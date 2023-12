escuchar

El exprimer ministro británico Boris Johnson dijo este miércoles que subestimó la pandemia de Covid-19 y pidió “disculpas” por las muertes ocurridas durante la pandemia de el Covid-19 al comparecer el miércoles como testigo en la investigación oficial sobre la gestión en esa etapa. “Lamento profundamente el dolor, la pérdida y el sufrimiento de las víctimas y sus familias” , dijo.

En la audiencia, que se realizará durante dos días, Johnson dijo que asumía la responsabilidad de todas las decisiones tomadas y que comprendía el enojo de la opinión pública después de que la investigación habló de incompetencia, traiciones y misoginia por parte del Gobierno en su lucha contra la mayor crisis sanitaria en décadas.

Johnson dijo que el Covid-19 apareció inicialmente como una “nube en el horizonte” y no como el “tifón” que acabó matando a más de 230.000 personas en Reino Unido e infectando a muchos millones más.

En un principio, Johnson dijo que no creía las previsiones de víctimas mortales y que sólo leyó las actas del grupo asesor científico del gobierno en un par de ocasiones.

“Puedo decir que comprendo los sentimientos de las víctimas y sus familias, y lamento profundamente el dolor, la pérdida y el sufrimiento”, dijo al comienzo de una audiencia de dos días.

Johnson fue primer ministro durante tres años, entre 2019 y 2022. Fue depuesto por su propio Partido Conservador a mediados del año pasado tras una serie de escándalos que incluyeron informes de que él y otros funcionarios habían estado presentes en reuniones donde se consumió alcohol en Downing Street durante 2020 y 2021, cuando la mayoría de los británicos estaban confinados como medida de prevención.

Las preguntas sobre su gestión

El ex primer ministro se enfrentó a diferentes preguntas sobre si esperó demasiado para imponer un confinamiento a principios de 2020 y si eso provocó que Reino Unido acabara con una de las cifras de muertos por la pandemia más altas del mundo.

Johnson se excusó y dijo había dichos contradictorios entre ministros y funcionarios sobre cómo gestionar la pandemia, y que su gabinete de altos ministros era más reacio que él a imponer restricciones.

Uno de los dichos que enojó a los ciudadanos, sobre todo a aquellos que perdieron seres queridos, fue cuando le habría dicho a sus colegas que prefería ver morir a un gran número de personas antes que ordenar un segundo confinamiento. Es por eso que el exfuncionario prefirió asistir a la corte tres horas antes de que comenzara la audiencia.

El inicio de la sesión se vio interrumpido por manifestantes que luego fueron sacados de la sala. Aamer Anwar, abogado que representa a algunas de las familias afectadas por el Covid, afirmó que Johnson supervisó “una cultura letal de impunidad e incompetencia” y trató a las personas como “residuos tóxicos”.

El exasesor científico jefe del gobierno, Patrick Vallance, presentó en la corte un fragmento de su diario, que data de octubre de 2020, en el que decía que Johnson quería dejar que el virus se propagara en lugar de ordenar otro confinamiento. Además, dijo que el ex primer ministro estaba “perplejo” por la ciencia y “obsesionado con que los ancianos aceptaran su destino”.

El exasesor Dominic Cummings, ahora un firme rival de Johnson, dijo que el entonces primer ministro preguntó a los científicos si accionar un secador de pelo hacia su nariz podría matar el virus.

Cummings, junto con otro asesor, Eddie Lister, afirmó que el político también dijo: “Dejemos que los cadáveres se amontonen”.

Johnson afirmó que esos mensajes insultantes enviados entre funcionarios que se mostraron a la investigación no significaban que su liderazgo fuera disfuncional. No obstante, admitió que durante la pandemia su equipo habría funcionado mejor si hubiera contado con más mujeres.

En uno de los textos mostrados a la investigación, Cummings, se quejaba en un mensaje cargado de insultos de que estaba “esquivando los tacones de aguja” de una colega y quería “esposarla y escoltarla” fuera de Downing Street.

La exfuncionaria de alto nivel Helen McNamara describió una cultura “tóxica” y machista en el gobierno de Johnson, mientras que el secretario de gobierno Simon Case, el funcionario de más alto nivel del país, describió a Johnson y su círculo interno como “básicamente salvajes”.

La actitud de Johnson frente a la investigación

Johnson aceptó a finales de 2021 celebrar una investigación pública tras una intensa presión de las familias dolientes. Se espera que el proceso, liderado por la juez retirada Heather Hallet, tome tres años, aunque se emitirán reportes internos a partir del año que viene.

El caso se dividió en cuatro secciones, y la actual se centra en las decisiones políticas. La primera fase, que concluyó en julio, analizó la preparación del país para la pandemia.

El ex primer ministro presentó una declaración por escrito a la pesquisa, pero entregó casi 5.000 mensajes de WhatsApp de varias semanas clave entre febrero y junio de 2020. Estaban en un celular que Johnson recibió instrucciones de dejar de utilizar cuando se supo que el número estaba publicado en Internet desde hacía años.

Johnson dijo después que había olvidado la contraseña para desbloquearlo. Su vocero explicó que el ex mandatario no había borrado ningún mensaje, pero que un “problema técnico” hizo que algunos no fueran recuperados.

