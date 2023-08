escuchar

QUITO.- El partido del centrista Fernando Villavicencio, asesinado a tiros el miércoles pasado tras un mitín de campaña, proclamó ayer a último momento al periodista Christian Zurita como nuevo candidato para las elecciones presidenciales del 20 de agosto en Ecuador.

Zurita, de 53 años, es un periodista de investigación con una larga trayectoria en la prensa y televisión del Ecuador. Junto a Villavicencio escribió el libro Arroz Verde, una compilación de reportajes que revelaron cómo funcionarios públicos y militantes del partido del expresidente Rafael Correa gestionaban coimas y llevaban contabilidad de millones de dólares en sobornos. Sus revelaciones motivaron una investigación de la Fiscalía que terminó en un juicio a 17 exfuncionarios, incluido Correa, quien está sentenciado por este caso a ocho años de prisión por el delito de cohecho.

Christian Zurita habla durante una rueda de prensa con la candidata a la vicepresidencia Andrea González para anunciar que fue nominado por la coalición Movimiento Construye para reemplazar al asesinado Fernando Villavicencio como candidato presidencial, en Quito, Ecuador. (AP Photo/Dolores Ochoa) Dolores Ochoa - AP

El periodista trabajó muy de cerca en la campaña presidencial de Fernando Villavicencio. Ayer, frente a las cámaras, afirmó que “la venganza contra las mafias del país será votar” por el partido que postuló a Villavicencio y desde ahí emprender “un camino de lucha para cumplir lo que él soñó”.

El movimiento Construye había nominado el sábado como candidata a la ambientalista Andrea González, quien completaba la fórmula de Villavicencio, pero cambió la decisión ante el temor de que las normas electorales la invaliden. La organización sostuvo que consultó al Consejo Nacional Electoral (CNE) sin obtener respuesta.

La ley permite a los partidos políticos designar a un sustituto en caso de muerte previa a la elección. Antes de que su candidatura sea calificada por el CNE, se abre una fase de impugnación. La norma electoral señala que una vez inscritas las candidaturas son irrenunciables y que ninguna persona puede aspirar a más de una dignidad de elección popular.

“Construye resolvió que sea el hermano de lucha de Fernando Villavicencio, Christian Zurita, quien me acompañe a no dejar que los tiempos del CNE sean un motivo de descalificación”, declaró González a la prensa en Quito.

“Sin Fernando no hay debate”

Siempre usando chaleco antibalas, Zurita y González sostienen ahora un pulso con el CNE. El binomio se quejó de que la entidad no les permitió el ingreso ayer por la noche al único debate oficial. “Sin Fernando no hay debate”, dijo Zurita, de 53 años, cerca del lugar donde el resto de los siete aspirantes expresaban sus ideas.

El cara a cara entre los siete candidatos arrancó ayer a la noche tras un minuto de silencio en memoria de Villavicencio. Una nueva cárcel, limitar el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y militarizar puertos y aeropuertos fueron las propuestas salientes de los candidatos a la presidencia de Ecuador, que competirán en las elecciones del próximo domingo.

TOPSHOT - El periodista y candidato presidencial por el partido Construye, Christian Zurita (C), gesticula junto a su compañera de fórmula, la candidata a la vicepresidencia Andrea González (D), en Quito el 13 de agosto de 2023. (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP) MARTIN BERNETTI - AFP

En la transmisión de televisión aparecía la silla destinada a Villavicencio vacía. “Nos parece indolente”, dijo por su parte González, quien aseguró que Construye envió una carta a “varias organizaciones internacionales” y observadores para que pongan atención a la democracia de Ecuador, que pasa por un “momento muy oscuro”.

Un responsable del CNE aseguró a periodistas que la documentación de Zurita apenas estaba ingresando minutos antes del debate, es decir que oficialmente no era candidato, por ello no se le permitió participar.

Esta foto difundida por el Consejo Nacional Electoral de Ecuador muestra (I-D) a los candidatos presidenciales Yaku Perez, Bolivar Armijos, Luisa Gonzalez, Haxier Hervaz, Daniel Noboa, Otto Sonenholzner y Jan Topic gesticulan antes del inicio del debate presidencial en Quito, el 13 de agosto de 2023. (Photo by Handout / Ecuadorean National Electoral Council / AFP) / HANDOUT - Ecuadorean National Electoral Co

En el debate, que duró alrededor de tres horas y que se desarrolló en torno a cinco ejes como seguridad, economía y política social, los candidatos hicieron propuestas como construir una nueva cárcel con mejores garantías que las actuales, controladas por bandas del narcotráfico que se disputan el poder con enfrentamientos que dejan más de 430 presos muertos desde 2021. También propusieron limitar el ingreso de extranjeros con antecedentes penales, militarizar puertos y aeropuertos para desalentar a los carteles que utilizan el país como puente para los envíos de droga a Estados Unidos y Europa. Otro tema fue mantener subsidios a los combustibles, centro de violentas protestas de sectores indígenas que dejaron una veintena de muertos y 1.600 heridos desde 2019.

Proyecto intacto

Zurita develó con su amigo Villavicencio el caso de corrupción por el que fue condenado en ausencia a ocho años de cárcel el expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017). En 2011, el exmandatario lo demandó a él y su colega Juan Carlos Calderón por daño moral ante la publicación de un libro que revelaba contratos irregulares de su hermano.

El caso fue archivado por pedido del exmandatario luego de que un juez les ordenó pagar dos millones de dólares. “No podía permitir que su proyecto político se pierda ante el Consejo Nacional Electoral por una posible destitución de su candidatura”, expresó Zurita.

Una foto difundida el 10 de agosto de 2023 por la Policía ecuatoriana muestra a seis hombres colombianos detenidos en relación con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en Quito. (Foto de Handout / Policía Ecuatoriana / AFP) HANDOUT - Ecuadorian Police

El nuevo aspirante agregó que “está intacto” el proyecto de Villavicencio, asesinado el miércoles pasado. Aún no hay certezas sobre los autores intelectuales del crimen. Aunque ayer la policía aseguró que el pistolero que asesinó al candidato y que murió tras enfrentarse a bala con custodios del político, así como otros seis colombianos que fueron capturados tienen una “infinidad de delitos” en su país y en Ecuador.

El presidente Guillermo Lasso culpó al crimen organizado, sin señalar específicamente a ninguna de las varias pandillas que operan en el país.

Villavicencio denunció antes de su muerte que alias Fito, líder del grupo “Los Choneros”, lo había amenazado. El sábado el líder pandillero fue trasladado de una prisión a otra de máxima seguridad en Guayaquil (suroeste), aunque el ministro del Interior, Juan Zapata, no asoció esa decisión con el magnicidio.

Oficialmente ninguna banda ha sido culpada. “Si nosotros no hemos puesto todavía el tema a qué GDO (Grupo de Delincuencia Organizada) pertenecen” los asesinos “es porque todavía seguimos con una línea investigativa”, declaró Zapata ayer. Zurita anticipó que no realizará mitines públicos por seguridad: “Sabemos que si fueron por Fernando Villavicencio, vienen por nosotros y no lo vamos a permitir”, concedió.

Agencias AFP y AP

LA NACION