Rafael Grossi recibió un reconocimiento durante una conferencia nuclear en Estados Unidos

El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, recibió una distinción especial en su visita a la Conferencia y Exposición de Energía Nuclear (NECX 2026) que se realizó este mes en Dallas, Texas, organizada por el Nuclear Energy Institute. El diplomático argentino fue homenajeado con la “Medalla Dwight D. Eisenhower” en reconocimiento a sus colaboración para evitar la propagación de armas nucleares en el mundo.

“Orgulloso de recibir este premio en la Conferencia y Expo de Energía Nuclear en Dallas en reconocimiento a las contribuciones a la no proliferación nuclear”, escribió Grossi este martes en su cuenta de la red social X junto a una foto del momento.

El posteo de Grossi X

“Más de 70 años después del discurso de [el expresidente estadounidense Dwight D.] Eisenhower ‘Átomos para la Paz’, su propósito sigue guiando nuestro trabajo. Todos podemos sentirnos orgullosos de llevar adelante esa misión, poniendo al átomo al servicio de la paz y el progreso”, señaló.

La alocución a la que hizo referencia —y por la que lleva el nombre la medalla— fue la famosa intervención que realizó el entonces presidente de Estados Unidos ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 8 de diciembre de 1953. Su objetivo principal en ese momento fue transformar la percepción de la energía nuclear y que pase de ser una amenaza de destrucción masiva a un recurso útil para el desarrollo humano.

Carrera por la ONU

Grossi, de 65 años, es uno de los ocho candidatos (cinco mujeres y tres hombres) que compiten para suceder al portugués Antonio Guterres, de 77 años, quien concluirá su segundo mandato de cinco años el próximo 31 de diciembre. A fines de este año, los 193 Estados miembros elegirán al próximo secretario general que dirigirá la organización desde el 1° de enero de 2027.

En la página oficial de la candidatura de Grossi, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino sostiene que el diplomático“ representa una oportunidad excepcional para impulsar un multilateralismo eficaz, capaz de cumplir con el objetivo fundacional de la Organización: preservar la paz y la seguridad internacionales”.

Grossi es uno de los candidatos para secretario de la ONU - - SANA

Hace seis años que Grossi es el jefe de la OIEA, cargo que tomó después de haber sido embajador argentino en Austria. Tras conocerse su candidatura, el diplomático de carrera se mostró muy crítico del actual funcionamiento de las Naciones Unidas y prometió revitalizar el organismo en caso de ser electo.

El último latinoamericano en ocupar el cargo de secretario general de la ONU fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar, cuyo mandato se extendió desde comienzos de 1982 hasta fines de 1991, precisamente cuando tuvo lugar la guerra de Malvinas, aunque no pudo lograr una solución diplomática del conflicto.

Hace pocos días, cuando tuvo lugar la segunda votación exploratoria para liderar el organismo, la excanciller de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett sacó ventaja y se situó por delante de la exvicepresidenta de Costa Rica, Rebeca Grynspan, que había quedado primera en una votación inicial en julio, así como de Grossi, que volvió a quedar tercero.