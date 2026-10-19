Quién ganó el debate entre Lula y Bolsonaro y la insólita estrategia que se hizo viral

SAN PABLO.– Gestos calculados, insultos, acusaciones de corrupción y referencias a Donald Trump y Javier Milei marcaron el primer debate televisivo entre Luiz Inacio Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, una semana antes del balotaje presidencial en Brasil. Pero detrás de los cruces entre el presidente izquierdista y el senador ultraderechista, una de las principales estrategias de la noche estuvo fuera de los discursos: convertir cada reacción, mueca y provocación en un video viral para las redes sociales.

Flavio Bolsonaro, de 45 años, había ensayado durante toda la semana con su estratega de marketing, Duda Lima, y otros integrantes de su equipo una táctica destinada a generar imágenes de confrontación con Lula, de 80 años. La idea era ubicarse detrás del mandatario mientras hablaba a cámara, hacer gestos de desaprobación y mantener una expresión impasible para producir escenas que después pudieran editarse y circular en las plataformas digitales.

En ese sentido, la estrategia tuvo éxito: después del debate, se multiplicaron los memes del senador “persiguiendo” a su rival durante el duelo e incluso las imágenes generadas con inteligencia artificial que mostraban a distintos personajes parados detrás de Lula.

La táctica fue particularmente visible cuando Lula hablaba de salud. Después de que Flavio defendiera que el Sistema Único de Salud (SUS) tuviera los mismos estándares de atención que el Hospital Albert Einstein y mencionara al empresario Claudio Lottenberg como posible ministro del área, el presidente insinuó que la propuesta de su rival podía conducir a la privatización del sistema público. Aunque ya había terminado su intervención, el senador permaneció detrás de Lula y movió el dedo índice en señal de desacuerdo.

- Lula: “¿saben que Bolsonaro va a privatizar la salud?



+ Flavio: *nao nao nao* pic.twitter.com/ijoZNwmr6r — Nation (@Titanfdc) October 19, 2026

Según integrantes del equipo del candidato del Partido Liberal (PL), la intención era desviar parte de la atención de los argumentos del presidente y concentrarla en las reacciones de su adversario.

Del otro lado, según informaron medios locales, la primera dama brasileña, Janja Silva, recibió un llamado de atención de la producción del debate para que hiciera silencia y no interrumpiera a Bolsonaro.

El senador electo y exprocurador de la operación Lava Jato, el caso de corrupción por el que Lula estuvo preso, Deltan Dallagnol, denunció la situación con un video que grabó desde el detrás de cámara. “Las reglas eran claras: el público no podía manifestarse durante el debate. Aun así, Janja lanzó provocaciones contra Flavio Bolsonaro, fingió estornudos y pronunció palabras mientras él intervenía”, escribió junto a las imágenes.

🚨 JANJA LEVOU BRONCA NA BAND!



As regras eram claras: a plateia não poderia se manifestar durante o debate. Mesmo assim, Janja fez provocações contra Flávio Bolsonaro, fingiu espirros e falou palavras enquanto ele se pronunciava.



A direção da Band precisou intervir e… pic.twitter.com/tpqEVjR3Ko — Deltan Dallagnol (@deltanmd) October 19, 2026

Un duelo de gestos e insultos

La puesta en escena también tuvo momentos de tensión fuera de los intercambios previstos. En uno de ellos, Lula se apartó de su rival para marcar distancia con un “miliciano”, en alusión a los supuestos vínculos de Flavio con grupos parapoliciales que controlan barrios de Río de Janeiro. El senador respondió que era mejor mantenerlo lejos porque su billetera podía ser robada y mostró una palabra escrita en la palma de la mano: “Corrupto”.

Flávio Bolsonaro: Stay here next to me, Lula. Relax. I'm not a violent guy.



Lula: I want to keep my distance from militiamen.



Bolsonaro: I'm not carrying my wallet, so you can't rob me. pic.twitter.com/jhdBADK1D3 — Clash Report (@clashreport) October 19, 2026

Lula, que busca un cuarto mandato no consecutivo, tampoco ahorró calificativos. Llamó a su adversario “payaso”, “mentiroso contumaz” y “malandro”, mientras Flavio le advirtió que “Brasil te va a jubilar”.

El senador se refirió además a la primera dama, Rosangela da Silva, conocida como Janja, para cuestionar sus gastos, y acusó al gobierno de utilizar los beneficios sociales con fines electorales.

🚨🇧🇷 Bolsonaro y Lula intercambian duros golpes por escándalos familiares y Flávio asegura que Brasil va a ‘jubilar’ a Da Silva



Un encendido enfrentamiento protagonizaron el mandatario Luiz Inácio @LulaOficial da Silva y el candidato opositor @FlavioBolsonaro durante su debate… pic.twitter.com/LgafADuP6b — Político Latam (@politico_latam) October 19, 2026

Las acusaciones de corrupción ocuparon buena parte del encuentro. Lula pidió explicaciones a Flavio por las gestiones de Daniel Vorcaro, propietario del Banco Master, para financiar una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. El senador contraatacó con referencias a las sospechas que involucran a Fabio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, hijo del mandatario, y a su relación con la empresaria Roberta Luchsinger, mencionada en investigaciones sobre presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).

