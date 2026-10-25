¿Quién va ganando las elecciones en Brasil? Así miden las encuestas entre Lula y Flavio Bolsonaro hoy, domingo 25 de octubre

Hoy, domingo 25 de octubre los brasileños votan a su próximo presidente en el balotaje 2026. Se trata de una reñida contienda en la que, a medida que pasaron las semanas, la brecha entre ambos iba acortándose, según las mediciones de las encuestas.

Las consultoras que miden la intención de voto de los brasileros muestran una diferencia de un punto, según la consultora; y en todos los casos el referente conservador Flavio Bolsonaro se ubica en primer lugar y el actual mandatario Lula da Silva, segundo.

Los porcentajes de votos para el balotaje entre Lula y Bolsonaro (Fuente: ARCHIVO LA NACION )

Última encuesta de las elecciones en Brasil: anticipan que Lula y Flavio Bolsonaro salen 47 a 48

De acuerdo al último trabajo de Datafolha, encargada por el diario O Globo y Folha de Sao Paulo, y difundida este sábado 24 de octubre, indica que en votos totales Flavio Bolsonaro obtiene el 48% y Lula da Silva el 47%, en el escenario simulado de segunda vuelta.

La diferencia entre los candidatos es de apenas un punto, y el 3% corresponde a votos en blanco, nulos o que respondieron que no van a a votar; en tanto, el 2% está conformado por los indecisos.

Esta ventaja de Bolsonaro sobre Lula se encuadra en el margen de error de la encuesta, por lo que no se puede visualizar una ganador claro en el relevamiento, una tendencia que ya se venía repitiendo en los estudios de opinión de los últimos días.

Sobre la metodología, Datafolha subrayó que la encuesta se realizó a través de 4050 entrevistas a electores mayores de 16 años, entre el 23 y el 24 de octubre. El margen de error para el total de la muestra es de dos puntos porcentuales, para más o para menos, y con un nivel de confianza del 95%.

El otro estudio que también muestra una diferencia de un punto

En tanto, la consultora Quaest, también difundió su sondeo el sábado 25 de octubre, donde indica que en votos totales Flavio Bolsonaro obtiene el 46% y Lula da Silva el 45%, en el escenario simulado de segunda vuelta.

En este estudio, la diferencia entre los candidatos también es de un punto, y el 8% corresponde a votos en blanco, nulos o que respondieron que no van a a votar; en tanto, el 1% está conformado por los indecisos.

Ambos candidatos en el último debate presidencial NELSON ALMEIDA - AFP

Datos de la encuesta del 22 de octubre de Datafolha

Flavio Bolsonaro (PL): 47%

Lula (PT): 46%

En blanco/nulo/ninguno: 5%

Indecisos: 2%

Datos de la encuesta del 21 de octubre de Quaest

Flavio Bolsonaro (PL): 45%

Lula (PT): 44%

En blanco/nulo/ninguno: 9%

Indecisos: 2%

Datos de la encuesta del 21 de octubre de Instituto Gerp

Esta consultora fue la única que anticipó el resultado en primera vuelta en la que Bolsonaro se posicionó en primer lugar. A diferencia de los otros estudios, las entrevistas de este instituto exhiben una diferencia de cinco puntos.