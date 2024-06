Pedro Sánchez criticó a Milei por el cierre definitivo del ex-Ministerio de Mujeres

Escuchar

Tras el escándalo diplomático de hace algunas semanas entre los presidentes de España y la Argentina, este viernes por la mañana Pedro Sánchez volvió a criticar a Javier Milei durante un discurso en una escuela de Madrid. En distintos pasajes de su alocución, el mandatario ibérico hizo referencia a su par argentino sin mencionarlo, salvo cuando habló del cierre definitivo del ex-Ministerio de Mujeres. “Hace daño, pero la causa feminista es una causa mucho más poderosa que lo que pueda hacer Milei”, dijo el también secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Sánchez hizo suexposición en la Escuela Julián Besteiro durante el último día de campaña de cara a las elecciones europeas que se celebrarán el próximo domingo. Allí, el líder socialista aseguró que “no hay una ultraderecha buena y mala” y que “lo que hay es una derecha peor que mala, la que sufrimos nosotros en España y a la cual vamos a volver a derrotar el próximo 9 de junio”, según publicó el medio local El Español.

En esa línea y con ánimos de convencer a los indecisos de votar, Sánchez llamó a la reflexión: “Hay que preguntar sobre todo a aquellos que todavía no tienen decidido el voto y, sobre todo, si ir o no a votar este domingo con el tiempo que hace y piensan ‘pues me voy al campo, me voy a la playa, llevo ya demasiadas elecciones a mis espaldas’ (...) los jóvenes que saben lo que nos estamos jugando el próximo 9 de junio, ¿se tienen que quedar en casa o deben ir a votar y votar al PSOE?”. También hizo hincapié en que las mujeres sobre todo “tienen que ser las primeras en votar a favor del PSOE para frenar este avance reaccionario del PP con Vox”.

Luego, apuntó contra la decisión de Milei de eliminar de manera definitiva el ex-Ministerio de la Mujer que había sido transformado en una subsecretaría. Ese anunció se comunicó este jueves por la noche y según planteó el vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, el organismo fue “creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios, para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes y organizar charlas y eventos”. “Ninguna de sus acciones concluyó en la baja del índice del delito. Por el contrario, el pueblo argentino fue testigo de su sesgo ideológico en la defensa discriminatoria de las víctimas”, sumó el Gobierno en el comunicado.

“La decisión responde a nuestro compromiso con la transformación, eficientización y reducción del Estado, continuando siempre con la defensa y protección de la ciudadanía contra la violencia”, argumentaron desde el Ministerio de Justicia, que tenía a su cargo la subsecretaría luego de que hace unas semanas Capital Humano se la hubiese transferido.

Sobre esto, el presidente español dijo: “Hace daño, pero la causa feminista es una causa mucho más poderosa que lo que pueda hacer Milei”, en el acto, donde, según indicó el medio local, también estuvieron presentes la cabeza de lista del PSOE para las europeas, Teresa Ribera; el sindicalista argentino Héctor Daer, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y la secretaria general de UGT Madrid, Marina Prieto.

El spot con referencias a Milei del partido de Pedro Sánchez

La semana pasada, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) lanzó un video para las elecciones del Parlamento Europeo, la publicación se dio en medio de los fuertes cruces entre ambos países que derivó en una tensión diplomática. La campaña muestra al presidente Javier Milei con una motosierra, uno de sus emblemas en la campaña electoral de 2023.

La imagen del libertario con esa herramienta es la primera que aparece en el video, que dura alrededor de un minuto y medio. “Va diciendo uno por ahí que somos los zurdos. Los zurdos. Y seguro que le parece una gran ocurrencia”, comienza el spot, en referencia al libertario.

“Sí, yo soy zurda. Claro que lo soy. Zurda no, muy zurda”, sigue. Tras ello, relata: “Porque con esta mano, con la izquierda, voy a votar por la igualdad de derechos y por una Europa más unida. Y por supuesto, la zurda para conquistar la paz en Palestina y en Ucrania. Con la zurda, voy a votar por una Europa feminista y por una Europa verde. La zurda, ésta, para defender la sanidad pública y la convivencia y por una educación para todas y todos. Zurdo, sí, porque hay que tener mucha mano izquierda para conseguir 140.000 millones de euros de los fondos de recuperación para España”.

Y cierra: “Porque con la zurda, vamos a ganar a la internacional de ultraderecha. A todos esos reaccionarios y vendepatrias que ponen en peligro la democracia en Europa. Así que ya lo sabes, el 9 de junio todos a votar con la zurda. Vota PSOE, porque cuando más zurdas y zurdos seamos, menos ultraderecha y más Europa”.

