Nuevo libro: una escandalosa respuesta de Trump y la venganza de Melania por presuntas infidelidades

WASHINGTON.- Tras conocerse las revelaciones de la exsecretaria de prensa de la Casa Banca Stephanie Grisham, que en un libro habló de las obscenidades a las que habría sido sometida mientras trabajaba allí, el expresidente Donald Trump descalificó este miércoles a la denunciante a través de su vocera Liz Harrington.

“Stephanie no tenía lo que se necesita y eso era obvio desde el principio. Ella estaba muy enojada y amargada después de su ruptura [matrimonial] y, a medida que pasaba el tiempo, rara vez se podía confiar en ella, o incluso pensar en ella. Tenía grandes problemas y sentimos que debía resolver esos problemas por sí misma. Ahora, como todos los demás, ha recibido el pago de una editorial de izquierda radical para decir cosas malas y falsas”, dijo el expresidente.

Trump junto a Grisham SAUL LOEB - AFP

La ruptura a la que hizo referencia Trump fue la separación de Grisham y el exasesor de la Casa Blanca Max Miller, que actualmente se postula para el Congreso en Ohio y enfrenta algunos cuestionamientos difíciles sobre su comportamiento pasado.

En su libro I’ll Take Your Questions Now: What I Saw at the Trump White House (”Ahora voy a tomar sus preguntas: lo que yo vi en la Casa Blanca de Trump”), Grisham cuenta que en alguna ocasión Trump la llamó para hablar sobre cómo su pene no era pequeño ni raro.

Después de que la actriz porno Stormy Daniels hablara en una entrevista sobre las particulares características del pene del expresidente, Trump telefoneó a su asistente de prensa desde el Air Force One para decirle que su pene no era pequeño ni tenía forma de hongo, como decía Daniels.

El libro también afirma que, tras la historia de la supuesta aventura con Stormy Daniels, Melania Trump se negó a incluir a su marido en cualquier foto o tuit, y siempre aparecía en cambio durante los eventos del brazo de un apuesto ayudante militar.

También afirma que Melania se desvinculó tanto de la presidencia de su marido que se fue a dormir temprano la noche electoral de noviembre de 2020, y que en los disturbios del 6 de enero en el Capitolio continuó realizando una sesión de fotos.

En el libro Grisham recuerda que en la cumbre del Grupo de los 20 de 2019 en Osaka, Trump le dijo a Vladimir Putin que “iba a actuar un poco más duro con usted durante unos minutos” para las cámaras de televisión.

Grisham también mencionó que Putin seleccionó a mujeres hermosas como sus traductoras para “distraer” al presidente.

Además sostuvo que un funcionario de la Casa Blanca llegó a ser conocido como el “hombre de la música”, ya que se le encomendó la tarea de tocar las melodías de Broadway favoritas del presidente, incluyendo “Memory” de “Cats”, para calmar su ira.

Agencias AP y Reuters