Cómo fue el ataque de EE.UU. e Israel a Irán

28 de febrero de 2026

Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado una ofensiva de gran escala contra objetivos en todo Irán, incluidos puntos sensibles en Teherán y áreas vinculadas al líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei. En un mensaje directo a la población, el presidente Donald Trump habló de “importantes operaciones de combate” e instó a los iraníes a levantarse contra el régimen, en un giro que profundiza la intervención estadounidense y eleva la apuesta política y militar en la región. Teherán respondió con misiles y drones contra Israel y con ataques a instalaciones militares estadounidenses en el Golfo, mientras varios países cerraban su espacio aéreo ante el riesgo de una expansión del conflicto. La escalada abre un nuevo y peligroso capítulo en la confrontación entre Washington y la República Islámica, con temores crecientes de una guerra regional de mayor alcance.

03.30 Dónde fueron los ataques

Los ataques de Estados Unidos e Israel golpearon puntos sensibles del poder iraní, con explosiones registradas en el centro de Teherán, cerca del complejo donde reside el líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, cuyo perímetro fue cerrado por las autoridades. Medios locales informaron bombardeos contra instalaciones militares, objetivos de inteligencia y símbolos del Estado en distintas zonas de la capital y en otras ciudades del país, mientras columnas de humo se elevaban en varios puntos de Irán. Según la Media Luna Roja iraní, más de 20 de las 31 provincias del país se vieron afectadas por los ataques.

Destrucción en una escuela primaria femenina en Minab, en la provincia de Hormozgán, al sur de Irán (arriba). Una columna de humo emerge del centro de Teherán tras un ataque israelí (abajo). Foto: Alex MITA / IRIB TV / AFP (arriba) / EFE, Mehrnews (abajo)

05.45 La respuesta

Irán respondió a la ofensiva con oleadas de misiles y drones dirigidas contra una amplia red de blancos regionales. Según la Guardia Revolucionaria, los ataques alcanzaron el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense en Bahrein, la base aérea Al Udeid en Qatar, instalaciones militares en Emiratos Árabes Unidos —incluida Al Dhafra, cerca de Abu Dabi— y la base aérea Ali Al Salem en Kuwait, además de objetivos militares y de seguridad en Israel. Se registraron explosiones en Manama, Doha y Abu Dabi, con intercepciones aéreas y cierres del espacio aéreo en varios países del Golfo.





Se escuchan explosiones en Bahréin, donde hay una flota de EE.UU.

Los objetivos

Uno de los objetivos centrales de la primera oleada conjunta de ataques fue alcanzar al mayor número posible de líderes del régimen, según tres funcionarios de seguridad israelíes al tanto de la operación. La fuerza aérea israelí lanzó una amplia serie de bombardeos contra múltiples blancos militares en el oeste de Irán, en una ofensiva que se espera se extienda durante varios días. Es la segunda vez en menos de un año que Estados Unidos ataca territorio iraní: en junio pasado bombardeó tres instalaciones nucleares y, según funcionarios estadounidenses, esta vez la ofensiva será mucho más amplia.

Israel lanzó un ataque contra Irán Foto: AFP

“Tomar el control de su gobierno”

Trump justificó la ofensiva al afirmar que están en marcha “importantes operaciones de combate en Irán” y exhortó directamente a la población a rebelarse contra el régimen. “Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo en un video difundido en redes sociales. “Han rechazado toda oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares, y ya no podemos soportarlo”, agregó, y advirtió que podría haber bajas estadounidenses porque “eso suele ocurrir en la guerra”.

Las fuerzas de EE.UU. en la región

Estados Unidos hizo la mayor movilización militar desde la invasión a Irak en 2003 para cercar a Irán: desplegó el portaaviones Abraham Lincoln con su grupo de ataque, aumentó destructores en el golfo y el Mediterráneo, sumó cazas en Jordania y movilizó buques y aeronaves desde Europa y Estados Unidos. La llegada en las últimas de su mayor portaaviones, el USS Gerald Ford, que participó en el operativo en Venezuela, completó el despliegue.

La influencia de Irán en la región

Irán es central en la geopolítica por su ubicación estratégica en el Estrecho de Ormuz, vital para el petróleo mundial, su red de milicias chiitas y aliados que proyectan poder en Medio Oriente, su programa nuclear y sus vínculos con potencias como China, Rusia y Corea del Norte. Su capacidad de desestabilizar la región mantiene en alerta a toda la comunidad internacional.

El poder en Irán

En Irán, el poder se organiza alrededor del Líder Supremo, máxima autoridad política y religiosa, con control sobre las Fuerzas Armadas, la justicia y el Consejo de Guardianes. El presidente administra el gobierno, pero siempre bajo su supervisión. El Consejo de Guardianes supervisa leyes y candidatos, manteniendo el equilibrio entre teocracia y sistema republicano.

Cronología del conflicto

20 de enero de 2025 Asume Trump y redobla sus amenazas Aunque en la Administración Biden (2021-2025) Estados Unidos había intentado retomar el acuerdo nuclear con Irán -del que Washington se retiró unilateralmente en el primer mandato de Donald Trump- el gobierno demócrata no logró mayores avances.



Tras asumir su segundo mandato, Trump reanudó su presión sobre Irán para que cancele su programa nuclear, pero las conversaciones no prosperaron.

13 de junio Comienza la guerra de los 12 días En un ataque sorpresa, Israel bombardea instalaciones militares y nucleares en Irán, destruye las defensas aéreas iraníes y asesina a destacados líderes militares, científicos nucleares, y políticos. Irán responde con más de 550 misiles balísticos y más de 1000 drones.



El conflicto se extiende durante 12 días.

