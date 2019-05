Reunido con Bush, Bolsonaro se mostró preocupado por Brasil si vuelve Cristina

El presidente brasileño dijo que existe el riesgo de tener "una nueva Venezuela" al sur de la región Fuente: AFP

DALLAS, Texas.- El presidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó que la Argentina, y no Venezuela, fue uno de los principales asuntos discutidos con el expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, durante un encuentro de cerca de una hora que sostuvieron hoy en Dallas.

"En la Argentina está la posibilidad de volver a la señora expresidenta", advirtió Bolsonaro en referencia a Cristina Kirchner , y señaló que con un eventual regreso del populismo Brasil puede correr el riesgo "de tener una nueva Venezuela en el sur de América del Sur".

"Sabemos de la dificultad de Venezuela de volver a la normalidad. Pero, más importante que hacer un gol es evitar otro, y ese gol en contra sería la Argentina volviendo a las manos de Kirchner", agregó.

En el encuentro con Bush -el primer compromiso oficial de la visita que cumple en Estados Unidos- Bolsonaro también afirmó que "por el semblante" del expresidente estadounidense, cree que él comparte sus preocupaciones.

"Yo no soy vidente, pero, por el semblante, he entendido que se siente preocupado no sólo con Venezuela, sino con la cuestión de Argentina", señaló.

Bolsonaro hizo la salvedad de que su preocupación es "como ciudadano, como patriota, como demócrata y amante de la libertad" y que "nos gustaría que la Argentina no retrocediera en esa cuestión ideológica".

