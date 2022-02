Qué hay en juego: las claves del recrudecimiento del conflicto por Ucrania

BERLÍN.- En las últimas semanas se agudizó el conflicto entre Ucrania y Rusia, sumado a la intervención de Occidente, al punto que el gobierno del presidente norteamericano, Joe Biden, considera “muy alta” la posibilidad de una invasión de Moscú a su país vecino y que se desate una guerra abierta.

¿Cuál es la relación histórica entre Rusia y Ucrania?

Los dos países tienen una relación ancestral. Ucranianos, bielorrusos y rusos son todos descendientes de la antigua Rus de Kiev (del siglo IX al XIII), que era el Estado más grande de Europa, con capital en Kiev. Moscú era entonces una zona sin mayor importancia, alejada de la metrópoli. Y fue el príncipe Vladimiro el Grande (988-1015) quien inició la cristianización de todo el imperio y puso fin al paganismo idólatra de los eslavos. En 1922 Ucrania fue uno de los miembros fundadores de la Unión Soviética adonde permaneció hasta 1991, cuando luego de un referéndum la mayor parte de la población votó por la formación de un estado independiente.

¿Cuándo comenzó el conflicto entre Moscú y Kiev?

Tras la independencia ucraniana en 1991, varios de sus gobiernos fueron aliados estrechos de Moscú. Pero las tensiones entre los dos países se exacerbaron a fines de 2013 con el “Euromaidán” (Europlaza), la serie de manifestaciones en la plaza de la independencia de Kiev en contra de la medida impulsada por el presidente prorruso Viktor Yanukovich (2010-2014) para suspender un acuerdo de integración con la Unión Europea (UE).

La plaza Maidan, en Kiev, escenario de batallas entre los proeuropeos y los prorrusos EFE

Tras la caída del gobierno de Yanukovich, Ucrania avanzó hacia el acuerdo europeo, Moscú ocupó la península de Crimea y se desató la guerra separatista en Donbass, en el este del país, donde la mayoría de los habitantes son rusoparlantes o rusos étnicos. Allí se autoproclamaron independientes las repúblicas de Donetsk y Lugansk. El conflicto militar en la zona ya dejó 14.000 muertos.

¿Qué quiere cada una de las partes en conflicto?

Rusia quiere que Occidente le asegure que no se seguirá expandiendo hacia el este, un compromiso de que Ucrania no ingresará en la OTAN ni en la UE. Además, en virtud de los acuerdos firmados en Minsk en 2014, los dos territorios separatistas se reincorporarían a Ucrania, pero sólo en un sistema federal que podría dar a los territorios un veto sobre la política exterior ucraniana.

Ucrania reclama su libre derecho a decidir la incorporación a la alianza atlántica y la UE, y una encuesta realizada en diciembre reveló que 3/4 partes de los ucranianos rechazan totalmente el cumplimiento de los Acuerdos de Minsk, o quieren que se modifiquen. Occidente apoya los reclamos de Ucrania.

¿Por qué a Putin le importa si Ucrania se uniera a la OTAN?

La OTAN fue fundada en 1949 para proteger contra la agresión soviética. Desde entonces, la alianza se expandió a 30 países. Moscú sostiene que tras la disolución de la Unión Soviética, Occidente le había garantizado que no sumaría a la alianza a países que anteriormente estaban en la órbita comunista. Pero desde entonces se sumaron los siguientes países que integraban el Pacto de Varsovia. Hungría (1999), Polonia (1999), República Checa (1999), Bulgaria (2004), Eslovaquia (2004), Estonia (2004), Letonia (2004), Lituania (2004), Rumania (2004) y Albania (2009).

El Kremlin exige garantías de la OTAN de que Ucrania y Georgia, otra ex república soviética que Rusia invadió brevemente en 2008, no se unirán a la alianza.

¿Cuáles son las amenazas lanzadas por las partes?

Rusia tiene apostados unos 150.000 efectivos en la frontera con Ucrania, y además brinda apoyo militar y económico a los separatistas del este ucraniano. De todas maneras, Moscú insiste en que no está en sus planes invadir Ucrania.

Si bien las fuerzas armadas de Rusia son incomparablemente mayores que las de Ucrania, Kiev triplicó su presupuesto de defensa en términos reales de 2010 a 2020. Pero su gasto total en defensa en 2020 ascendió a solo 4300 millones de dólares, una décima parte del de Rusia. Con los últimos incrementos firmados por el presidente Volodimir Zelensky, las fuerzas armadas de Ucrania llegarían a 361.000 efectivos, mientras que las de Rusia rondan los 900.000. Sin embargo, los expertos militares dicen que Ucrania sería capaz de montar una resistencia significativa e infligir muchas bajas si Rusia lanzara una invasión a gran escala.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, visitando el frente de guerra

Desde el punto de vista militar, el gran respaldo de Ucrania son las fuerzas de Occidente que no puede intervenir de forma directa porque Ucrania no es miembro de la OTAN, pero puede brindar ayuda.

Además, Estados Unidos y Europa tienen más cartas en la manga. Washington podría cortar las principales instituciones financieras de Rusia del sistema financiero mundial, paralizando la economía rusa. Alemania podría detener la puesta en marcha de Nord Stream 2, un nuevo e importante gasoducto que transporta gas ruso a Europa. El Reino Unido podría imponer restricciones a los oligarcas rusos con propiedades y activos en Gran Bretaña.

¿Cuáles serían las consecuencias económicas de una invasión?

Algunos de los principales suministros de grano del mundo pasan por el Mar Negro, que limita con Rusia y Ucrania, dos grandes productores de trigo. Una acción militar podría interrumpir tanto la producción como la distribución de cereales, aumentando el costo de los alimentos para los consumidores de todo el mundo.

Rusia suministra alrededor de un tercio del gas de Europa, gran parte del cual se envía actualmente a través de Ucrania. Cualquier interrupción en cualquiera de los dos extremos de la cadena de suministro obligaría a los países europeos a buscar combustible en otros lugares, lo que probablemente elevaría los precios mundiales del petróleo.

Diarios The New York Times y The Washington Post