22 de junio EE.UU. bombardea Irán Estados Unidos, que en los primeros días había interceptado algunos de los misiles iraníes contra Israel, se sumó directamente al conflicto.



El 22 de junio, bajo las órdenes del presidente Trump, las fuerzas norteamericanas bombardearon tres sitios de enriquecimiento nuclear iraníes en Fordow, Natanz e Isfahán.

23 de junio Ataque iraní en Qatar En represalia por el bombardeo norteamericano de sus instalaciones nucleares, Irán lanzó misiles contra la base aérea estadounidense de Al Udeid en Qatar.



El ataque, cuyo nombre en código fue Operación Buenas Nuevas de Victoria se produjo tras un ataque con drones por parte de Irán el 16 de junio contra el consulado estadounidense en Erbil, Irak.

24 de junio Cese del fuego Bajo presión estadounidense, Israel e Irán acuerdan un cese del fuego. Donald Trump se ufanó: “Esta es una guerra que podría haber durado años y destruido todo Medio Oriente, pero no lo hizo, ¡y nunca lo hará!“.

28 de diciembre Protestas en Irán Inicialmente provocadas por la frustración por la inflación récord, los precios de los alimentos y la depreciación de la moneda, las protestas populares en Irán evolucionaron rápidamente hacia un movimiento más amplio que exigía el fin del gobierno islámico.

8 de enero Convocatoria de Reza Pahlavi Los primeros días las manifestaciones en Irán fueron espontáneas, sin líderes. El 8 de enero, desde su exilio en Estados Unidos, Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán, convoca a marchar contra el régimen de los ayatollahs. Ese día se registran 1,5 millones de manifestantes en las calles de Teherán y, al día siguiente, 5 millones de manifestantes en todo el país, según estimaciones internacionales.

10 de enero Comienza la represión en Irán La primera medida del gobierno de los ayatollahs fue bloquear internet en todo el país, y luego comenzaron los arrestos y el empleo de munición para reprimir a los manifestantes.



Resulta incierto el número de muertos y detenidos, pero se estima que alrededor de 30.000 manifestantes murieron en la represión.

13 de enero Trump: “La ayuda está en camino” En su red Truth Social, el presidente Trump instó a los iraníes a seguir protestando y prometió “ayuda” a los manifestantes, sin dar más detalles.

16 de enero Trump: “Cesaron las ejecuciones” Teherán suspende, entre otras, la ejecución del manifestante Erfan Soltani, que había sido condenado a muerte.



Trump afirmó desde el Despacho Oval: “Nos dijeron que las matanzas en Irán están cesando y que no hay planes de ejecuciones”. Tras advertir previamente a Irán contra la ejecución de manifestantes. “Las ejecuciones han cesado”, añadió.

19 de enero Fin de las protestas El miembro de la oposición iraní Mehdi Yahyanejad, entrevistado por ABC, declaró que “la represión ha sido tan severa que las protestas prácticamente se han detenido”. Debido al toque de queda, algunos iraníes corearon consignas antigubernamentales desde las ventanas de sus casas en Teherán, Shiraz e Isfahán.

26 de enero Despliegue militar de EE.UU. Estados Unidos despliega hacia la región del Golfo Pérsico al portaaviones USS Abraham Lincoln y anuncia un ejercicio militar aéreo de varios días en la zona.



Al día siguiente Trump declaró: “Hay otra hermosa flota de guerra navegando hacia Irán ahora mismo”. Además, el Pentágono ordenó a los cazas F-15E Strike Eagles de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que estaban desplegados en la base aérea de Lakenheath, en Gran Bretaña, que avanzaran hacia las bases aéreas estadounidenses en Jordania.

6 de febrero Negociaciones EE.UU.-Irán en Omán Tras el aumento de las tensiones, Irán y Estados Unidos celebraron una ronda de conversaciones diplomáticas en Mascate, Omán, con Omán como mediador. Las conversaciones se centraron principalmente en el programa nuclear iraní y la posible flexibilización de las sanciones económicas.



Durante las conversaciones, Estados Unidos supuestamente intentó abordar el programa de misiles y las actividades regionales de Irán, mientras que Irán enfatizó que las negociaciones debían limitarse a cuestiones nucleares y al alivio de las sanciones.

20 de febrero Trump: “Ataque limitado a Irán” Trump afirma que está considerando la posibilidad de autorizar un ataque militar limitado contra Irán, mientras Washington refuerza su despliegue militar en Medio Oriente.



“Supongo que puedo decir que lo estoy considerando”, respondió Trump a periodistas en la Casa Blanca al ser consultado sobre un eventual ataque acotado para presionar a Irán a llegar a un acuerdo.



Las declaraciones del mandatario se produjeron luego de que fijara públicamente un plazo de entre 10 y 15 días para alcanzar un entendimiento diplomático.

26 de febrero Tercera ronda de negociaciones en Ginebra La ofensiva llegó tras una ronda de negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán celebrada el jueves en Ginebra que concluyó sin un acuerdo. Aunque mediadores hablaron de “progresos significativos”, persistieron desacuerdos de fondo: Teherán reiteró su derecho a enriquecer uranio y exigió el levantamiento de sanciones, mientras Washington reclamó límites más amplios al programa nuclear, dejando el canal diplomático sin avances concretos.

27 de febrero Llegada del portaaviones Gerald R. Ford y evacuaciones El viernes el portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford llegó al puerto israelí de Haifa como parte del refuerzo militar en la región. Además, Estados Unidos ordenó la evacuación del personal no esencial de su embajada en Israel, mientras que en Qatar y Emiratos Árabes Unidos emitió alertas de seguridad y pedidos de resguardo. Otros países adoptaron medidas similares, con evacuaciones parciales de personal diplomático y recomendaciones de no viajar a Irán e Israel ante el riesgo de una expansión del conflicto.

