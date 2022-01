Revelan que Elon Musk intentó pagarle miles de dólares a un adolescente: las causas

El multimillonario Elon Musk ofreció la suma de 5000 dólares para cerrar una cuenta de Twitter que sigue los movimientos de su jet privado a partir de datos públicos de plataformas de tráfico aéreo.

El CEO de Tesla y SpaceX mensajeó al dueño de la cuenta “Elon Musk’s Jet” (El Jet de Elon Musk), Jack Sweeney, según publicó el sitio tecnológico Protocol.

La cuenta muestra los movimientos del jet privado de Musk a partir del uso de bots que monitorean los datos del tráfico aéreo públicos y registran despegues y aterrizajes.

Protocol reprodujo el diálogo que habría mantenido Musk con Sweeney, de 19 años, meses atrás, cuando el empresario lo contactó para dar de baja la cuenta.

“¿Puedes dar de baja esto? Es un riesgo de seguridad”, le escribió Musk un mediodía del otoño estadounidense. ”Si puedo, pero te costará un modelo 3, a menos que sea una broma”, respondió Sweeney.

“No me gusta la idea de que un loco me dispare”, respondió el multimillonario. Por eso mismo, después de un ida y vuelta de los mensajes, le ofreció al joven 5000 dólares.

¿Alguna chance de elevarlo a 50.000 dólares? Sería de gran ayuda en mis estudios y posiblemente me permitiría conseguir un automóvil, tal vez un modelo 3″, le planteó Sweeney.

El CEO dijo que lo pensaría pero no se ha vuelto a poner en contacto desde entonces.

Además, el joven le explicó a Musk de dónde tomaba los datos. Pero el empresario atinó a lanzarle una respuesta directa: “El control del tráfico es aéreo es muy primitivo”.

El CEO de Tesla y SpaceX, considerado el hombre más rico del mundo según la revista Forbes, ha manifestado preocupación por las cuentas en redes que rastrean sus movimientos.

“Se han convertido en un problema de seguridad”, explicó Musk en un mensaje de Twitter al responderle a un usuario.