Flavio buscó acorralar a Lula con una pregunta sobre la seguridad pública y el voto de los presos. “Con usted, la criminalidad se disparó en Brasil. Incluso, ¿puede explicar por qué el 73% de los presos votó por usted?”, lanzó el candidato del Partido Liberal (PL). Lula respondió con ironía y trasladó el desafío a la familia Bolsonaro: “Quiero que voten el 100%, incluso tu padre. Él te conoce y sabe que soy mejor que vos”, dijo, antes de dirigirse directamente al expresidente Jair Bolsonaro, que está preso por intento de golpe de Estado, para pedirle su voto.

🚨🇧🇷 Bolsonaro y Lula intercambian duros golpes por escándalos familiares y Flávio asegura que Brasil va a ‘jubilar’ a Da Silva



Un encendido enfrentamiento protagonizaron el mandatario Luiz Inácio @LulaOficial da Silva y el candidato opositor @FlavioBolsonaro durante su debate… pic.twitter.com/LgafADuP6b — Político Latam (@politico_latam) October 19, 2026

Otro de los momentos que el equipo de Flavio identificó como potencialmente favorable fue una referencia de Lula a los habitantes de Río de Janeiro, a quienes calificó de “sinvergüenzas”. Poco después, comenzaron a circular videos con ese fragmento, con la expectativa de que el episodio perjudicara al presidente en un estado electoralmente relevante.

La motosierra de Milei

La política internacional también se coló en el enfrentamiento. Lula acusó a la familia Bolsonaro de estar subordinada a los intereses estadounidenses y cuestionó la cercanía del senador con Trump. Flavio, por su parte, negó haber pedido al presidente norteamericano que tomara medidas contra Brasil y reprochó a Lula sus relaciones con gobiernos que calificó de “dictaduras”, entre ellos el de Irán.

En el terreno económico, el senador insistió en el costo de vida y la inseguridad, mientras acusó al mandatario de gastar de manera desmedida para conseguir su reelección.

Lula respondió con una referencia al presidente argentino: preguntó si su rival había tomado prestada la motosierra de Milei para recortar el gasto público y cuestionó las consecuencias sociales del ajuste en la Argentina. Mientras Bolsonaro evitó responder directamente sobre la motosierra, Lula después subió un video a redes sociales en el que recordaba las menciones de su rival al “modelo argentino”.

🚨 Milei é um ótimo exemplo, Flávio? pic.twitter.com/g7eBs0i1sK — Lula (@LulaOficial) October 19, 2026

El clima de confrontación se extendió a las tribunas, donde simpatizantes y asesores de ambos candidatos intercambiaron gritos y reproches. Flavio fue abucheado cuando interrumpió a Lula fuera de su turno, en un debate en el que abundaron las acusaciones personales y escasearon las propuestas concretas.

Al final de la trasmisión, se vio al candidato derechista bailando y festejando, como si hubiera ganado el debate.

📸 Flávio Bolsonaro aparece dançando após o fim do debate presidencial na Band. pic.twitter.com/3OTUYUFEhJ — République (@republiqueBRA) October 19, 2026

¿Quién ganó?

Según un sondeo realizado por la consultora Quaest durante el debate, los encuestados valoraron a Flavio Bolsonaro como ganador por una estrecha ventaja sobre Lula.

En una escala de cero a 100, el senador obtuvo 82 puntos, frente a los 79 puntos del presidente, según el sondeo citado por el diario O Globo. El estudio cualitativo se llevó a cabo con 30 grupos de electores que incluían a votantes de Lula, de Bolsonaro e indecisos.

“Flavio fue percibido como más seguro, directo y claro, especialmente en temas de seguridad pública y tecnología. Lula tuvo un mejor desempeño percibido en salud y pandemia; sin embargo, algunos participantes consideraron que sus respuestas fueron confusas, estaban saturadas de cifras y resultaban difíciles de seguir”, dice el reporte. “Al mismo tiempo, la seguridad mostrada por Flavio no disipó las críticas sobre el hecho de que dejó preguntas sin responder y evitó abordar temas en los que parecía estar menos preparado”, agrega.

Según el análisis de Quaest, “el debate no parece haber generado un cambio significativo en la percepción”, en una carrera electoral hacia el balotaje del 25 de octubre que se anticipa ajustada.

Flavio Bolsonaro había sorprendido en la primera vuelta del 4 de octubre, cuando obtuvo alrededor del 47% de los votos frente al 45% de Lula. Los sondeos publicados antes del debate mostraban al senador con una ventaja estrecha, pero dentro del margen de error.

Agencias ANSA y Reuters y diario O Globo/GDA