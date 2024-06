Dos sismos sacudieron la región de Japón que fue azotada por un fuerte terremoto el 1 de enero

Escuchar

TOKIO.- Dos fuertes sismos sacudieron el lunes la región de Ishikawa en el centro-norte de Japón. El temblor se produjo a las 06H31 (21H31 GMT) y tuvo su epicentro en la península de Noto, donde un devastador sismo causó más de 230 muertos el 1 de enero.

La Agencia Meteorológica de Japón informó que un sismo de magnitud 5,9 remeció el extremo norte de la península de Noto y unos diez minutos después hubo un temblor de 4,8.

La agencia indicó que no había peligro de tsunami a causa de los dos sismos. No hubo reportes de daños ni lesiones. La mayoría de los servicios de transporte público operaban normalmente, según West Japan Railway Co.

La Autoridad de Regulación Nuclear informó que no se encontraron anormalidades en dos plantas nucleoeléctricas cercanas. Una de ellas, la planta Shika en la península de Noto, sufrió daños menores, aunque funcionarios señalaron que ello no afectó las funciones de enfriamiento de los dos reactores. Hokuriku Electric Power Co. dijo que no hubo apagones.

El sismo de magnitud 7,6 que afectó la península de Noto el 1 de enero provocó la muerte de 241 personas. Todavía hay daños, y muchos de los residentes desalojaron el lugar.

La televisión advirtió que muchos edificios en el litoral del mar de Japón habrían sido dañados en el potente sismo de enero y sus réplicas.

El terremoto del 1 de enero destruyó edificios, causó incendios y derribó infraestructuras en la península de Noto en momentos que las familias celebraban el Año Nuevo.

Japón, situado sobre cuatro placas tectónicas al oeste del “Anillo de Fuego” del Pacífico, es uno de los países más sísmicamente activos del mundo.

El país archipiélago de 125 millones de habitantes registra unos 1.500 temblores por año, cerca de 18% de la sismicidad mundial, aunque en su mayoría son leves.

