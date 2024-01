escuchar

En 1995 la princesa Diana de Gales ofreció “la entrevista del siglo” a la BBC. Fue la primera vez que un miembro de la realeza británica hablaba abiertamente de la intimidad de la familia real.

Pero, también fue un episodio por el que la BBC tuvo que disculparse en 2021 tras una investigación que concluyó que el periodista que la entrevistó, Martin Bashir, actuó de manera “engañosa” para acceder a Diana.

La BBC publicó recientemente alrededor de 3000 correos vinculados a la entrevista después de una solicitud de libertad de información, un derecho por el que se puede pedir documentación registrada y conservada por autoridades públicas.

Los correos muestran que Bashir culpó a una supuesta envidia profesional de la controversia que rodeó a la entrevista. También, que el periodista pensaba que su clase y su origen influyeron en el escándalo. Estos comentarios fueron escritos en 2020, antes de que se emitieran varios documentales sobre la entrevista.

“Celos dentro de la BBC”

Martin Bashir regresó a la BBC en 2016 y renunció poco antes de publicarse la condenatoria investigación en 2021 GETTY IMAGES

La investigación de la BBC en 2021 determinó que Bashir había conseguido la entrevista mediante engaños y documentos falsificados. La Justicia ordenó la publicación de los últimos correos después de que el periodista de investigación Andy Webb solicitara los documentos.

Webb alega que los gerentes de la BBC intentaron en 2020 cubrir las acciones de Bashir en 1995 La BBC respondió que cualquier sugerencia de que había actuado con mala fe era “simplemente errónea”.

En un correo fechado el 20 de julio de 2020, Bashir dijo a su superior de la BBC, Robert Seatter, que los documentos falsificados no desempeñaron ningún papel en la obtención de la entrevista y habría causado menos controversia si hubiera estado involucrado un periodista “dinástico” como uno de los Dimbleby.

Los Dimbleby son una familia británica y varios de sus miembros han sido periodistas en medios de renombre como la propia BBC o el periódico The Sunday Telegraph.

Bashir escribió lo siguiente: Lamento escuchar que esta historia llamada ‘falsificación’ ha resurgido. No tuvo ningún rol en la entrevista, pero permitió que los celos profesionales, particularmente dentro de la corporación (en referencia a la BBC), lo atribuyeran a supuestas irregularidades.

En ese momento, también era evidente que había cierta irritación porque un inmigrante de segunda generación, de raíces de clase trabajadora no blanca, tuviera la temeridad de entrar en un palacio real y realizar una entrevista. ¡Hubiera sido mucho más fácil si una de las familias dinásticas (Dimbleby y compania) lo hubiera hecho!

La entrevista de Diana reveló de forma abierta varios detalles de la vida íntima de la familia real británica GETTY IMAGES

Bashir también le dijo a Seatter que había sido halagado por el personal del entonces príncipe de Gales -hoy rey Carlos III- por no ofrecer entrevistas acerca del programa de BBC Panorama donde se emitió la conversación.

Al respecto, Bashir escribió: Desde que regresé a Reino Unido en 2015 y a la BBC en 2016, el personal superior de la oficina del príncipe de Gales (para mi sorpresa) ha expresado su agradecimiento por rechazar todas las solicitudes para discutir sobre la entrevista.

Como estoy seguro de que comprenderás, las palabras de la princesa fallecida han sido desplegadas para atacar a los miembros vivos de la familia real, sobre todo al príncipe de Gales, algo que nunca he querido hacer.

Bashir renunció como editor de religión de la BBC poco antes de la publicación del informe condenatorio de la investigación, que también criticaba a la BBC por cómo manejó las afirmaciones sobre sus tácticas.

“En mi manual, eso es encubrimiento”

Webb dice que los correos de la BBC muestran que la corporación retenía evidencias internas importantes sobre la investigación de la entrevista.

En uno de los correos, fechado el 19 de octubre de 2019, un abogado dijo al exeditor de Panorama que la BBC “no estaba revelando todos los documentos internos de investigación en este momento”.

Tras publicarse los correos, Webb dijo que “la BBC claramente admite que los documentos estaban siendo retenidos. En mi manual, eso es encubrimiento”.

“Y es obvio, incluso a primera vista, que este material es muy relevante, aunque la BBC aseguró al juez que era completamente irrelevante”. Y añadió: “Lo que podría haber detrás de estas miles de redacciones es una incógnita”.

Webb dijo que los correos electrónicos están tan redactados que tendría que haber otra impugnación judicial. “A lo largo de este proceso nos hemos tomado muy en serio nuestra responsabilidad de cumplir las instrucciones del Tribunal”, dijo la BBC.

