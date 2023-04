Qué reveló la filtración de documentos clasificados sobre la guerra en Ucrania

escuchar

WASHINGTON.– El Pentágono estadounidense está investigando la filtración de varios documentos clasificados con información sobre los planes de su país y de la OTAN en torno a la guerra de Ucrania, entre otros temas.

Los documentos, con las etiquetas de “Secreto” y “Máximo secreto”, habrían aparecido la semana pasada publicados en diversas cuentas de Twitter y difundidos a través de Telegram, según informó The New York Times. Aunque algunos se publicaron hace semanas en redes sociales como Discord y 4Chan.

La filtración se considera una de las brechas de seguridad más graves desde que más de 700.000 documentos, videos y cables diplomáticos aparecieron en el sitio web WikiLeaks en 2013.

¿Qué revelaron los documentos militares y de inteligencia altamente confidenciales publicados en línea? Expusieron detalles que van desde el estado de las defensas aéreas de Ucrania hasta el casi derribo de un avión de vigilancia británico.

Los funcionarios dicen que la amplitud de los temas tratados en los documentos, que tocan la guerra en Ucrania, China, Medio Oriente y África, sugieren que fueron filtrados por un estadounidense y no por un aliado aunque no han descartado la posibilidad de que elementos prorrusos estuvieran detrás de la filtración.

A continuación los principales puntos que se desprenden de los documentos militares de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN referido a la guerra de Ucrania.

El sistema de defensa aéreo ucraniano

Según los documentos clasificados, las fuerzas ucranianas se encuentran en una situación más delicada de lo que su gobierno ha reconocido públicamente. Sin una afluencia de municiones, el sistema de defensa aérea que ha mantenido a raya a la Fuerza Aérea rusa podría colapsar pronto, permitiendo al presidente Vladimir Putin desatar sus aviones de combate de una manera que podría cambiar el curso de la guerra.

Y el mero hecho de que los materiales se filtraran –y en particular la confirmación que ofrecían de que el gobierno de Estados Unidos espía a aliados y adversarios por igual– puede resultar perjudicial para la coalición generalmente unificada que ha surgido para ayudar a Ucrania a defenderse de la invasión rusa, evaluó The New York Times.

Un militar ucraniano dispara una granada propulsada por cohete (RPG) desde un lanzacohetes durante un ejercicio de entrenamiento en la región de Donetsk el 7 de abril de 2023, en medio de la invasión rusa de Ucrania. GENYA SAVILOV - AFP

Por ejemplo, funcionarios de Corea del Sur, un aliado estadounidense clave dividido entre la presión de Washington para ayudar a suministrar munición a Ucrania y su política oficial de no proporcionar armas letales a países en guerra, temían que Estados Unidos pudiera desviar armas surcoreanas a Kiev, según revelaron los documentos.

Los documentos también expusieron una evaluación estadounidense de los escenarios que podrían llevar a Israel a suministrar armas a Ucrania, contraviniendo la actual política israelí.

Avión de vigilancia británico

Los documentos también revelaron que un jet de combate ruso estuvo a punto de derribar un avión de vigilancia británico el pasado 29 de septiembre.

El incidente ocurrió frente a la costa de Crimea, la península ucraniana anexada por Moscú en 2014 y utilizada como base para la Flota rusa del Mar Negro.

River Joint británico

El documento se refiere al incidente como un “casi tiroteo de un RJ británico”, donde el RJ alude a el apodo “Rivet Joint” común para los aviones de reconocimiento RC-135.

El avión se utiliza para detectar transmisiones de radio y otros mensajes electrónicos.

Gasoducto canadiense

Un grupo de hackers bajo la dirección del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) podría haber puesto en peligro una empresa canadiense de gasoductos en febrero de 2023 y causado daños a su infraestructura.

Si el ataque del grupo de ciberdelincuentes, Zarya, tuvo éxito, según el informe de inteligencia, “marcaría la primera vez” que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos “ha observado a un grupo pro-ruso de hacking ejecutar un ataque disruptivo contra sistemas de control industrial occidentales”.

The New York Times no pudo verificar de forma independiente la evaluación de los servicios de inteligencia estadounidenses, y la agencia nacional canadiense responsable de la inteligencia de señales y la ciberseguridad, el Communications Security Establishment, dijo que no hacía comentarios sobre episodios específicos de ciberseguridad.

Según la evaluación del Pentágono, el 15 de febrero de 2023, Zarya compartió capturas de pantalla con el FSB que supuestamente mostraban que el atacante tenía la capacidad de aumentar la presión de las válvulas, desactivar alarmas y realizar paradas de emergencia de una estación de distribución de gas no especificada en Canadá.

“Los agentes de la FSB preveían que el éxito de la operación provocaría una explosión en la estación de distribución de gas, y estaban siguiendo las noticias canadienses en busca de indicios de una explosión”, describió el informe.

Bakhmut

El ejército ucraniano estuvo a punto de perder una batalla clave de la guerra. Una única y tenue carretera de suministro para los soldados ucranianos que luchaban en las calles de la ciudad oriental de Bakhmut estaba siendo atacada. Un general llamó a la carretera amenazada el “último tubo de respiración”.

La evaluación sólo recoge un momento, de finales de febrero, de los 10 meses de lucha por Bakhmut, una ciudad universitaria y minera de tamaño medio y dudosa importancia estratégica, pero que ambos bandos han cargado de significado político.

En la actualidad, la ciudad está prácticamente en ruinas, mientras los incendios arrasan los edificios y los soldados libran encarnizados combates manzana por manzana.

Así quedo devastada la ciudad de Bakhmut

Florecimiento del grupo Wagner

Aunque los documentos retratan al ejército ruso como agotado, escaso de hombres y equipos, hay un grupo de combatientes rusos que constituye una excepción.

El grupo mercenario Wagner sigue siendo una fuerza potente, con influencia no sólo en Ucrania, sino en todo el mundo, según los documentos.

Wagner está trabajando activamente para frustrar los intereses estadounidenses en África y ha estudiado la posibilidad de introducirse en Haití, justo delante de las narices de Estados Unidos, con una oferta para ayudar al asediado gobierno de ese país a enfrentarse a bandas violentas.

Los documentos también revelaron que emisarios de Wagner se reunieron en secreto con “contactos turcos” en febrero, colándose en territorio de la OTAN en busca de armas y material para su lucha en Ucrania.

Esta captura de pantalla muestra a Yevgeny Prigozhin, jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, sosteniendo una bandera rusa en un lugar no revelado. - - @concordgroup_official

Otros temas

Los documentos no sólo abordan temas relacionados a la guerra en Ucrania. Por ejemplo, una evaluación del Pentágono concluyó que la dirección del Mossad, el servicio de inteligencia exterior de Israel, había animado al personal de la agencia y a ciudadanos israelíes a participar en las protestas antigubernamentales que conmovieron al país en marzo. Las autoridades israelíes rebatieron el informe.

Con información de ANSA, Reuters y The New York Times

LA NACION

