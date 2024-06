Video: el spot con referencias a Milei del partido de Pedro Sánchez para las elecciones del Parlamento Europeo

Escuchar

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el que milita el presidente de España, Pedro Sánchez, lanzó un video para las elecciones del Parlamento Europeo, que tendrán lugar el 9 de junio próximo. El spot ya fue replicado en la Argentina, y es que en medio de los fuertes cruces entre ambos países que derivó en una tensión diplomática, el corto la campaña demuestra al presidente Javier Milei con una motosierra, uno de sus emblemas en la campaña electoral de 2023.

La imagen del libertario con esa herramienta es la primera que aparece en el video, que dura alrededor de un minuto y medio. “Va diciendo uno por ahí que somos los zurdos. Los zurdos. Y seguro que le parece una gran ocurrencia”, comienza el spot, en referencia al libertario.

“Sí, yo soy zurda. Claro que lo soy. Zurda no, muy zurda”, sigue. Tras ello, relata: “Porque con esta mano, con la izquierda, voy a votar por la igualdad de derechos y por una Europa más unida. Y por supuesto, la zurda para conquistar la paz en Palestina y en Ucrania. Con la zurda, voy a votar por una Europa feminista y por una Europa verde. La zurda, ésta, para defender la sanidad pública y la convivencia y por una educación para todas y todos. Zurdo, sí, porque hay que tener mucha mano izquierda para conseguir 140.000 millones de euros de los fondos de recuperación para España”.

Y cierra: “Porque con la zurda, vamos a ganar a la internacional de ultraderecha. A todos esos reaccionarios y vendepatrias que ponen en peligro la democracia en Europa. Así que ya lo sabes, el 9 de junio todos a votar con la zurda. Vota PSOE, porque cuando más zurdas y zurdos seamos, menos ultraderecha y más Europa”.

El aspirante presidencial Javier Milei, de la coalición La Libertad Avanza, carga una motosierra durante un mitin de campaña en La Plata, Argentina, el martes 12 de septiembre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Natacha Pisarenko - AP

Hace varias semanas que el gobierno de Sánchez y el de Milei intercambian aseveraciones y agravios, que llevó incluso al mandatario español a retirar a su embajadora en la Argentina luego de que el libertario acusara a la esposa de su par, Begoña Gómez, de corrupta. De esta manera, el PSOE lanza este video recogiendo el guante de las palabras de Milei, después del conflicto diplomático entre España y la Argentina que marcó el inicio de la campaña.

Además, Milei fue a Madrid hace algunas semanas para participar de un evento organizado por el partido ultraderechista Vox y no se reunió ni con Sánchez ni con el Rey ibérico. Allí, el libertario acusó: “Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo porque lo tienen demasiado lejos: no saben qué tipo de sociedad y país pueden producir, qué calaña de gente atornillada al poder hay y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Aun cuando tenga a la mujer corrupta, se ensucia, y se tome cinco días para pensarlo”.

Javier Milei en el evento de Vox, en España,. Pérez Meca - Europa Press A. Pérez Meca - Europa Press - A. Pérez Meca - Europa Press

El conflicto comenzó previamente, cuando el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, acusó a Milei de consumir “sustancias”. El funcionario ibérico lanzó sus dichos en un encuentro del PSOE: “Hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto”, dijo el funcionario español en el acto. “Milei, por ejemplo, Trump... No sé si tendrán asesores. Milei, desde luego, si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho”, continuó y tras ello fue que marcó: “Yo he visto a Milei, en una tele, y según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Lo de... Cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello de, aquello que dijo, pocos días antes de... Yo dije: ‘Es imposible que gane las elecciones’”.

❗️ Óscar Puente acusa a Javier Milei de «ingerir sustancias» pic.twitter.com/sMiLoYOxWS — El Debate (@eldebate_com) May 3, 2024

Agencia DPA.

LA NACION