“Hemos realizado redacciones, cuando fue necesario, de conformidad con la Ley de Libertad de Información. No hay nada que respalde las acusaciones de que la BBC actuó de mala fe en 2020 y mantenemos que esta sugerencia es simplemente incorrecta”, agregó la corporación.

“Como se ha dicho muchas veces, lejos de intentar ocultar o encubrir los asuntos, la BBC encargó a Lord Dyson que llevara a cabo una investigación independiente y proporcionó toda la documentación relevante en su posesión”, continuó la BBC.

“Otras personas involucradas en estos eventos también proporcionaron a Lord Dyson materiales escritos, que se detallan en el informe. Este fue publicado en 2021 y las conclusiones fueron aceptadas en su totalidad por la BBC”.

Webb solicitó en 2021 ver los correos electrónicos que los gerentes de la BBC se enviaron entre sí sobre Bashir durante un período de dos meses en 2020. La BBC reveló varios mensajes, pero luego se supo que había un total de 3288.

La corporación había dicho que contenían información que era “irrelevante” o “legalmente privilegiada”.

“Graves preocupaciones”

Fachada del edificio Broadcasting House de la BBC en Londres GETTY IMAGES

Sin embargo, en diciembre, el juez Brian Kennedy ordenó a que la BBC publicara los correos, diciendo que la corporación había sido “inconsistente, errónea y no fidedigna” en cómo había respondido la solicitud inicial. Kennedy añadió que la respuesta de la BBC había sido “causa de graves preocupaciones”.

En un comunicado, la BBC aceptó entonces sus errores, agregando que se había disculpado también ante Webb y el tribunal. Según otra solicitud de libertad de información, la BBC gastó £126.525 (US$160.502), sin incluir impuestos de valor agregado, en los costos externos para disputar la publicación de los correos.

Webb dijo que creía que su publicación era de interés público y mostraría evidencia de que los altos directivos de la BBC habían intentado “idear una estrategia para encubrir completamente lo que podemos llamar el escándalo Bashir”.

Era “absurdo” que la BBC hubiera gastado tanto tiempo y dinero tratando de impedir su publicación, afirmó. “Y las personas que aprobaron los pagos de los abogados por esto deben rendir cuentas”.

El hermano de la princesa Diana, el conde Charles Spencer, quien ha apoyado la investigación de Webb, dijo que la integridad de las personas dentro de la emisora estaba en juego.

“La gente de la BBC responsable de esto se ha escondido detrás de abogados caros en un momento en que la BBC, esta gran institución nacional e internacional, está haciendo recortes. Y creo que eso es obsceno”, dijo a BBC Radio 4 en diciembre.

“Creando una historia”

El conde Charles Spencer ha sido crítico con la prensa británica por la cobertura y seguimiento a la princesa Diana durante su vida GETTY IMAGES

Spencer también dijo que había contactado a los gestores de la BBC en 2020 y le dijeron que no podía hablar con Bashir porque estaba muy enfermo. “Mi sospecha es que estaban creando una historia para no tenerlo disponible durante un tiempo de interés particular en la entrevista de Diana en su aniversario 25″, dijo.

La marcha de Bashir de la BBC ocurrió después de surgir cuestionamientos sobre cómo consiguió la entrevista con Diana, la cual fue vista por más de 20 millones de personas y fue considerada entonces como una gran primicia de la BBC.

El documental de Webb examinando los métodos de Bashir fue emitido en octubre de 2020. Al día siguiente se supo que Bashir estaba enfermo con complicaciones por covid. Un mes después, el exjuez Lord Dyson fue nombrado para liderar una investigación independiente sobre la entrevista y cómo se consiguió.

La pesquisa fue publicada en mayo de 2021 y halló que Bashir utilizó el engaño para asegurar la entrevista y luego mintió a los gestores de la BBC. El juez Dyson descubrió que Bashir engañó al hermano de Diana al mostrarle extractos bancarios falsificados que sugerían que la princesa estaba siendo vigilada por personas a sueldo.

La investigación señala que Bashir mintió cuando les dijo a los directivos de la BBC que no le había mostrado los documentos falsos a nadie. El informe dice que Bashir “mintió y mantuvo la mentira hasta que se dio cuenta de que ya no era sostenible. Este fue un comportamiento sumamente reprobable que arroja dudas considerables sobre su credibilidad en general”.

Bashir se disculpó anteriormente por falsificar los documentos, pero dijo que seguía “inmensamente orgulloso” de la entrevista. “Los extractos bancarios no influyeron en absoluto en la decisión personal de la princesa Diana de participar en la entrevista”, alegó.

El servicio de noticias de la BBC tiene independencia editorial cuando informa sobre la BBC como corporación.

*Por Steven McIntosh