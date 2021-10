Temporada 2022: cuánto sale alquilar en Punta del Este para este verano

Después de un verano en el que los turistas que suelen vacacionar en Punta del Este se volcaron al alquiler de casas quintas o a playas locales como Cariló o Costa Esmeralda, o la Patagonia, con la apertura al turismo del país vecino, comenzaron a llover las consultas de argentinos para alquilar en Punta del Este en la temporada 2022.

Con tarifas dolarizadas en el mercado local, Uruguay aparece como un destino atractivo, teniendo en cuenta que los precios de las propiedades se mantienen a precios similares a los de 2019. Además, la habilitación del ingreso de menores de 18 años sin cuarentena, la posibilidad para turista de recibir la vacuna Pfizer y la oportunidad de aprovechar el verano para averiguar posibles destinos de residencia permanente, ya auguran una temporada récord en ocupación.

“Punta del Este va a tener una temporada récord en ocupación de alquileres, producto básicamente de tres cosas: la necesidad de esparcimiento, la posibilidad de aprovechar las vacaciones para vacunar a los niños y por último, porque es un destino sumamente glamoroso y con una geografía y servicios de primerísimo nivel”, afirma Alejandra Covello, titular de Covello International.

Más allá de los valores en dólares, la estabilidad del país vecino lo ha posicionado como uno de los favoritos para el turismo latinoamericano, especialmente por los argentinos y los brasileños, pero también por un naciente público chileno que hasta ahora no tenía demanda.

Segú indica Gustavo Pereira, titular de la comercializadora Amarras, los alquileres en toda la zona de la Barra, Manantiales y José Ignacio “vienen a buen ritmo” aunque considera que en el corto plazo “seguramente va a haber un ajuste de valores”, ya que los precios que se están manejando son los de 2019.

“En algunos mercados como los departamentos en la península donde hay miles de opciones, seguramente, haga que los precios tienden a bajar. Pero en otros mercados como La Barra y José Ignacio, donde el poder adquisitivo de los inquilinos es alto y además hay poca oferta, hace que los precios no bajen y que a estos momentos se haya alquilado ya un gran porcentaje de las principales propiedades a precios similares a los de 2019″, dijo Pereira.

Desde Salaya Romera también vaticinan una temporada que augura ser “excelente y extensa”. “Ya se notó un incremento durante octubre con la apertura parcial para propietarios y permisos especiales. Muchos comercios de temporada ya abrieron sus puertas ante las expectativas de un noviembre y diciembre con muchos visitantes”, apuntó la arquitecta Aldana Salaya Blizniuk, Presidenta de Salaya Romera Uruguay.

Precios y tarifas en Punta del Este para la temporada que viene

“La zona de Manantiales es la que más ha crecido, y se espera que este verano sean sus playas el centro de la movida esteña : Alma de Manantiales, The Colette, Aldeana son solo algunos de los muchos nuevos edificios sobre la playa que se inaugurarán”, afirmó la broker.

Valores de departamento y casas

Al igual que sucede en cualquier lugar de temporada, las quincenas son siempre más caras que el mes entero y cada quincena tiene un valor diferente. En Uruguay, la quincena más cara es la primera de enero que, normalmente, va del 28 de diciembre al 15 de enero. Ese periodo es a veces hasta el 70% del valor del mes entero.

Además en la época llamada Reveillon, que se extiende entre el 20 de diciembre y el 10 de enero, y es la más elegida por argentinos, brasileños, norteamericanos y europeos, la capacidad hotelera y de viviendas en el Este llega siempre al tope. En este caso, se cobra el 80 % del valor del mes.

¿Cuánto sale hoy un departamento de dos ambientes en la primera quincena de enero en Punta del Este? Desde Amarras informan que este tipo de propiedades con servicios incluidos -garaje, servicio doméstico y servicio de playa- parten desde los U$S4500.

“La gran mayoría de los propietarios que fijan los precios son argentinos y son totalmente conscientes de la situación argentina. El tema es que tienen sus costos en Uruguay, un país con un dólar estable y que ha devaluado un 20% en veinte años. Esto hace que los precios tengan una base desde la cual es difícil bajar y también hace que exista una brecha importante entre los valores de la oferta y lo que pretende pagar la demanda”, indica Pereyra.

Para Covello, las propiedades más demandadas son los edificios de alta gama. “Un ejemplo son el Acuarela, Look Brava, Tiburón o Art Tower, porque cuentan con muchos amenities; pero lo más valorado es el servicio de playa y la piscina cubierta, para no desperdiciar ningún minuto de esparcimiento en el caso de que el tiempo no acompañe”, indica la broker inmobiliaria.

En el caso de este tipo de departamentos, los valores para enero completo arrancan en U$S 5000 las unidades de un dormitorio, U$S 8000 para dos y US$ 16.000 tres dormitorios.

Desde Salaya Romera, apuntan que un departamento con tres dormitorios en el Edificio Caleta, la zona del puerto, está en un valor de U$S6000 para todo el mes de enero y U$S 4000 la primera quincena. En tanto, un edificio de lujo como la Torre Imperial en La Brava, de entre tres y cuatro dormitorios asciende a U$S18.000 para enero. Para la quincena, los departamentos de tres ambientes van desde los US$6000 (un penthouse en Bravisima) hasta los U$S 9000 (en Ocean Dirve).

Con respecto a las casas, en la zona de José Ignacio son altamente demandadas, especialmente las que cuentan con piscina climatizada. “Hay casas desde U$S8000. Después te podés encontrar con mansiones o casas de mayor envergadura que oscilan desde U$S1000 a U$S3000 por día”, indica la titular de Covello.

En Salaya Romera coinciden en que, en cuanto a casas, la zona de Manantiales y José Ignacio son las más buscadas. “En el barrio cerrado Laguna Blanca, frente al mar en Manantiales, son muy pocas las casas que quedan en alquiler, especialmente para la última quincena de diciembre y la primera de enero.”

El precio de las casas en los barrios privados son los más elevados. Dentro de Laguna Blanca, una casa de cuatro o cinco dormitorios ascienden a valores que van desde los U$S 25000 y los U$S 40.000.