Por qué la mayor colonia de pingüinos del mundo ha perdido dos tercios de su población

Casi dos tercios de la población de pingüinos barbijo han desaparecido de una remota isla volcánica cercana a la Antártida, según sugieren estudios aéreos.

La isla Zavodovski antes albergaba la mayor colonia de pingüinos del mundo, pero los investigadores detrás del estudio dicen que la isla ha perdido ese título.

Según la investigación, en 2025 había un 63% menos de nidos ocupados de pingüinos barbijo que en la misma época de 2011.

El equipo dice que el cambio climático está afectando el suministro de alimentos y la supervivencia de las aves, y que estos pingüinos podrían estar oficialmente en peligro de extinción.

Otra especie de pingüino, el pingüino macaroni, también anida en la isla y está prosperando, lo que los científicos creen que está relacionado con su dieta más variada.

Los científicos utilizaron drones y dispositivos de seguimiento para estudiar la colonia de pingüinos BAS

Zavodovski forma parte de las Islas Sandwich del Sur, un remoto archipiélago situado al norte del continente antártico, que es un territorio británico de ultramar.

En 2011, el British Antarctic Survey (BAS) la aclamó como el hogar de la mayor colonia de pingüinos del mundo, con un estimado de 600.000 pingüinos barbijo y 90.000 pingüinos macaroni anidando en su terreno árido y rocoso.

El BAS, que lideró esta nueva investigación, asegura que es “uno de los lugares más extremos del mundo para llevar a cabo trabajo de campo”.

Los pingüinos de Zavodovski anidan a la sombra de un volcán activo BAS

Un equipo del BAS navegó durante 15 días para llegar a la isla y estudiar sus habitantes aviares, usando drones, fotografía aérea y colocando dispositivos de seguimiento a 20 aves.

Esta investigación e imágenes satelitales sugieren que, entre 2011 y 2025, el número de nidos ocupados de pingüino barbijo disminuyó en un 63%.

¿Adónde se fueron todos los pingüinos?

Los investigadores aseguran que el alarmante descenso de la población de barbijo se debe a la escasez de alimentos y al aumento de la temperatura de los océanos provocado por el cambio climático.

El profesor Norman Ratcliffe, quien dirigió la investigación, explicó que la “dieta especializada” de los barbijo y su preferencia por las aguas más frías parecen haberlos vuelto vulnerables.

“Con el calentamiento de las aguas, el krill [del que se alimentan los pingüinos barbijo] se ha desplazado hacia el sur.”

El mapa de dónde se ubica la Isla Zavodovski

“La capa de hielo marino al sur y la falta de islas adecuadas para anidar impiden que los barbijo sigan tras su alimento”, dijo.

Ballenas hambrientas y volcanes activos

El equipo examinó otras posibles amenazas para la precaria existencia de los pingüinos en su remota isla. Las aves anidan a la sombra de un volcán activo: el monte Curry, también conocido como monte Asphyxsia.

Los lugares situados a sotavento del volcán han recibido nombres como Punto del Mal Olor, Acantilado Nocivo y Llanura de la Asfixia, debido al olor de los gases que emanan del cráter.

El Dr. Ratcliffe declaró a BBC News: “Si a eso le sumamos todo el guano de pingüino, realmente tenemos uno de los lugares más malolientes del mundo”.

“Es como un Mordor de pingüinos.”

Las poblaciones de pingüinos macaroni aumentaron a medida que disminuían las de pingüinos barbijo BAS

La última erupción importante del Monte Curry se produjo en 2016, pero el descenso de la población de pingüinos que analizó este estudio ha sido constante y continuo desde 2011, lo que sugiere que algo más estaba sucediendo.

Otra preocupación era la competencia por el kril, alimento del que dependen los pingüinos barbijo, posiblemente por parte de las ballenas jorobadas migratorias.

Sin embargo, a pesar de que las ballenas jorobadas consumen grandes cantidades de kril, también contribuyen a aumentar su producción al fertilizar las plantas marinas de las que se alimenta el kril (con sus enormes cantidades de excremento).

Los investigadores afirman que la causa reside en un cambio más fundamental, impulsado por el cambio climático que afecta el suministro de alimentos marinos.

Dos pingüinos barbijo en la isla de Zavodovski BAS

Esta historia incluye un elemento inesperado que también contribuye a comprender cómo y por qué está cambiando esta región: mientras que la población de pingüinos barbijo ha disminuido, el número de pingüinos macaroni en la isla ha aumentado drásticamente.

Los pingüinos macaroni, según los científicos, son más adaptables porque tienen una dieta más amplia y flexible.

Los datos de seguimiento del estudio mostraron que los macaronis se alimentaban en aguas más cálidas al noreste de la isla, donde, según los científicos, probablemente complementaban su dieta con pescado y otros crustáceos.

El Dr. Ratcliffe afirmó que este cambio representaba “la mayor modificación en la composición de la comunidad jamás observada en un solo lugar de la Antártida”.

“Nuestros datos demuestran que las especies de barbijo antártico adaptadas al frío ya no prosperan junto a sus vecinos subantárticos”, añadió.

“Esto demuestra una vez más cómo el rápido calentamiento en la Antártida está afectando a ecosistemas únicos y sensibles.”

En cuanto al título de la colonia de pingüinos más grande del mundo, los científicos afirman que actualmente lo ostenta un lugar situado a más de 5.000 km de distancia, al otro lado del continente antártico: el cabo Adare, en el mar de Ross.