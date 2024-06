Sally Buzbee deja su cargo de editora ejecutiva de The Washington Post

Escuchar

WASHINGTON.- El diario The Washington Post anunció hoy que Sally Buzbee, editora ejecutiva, renunció al medio después de liderar la sala de redacción desde 2021, convirtiéndose entonces en la primera mujer en ese puesto en los 144 años de historia del medio.

Matt Murray, exdirector jefe de The Wall Street Journal (WSJ), sustituirá a Buzbee como editor ejecutivo hasta las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, tras las cuales Robert Winnet, editor adjunto de The Telegraph Media Group, asumirá el nuevo cargo y será el responsable de supervisar las áreas principales de cobertura, incluida política, investigaciones, negocios, tecnología, deportes y reportajes, indicó el medio.

Buzbee, de 58 años, dirigió el periódico durante los últimos tres años, un período turbulento durante la pandemia que resultó en un periodismo premiado, una expansión del servicio periodístico con las secciones Clima y Bienestar, así como una caída en la audiencia y un éxodo de algunos de los mejores talentos de la sala de redacción. Fue la primera mujer en los 144 años de historia del periódico en dirigir la sala de redacción.

Sally Buzbee fue designada el martes 11 de mayo de 2021 directora ejecutiva del diario The Washington Post

“El desafío del periodismo en todas partes es llegar a las audiencias donde estén y hacer que nuestro periodismo sea lo más accesible, nítido y transparente posible”, dijo Buzbee cuando asumió en 2021. “El Post tiene un equipo extraordinario que en muchos sentidos está a la vanguardia en descubrir cómo hacer esto”.

“Sally es una líder increíble y una ejecutiva de medios sumamente talentosa a quien extrañaremos profundamente. Le deseo todo lo mejor en el futuro”, dijo William Lewis, director ejecutivo y editor de The Washington Post.

Murray se incorporará como editor ejecutivo, con efecto inmediato. Trabajó en The Wall Street Journal durante 29 años y finalmente dirigió su sala de redacción de 1300 personas, además de supervisar la estrategia editorial y las operaciones de la publicación. Durante el mandato de Murray, The Wall Street Journal duplicó su tráfico digital y suscripciones, y logró un crecimiento récord en audiencias de video y audio a medida que se expandió en todas las plataformas.

“Me siento profundamente honrado de unirme a una institución de noticias tan histórica con su larga y rica historia de periodismo memorable e impactante y quiero agradecer a Sally por su gran liderazgo”, dijo Murray. “Estoy entusiasmado con la visión de Will y Jeff para la próxima era de crecimiento y reinvención del Post y no puedo esperar a comenzar”.

Matt Murray twitter

En el otoño estadounidense, Winnett asumirá el nuevo rol de editor en The Washington Post, responsable de supervisar sus áreas principales de cobertura, que incluyen política, investigaciones, negocios, tecnología, deportes y reportajes. Hará la transición al cargo previo a las elecciones. El 6 de noviembre, Murray comenzará a asumir su rol como líder de la tercera sala de redacción.

Winnett tiene una excelente trayectoria en reportajes de investigación, entregando primicias y liderando importantes transformaciones en las salas de redacción. Ha dirigido las operaciones de noticias de Telegraph Media Group desde 2013 y ha supervisado la introducción de la primera operación de noticias totalmente integrada de Gran Bretaña, las 24 horas y los siete días de la semana, que cubre plataformas digitales y los periódicos The Daily y Sunday Telegraph.

“Al crear tres funciones periodísticas sólidas: Núcleo, Servicio/Social y Opiniones, estamos dando un paso definitivo para alejarnos del enfoque de ‘talla única’ y avanzar hacia llegar a nuestras audiencias donde están”, dijo Lewis.

Diarios The Washington Post y The New York Times

