Precios: el pedido de Lacalle Pou para la temporada de verano en Punta del Este que enojó a los empresarios

MONTEVIDEO.- Cada vez falta menos para que comience una nueva temporada de verano en Punta del Este y el gobierno realizó un pedido a los empresarios: “Mantener los precios”. Así lo informó el ministro de Turismo, Tabaré Viera, en una de sus primeras ruedas de prensa. Además, solicitó que “sean justos” para no seguir “en la corta”.

Luis Lacalle Pou siguió la misma línea. “Van a entender y comprender que toda la cadena debe tener los valores, los precios justos en esta temporada que yo llamaría (...) de recuperación”, sostuvo el presidente en un evento.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Turismo (Catamur), Marina Cantera, dijo en una entrevista a “Radio Universal” que es importante contar con “precios atractivos para la región” y recalcó que aquellos que cobren “por fuera del poder adquisitivo” trabajarán “menos”.

Rechazo

Sin embargo, esto no fue bien recibido por los empresarios del turismo. El presidente de la Corporación Gastronómica de Punta del Este, Gastón Figún, habló con el semanario Búsqueda y mostró su rechazo.

Durante la entrevista, señaló que “entre privados se regulan los precios” y enfatizó que “hace un año entero” no los aumentan. “Comparemos con cualquier lugar turístico del mundo y te digo: estamos baratos”, añadió. ”Me parece que se les escapa la tortuga en el sentido de que no podemos hablar de cuidar de los precios, cuando el Estado es el que maneja la mayoría de los precios de los costos fijos de cualquier empresa en Uruguay”.

Figún expresó que la gran preocupación de las autoridades tiene que pasar por los “costos fijos” (por ejemplo: UTE, OSE y Antel) y así poder ayudar a los empresarios para que “puedan mantener una cordura en los precios” y no solicitar que los cuiden. “Estuvimos 18 meses a pérdida o manteniendo el equipo, ¿y ahora que viene la zafra vamos a cuidar los precios? Es ciencia ficción”, aseveró.

“Es imposible decir: ‘Cuidemos los precios’. ¿La carne cuántas veces subió? Cuatro veces. ¿Vamos a perder plata?, ¿vamos a tener un negocio para perder dinero? Al país no le sirve eso, no llega a ningún lado la economía así”, dijo.

El empresario explicó que Punta del Este “está lleno de propuestas” gastronómicas. Hay mucha variedad de precios y entre “privados se regulan”.

”¿De qué estamos discutiendo? ¿Que salga (la foto) de un ticket con cuánto vale la milanesa? Si la milanesa la hizo Francis Mallmann, ¿no vale más que la de un carrito de la esquina? Vos antes de entrar te fijás el precio de la milanesa, si no la podés pagar, no te sientes en la mesa”, manifestó.

Figún dio su opinión sobre lo que pasará con los precios en la temporada de verano en Punta del Este donde expuso el tema de la inflación: “Si lo que la Camtur y el gobierno pretenden es que la inflación la absorban los privados, estamos todos locos. Los negocios, si no tienen rentabilidad, no pueden abrir, no pueden contratar empleados”.

Al presidente de la Corporación Gastronómica de Punta del Este no le preocupa tanto el tema del tipo de cambio de moneda que hay entre Uruguay y la Argentina, ya que los que vienen a vacacionar por estos lados “no tienen los problemas que todo el mundo conoce”. Continuó: “No les duele pagar lo que se está pagando en Punta del Este. Acá se vende calidad. Cuando vos vendés calidad, no es barato o caro”.

Figún le recomendó a la Camtur cuál debería ser el gran tema que tendrían que abordar de cara a la próxima temporada de verano en Punta del Este. “Tiene que preocuparse porque se regule y que paguen impuestos las aplicaciones para alquilar apartamentos”.