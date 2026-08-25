¿Qué opciones tiene Irán para responder a las amenazas económicas de Donald Trump?

LONDRES, 24 de agosto - Las amenazas de Estados Unidos de imponer “las sanciones más duras de la historia” para obligar a Irán a ceder a sus demandas tras casi seis meses de guerra han aumentado la posibilidad de una nueva escalada en el Golfo.

Pero, ¿cómo podría Irán responder a la presión económica?

Mohsen Rezaei, exjefe de la Guardia Revolucionaria y secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, ya ha amenazado con interrumpir las exportaciones de petróleo, una de las principales estrategias de Teherán desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

“Si la guerra económica continúa, no se exportará ni una sola gota de petróleo, ni a través del estrecho de Ormuz ni desde ningún otro lugar del golfo Pérsico”, afirmó.

Los ataques iraníes y las amenazas contra el transporte marítimo ya han paralizado la mayor parte del tráfico a través del estrecho de Ormuz, cerrando prácticamente una vía marítima que transportaba alrededor de una quinta parte de la energía mundial antes del conflicto.

Buques mercantes varados en las aguas del estrecho de Ormuz, cerca de Khasab, en el norte de Omán, el 29 de mayo de 2026 (Xinhua/Wen Xinnian) Wen Xinnian,Xinhua - XinHua

Aunque algunos petroleros han estado transitando por el estrecho en las últimas semanas, los volúmenes siguen siendo muy bajos y el domingo Irán incluyó en su lista negra a 45 petroleros que, según afirma, no cumplieron con las normas que quiere imponer al transporte marítimo en el estrecho de Ormuz.

Los ataques con misiles, drones o lanchas rápidas contra buques cisterna que intentaban abandonar el Golfo han provocado repetidamente un aumento en los precios del petróleo durante los seis meses que duró el conflicto.

Mientras tanto, los hutíes, aliados de Teherán, han restringido el transporte marítimo en el Mar Rojo con ataques y amenazas de bloquear toda la navegación saudí, que transporta crudo a Asia a través del estrecho de Bab el-Mandeb, pasando por el bastión yemení del grupo.

Si bien los ataques inicialmente solo detuvieron a algunos buques, y más de la mitad aún lograban pasar a mediados de agosto, la situación es difícil para los transportistas, ya que las compañías navieras chinas ahora están desviando sus rutas para evitar Bab el-Mandeb, según fuentes de la industria.

Otros ataques, como el que tuvo como objetivo un buque frente a la principal terminal petrolera saudí del Mar Rojo en Yanbu el lunes o un ataque con drones cerca del Canal de Suez a principios de agosto, podrían aumentar los niveles de ansiedad en el mercado petrolero y los precios del crudo.

¿El Golfo en riesgo?

Irán ha amenazado con tomar represalias contra cualquier país vecino que participe en los esfuerzos de Estados Unidos por estrangular la economía del país con una fuerza devastadora.

Durante la guerra, atacó repetidamente a los estados del Golfo y a Jordania, centrándose principalmente en las bases estadounidenses, pero también atacando la infraestructura energética y otros objetivos.

Cualquier ataque intensificado dirigido contra las instalaciones de extracción de petróleo o gas podría elevar aún más los precios de la energía, lo que causaría daños políticos a la administración Trump y podría ser más difícil de revertir que los ataques contra el transporte marítimo.

Atacar las centrales eléctricas y las plantas desalinizadoras de agua en la región cálida y árida también supondría un riesgo importante para las monarquías del Golfo alineadas con Estados Unidos, que funcionan como importantes centros financieros para la economía mundial.

¿Puede Irán atacar a los países occidentales?

Si bien los países occidentales están fuera del alcance de las principales municiones de Irán, la Guardia Revolucionaria siempre se mostró dispuesta a encontrar formas alternativas de ataque.

El lunes, Gran Bretaña afirmó que piratas informáticos vinculados a Irán habían paralizado una pequeña central eléctrica, mientras que funcionarios estadounidenses indicaron que Teherán probablemente estaba detrás de los ciberataques contra plantas potabilizadoras en Minnesota. Irán no se ha pronunciado sobre estas acusaciones.