dijo que hubiese sido imposible demostrar la “victoria aplastante” en los comicios, si no hubiesen contado con la cooperación de los miembros de las fuerzas.

“En Venezuela existe una operación que se llama el Plan República, de las Fuerzas Armadas venezolanas, encargadas del cuidado y la vigilancia del proceso electoral y del material electoral. En todos los centros de votación hay oficiales y soldados. Ellos recibieron el 28 de octubre instrucción de que no nos entregaran los ejemplares oficiales de las actas y la desobedecieron. Tenemos más de 85% de las actas. En los centros de votación donde hay alta concentración de miembros de las Fuerzas Armadas, donde ellos votan porque están cerca de los cuarteles y los fuertes, en todos arrasó Edmundo. No tengo ninguna duda de que en los cuadros medios y bajos de las Fuerzas Armadas, lo mismo que en las Policías, el repudio a Maduro es monumental“, indicó.

Además de denunciar una vez más el asedio a los integrantes de la campaña que se encuentran asilados en la Embajada Argentina en Caracas, que está bajo el mando de Brasil, Machado dio detalles de cómo vive mientras buscan detenerla. “Desde el día de la elección, la arremetida del régimen ha sido brutal contra todos los que estuvimos involucrados en el 28 de julio [de 2024]. Todos mis compañeros, a todos los niveles, están presos, asilados, exiliados o escondidos. Maduro me acusó de terrorismo, dijo que yo tenía que estar presa el resto de mi vida, ha arrollado la casa de mi mamá, que está enferma, y me están buscando. Ellos dicen que me van a agarrar y no voy a especular sobre qué pretenderían hacer conmigo. Sufro hace más de ocho meses, nadie está preparado, te juro que yo menos, para no tener contacto humano. No sabes la falta que me hace recorrer mi país y abrazar a nuestra gente, pero lo que uno aprende es cómo puedes, ante la adversidad, aprovechar al máximo cada circunstancia. Yo estoy todo el día trabajando, tanto en la actividad internacional, coordinando acciones afuera, comunicándome con ciudadanos del mundo para que mantengan la confianza y alcen sus voces porque los necesitamos más que nunca, y desde luego organizando nuestros equipos en esta nueva etapa", enumeró, a la vez que pidió una “reacción mucho más firme de la comunidad internacional” frente a lo que pasa en su país.

