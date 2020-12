Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de diciembre de 2020 • 19:48

MADRID.- La revista Science, de la American Association for the Advancement of Science (asociación estadounidense para el desarrollo de la Ciencia) eligió hoy la vacuna para el Covid-19 como el hallazgo científico del año.

Decidir cuál ha sido el hallazgo científico más importante del año necesita en otras ocasiones "largas reuniones" y "mucho café", reconoció el director de esta publicación científica, H. Holden Thorp, "pero este año la decisión estaba clara, el avance tenía que involucrar a la Covid-19", y la confirmación de la alta eficacia de las primeras vacunas Covid la ha servido en bandeja.

Normalmente, el desarrollo de una vacuna tarda varios años, pero tampoco antes se había contado con una colaboración y un impulso económico de esta envergadura entre gobiernos, industria farmacéutica, entidades académicas y no gubernamentales. El 31 de diciembre pasado, las autoridades de Wuhan (China) informaron de unas neumonías de origen desconocido. El 10 de enero, el equipo chino de virólogos encabezado por Zhang Yongzhen publicó los datos de la secuenciación del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, paso clave para empezar a trabajar en el desarrollo de una vacuna específica.

La revista Science repasa todo el recorrido de ese desarrollo: la apuesta, ya en febrero, de varias compañías farmacéuticas y organismos estatales (básicamente, en China, Estados Unidos y Europa) por obtener una vacuna con diferentes estrategias (utilizando el virus completo inactivado, o parte del virus, la proteína S, con un vector viral, o bien mediante ácidos nucleicos); los primeros datos, ya en abril, en modelo animal que avalaban, con una candidata china de virus inactivado, que la inmunización frente al nuevo virus era un concepto posible; el inicio de las primeras fases de ensayo clínico; el impulso económico (en miles de millones de dólares) del programa Warp Speed del gobierno estadounidense, y, por fin, en noviembre la publicación de los excelentes datos de eficacia (alrededor del 95%) obtenidos con las vacunas de ARNm, las primeras que comercializará la FDA y previsiblemente la EMA. Más de 160 candidatos a vacunas se encuentran en desarrollo y una decena ha completado o lo está haciendo la fase III de ensayo.

Agencia AP

