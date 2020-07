Quién era Park Won-soon, el alcalde de Seúl que apareció muerto

El alcalde de Seúl, Park Won-soon, fue hallado muerto Fuente: AFP

9 de julio de 2020 • 14:11

Tras siete horas de una intensa búsqueda, la Policía de Corea del Sur encontró hoy el cadáver de Park Won-soon, el alcalde de Seúl , en una zona arbolada en el monte Bukak, en el norte de la capital.

La hija de Park había reportado su desaparición alrededor de las 17:00 horas del jueves (hora local), luego de que su padre dejara "un mensaje que parecía testamentario" y apagara el celular.

Una vida de activismo político

Park Won-soon nació en 1956 en Gyeongsang, en el seno de una familia de clase trabajadora. Tras completar la educación obligatoria en la Escuela Superior Kyunggi, en 1974 ingresó en la Universidad Nacional de Seúl para estudiar ciencias sociales.

En su etapa universitaria mostró interés por el activismo político, uniéndose a los movimientos estudiantiles contra las medidas autoritarias del presidente Park Chung-hee . Su implicación en dichas actividades acabaría costándole cuatro meses de cárcel y la expulsión de la Universidad Nacional, según The New York Times . No obstante, nunca renunció a los estudios y acabaría licenciándose en Historia por la Universidad Dankook en 1979, informó The Korean Times.

En 1980 superó el examen para ejercer la abogacía. Si bien fue nombrado fiscal de distrito en Daegu en 1982, prefirió dejarlo para ocuparse de la defensa de activistas y estudiantes por el restablecimiento de los derechos civiles y políticos en Corea del Sur. Fue además el primer letrado surcoreano en defender a mujeres acosadas en el entorno laboral , lo cual le enfrentó a los grandes conglomerados del país.

A comienzos de la década de 1990 se marchó a Londres para obtener el diploma de Derecho Internacional por la London School of Economics, según The Korean Times .

Ya en plena democracia, Park fue un destacado activista en diversas organizaciones sociales . Desde 1994 hasta 2002 formó parte del grupo Solidaridad Popular para la Participación Democrática por la supervisión del buen gobierno y la lucha contra la corrupción política. Luego trabajó durante ocho años en The Beautiful Foundation, dedicada al fomento del voluntariado contra la desigualdad, informó Forbes.

Park fue miembro de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación de Corea del Sur , formada en 2005 para investigar y analizar las violaciones de derechos humanos en la península desde la ocupación japonesa hasta el final del gobierno de Roh Tae-woo.

La Alcaldía de Seúl

A raíz de su labor social y activista, Park Won-soon fue propuesto para la alcaldía de Seúl como candidato independiente en las elecciones municipales de 2011, apoyado por dos formaciones: el liberal Partido Democrático Unido -impulsores de la iniciativa- y el izquierdista Partido Laborista Democrático. La capital surcoreana había sido gobernada por los conservadores desde 2002, pero la dimisión de Oh Se-hoon daba opciones a una candidatura alternativa.

Durante la campaña electoral, el candidato se definió a sí mismo como una opción "contra el poder establecido" , aprovechó la crisis de liderazgo del presidente Lee Myung-bak y prometió tomar medidas contra el encarecimiento de la vida y el trabajo precario. En octubre de 2011, Park Won-soon obtuvo el 53,4% de los votos frente a su rival, la jueza Na Kyung-won del Gran Partido Nacional.

Park Won-soon es uno de los primeros políticos surcoreanos que ha defendido el matrimonio igualitario.

La polícia encontró el cuerpo de Park Won-soon, el alcalde de Seúl, tras siete horas de búsqueda Fuente: AFP

Durante el gobierno de Park se llevó a cabo una mayor apertura hacia la democracia participativa, se incrementó el presupuesto en transporte público, y se incentivó el desarrollo urbano sostenible a través de la recuperación de zonas verdes -medida ya emprendida por alcaldes anteriores- y la protección de edificios históricos como la antigua casa consistorial, según información de The Hankyoreh . En 2012 se inauguró el nuevo ayuntamiento de Seúl.

Varios de los problemas que Park ha debido afrontar son el envejecimiento de la población capitalina , cuya media de edad es superior a la de otras ciudades surcoreanas, y el elevado ratio de suicidios . En abril de 2013 vivió su primera crisis cuando la concesionaria de la línea 9 del Metro de Seúl anunció un alza del precio. No obstante, consiguió revertirlo al modificar el sistema de cobro de tarifas.

Park Won-soon fue reelegido alcalde de Seúl en las elecciones municipales de 2014, derrotando al candidato conservador Chung Mong-joon.

Fue un enconado opositor de la presidenta conservadora Park Geun-hye y apoyó abiertamente las manifestaciones de millones de personas que reclamaban su destitución en 2016 y 2017 debido a un escándalo de corrupción.

Destituida formalmente en marzo de 2017, Park Geun-hye purga una larga condena de prisión por soborno y otros delitos.

Acusaciones de acoso sexual

Según informes de noticias locales, Park se enfrentaba recientemente a acusaciones de acoso sexual .

Una ex secretaria presentó una queja contra Park el miércoles ante la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl por presuntas agresiones sexuales.

Ella alegó que Park había hecho contacto físico varias veces desde que comenzó a trabajar con él en 2017. Ella envió mensajes que había intercambiado con Park a través del servicio Telegram a la policía como evidencia.

Según su testimonio, también ha habido otras víctimas agredidas sexualmente por el alcalde.

La policía había planeado llamar a funcionarios del gobierno de Park y Seúl para investigar el caso.