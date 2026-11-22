La reunión de Trump, Xi y Putin en Shenzhen dejó una imagen destinada a perdurar. No tanto por sus resultados, sino por aquello que revela: las grandes potencias vuelven a negociar directamente las reglas de su competencia, mientras otros países observan decisiones que también condicionan su futuro.

La comparación con Yalta, en febrero de 1945, resulta tentadora, pero equivocada. Roosevelt, Churchill y Stalin representaban a tres aliados enfrentados a un enemigo común: el Eje Berlín-Roma-Tokio. Pese a sus diferencias, compartían el objetivo de derrotarlo y organizar el orden posterior a la guerra. Trump, Xi y Putin, en cambio, no integran una alianza ni persiguen un propósito estratégico común. Sus intereses coinciden en algunos escenarios y colisionan abiertamente en otros.

publicidad

publicidad

El presidente de China, Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, posan para las fotos durante una reunión trilateral en la Villa Kylin, en el marco de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen Lukas Coch - AAP DPA

Yalta reunió a aliados para organizar la posguerra. Shenzhen reunió a competidores que procuran administrar sus rivalidades sin renunciar a ellas.

La declaración final aludió a la reforma de las Naciones Unidas, la seguridad energética, las inmunidades de funcionarios estatales y la reducción de riesgos nucleares. Más elocuentes fueron sus silencios: Ucrania e Irán, dos conflictos donde se manifiestan las contradicciones entre los participantes.

Putin aspiraba a obtener alguna legitimación de sus pretensiones sobre Ucrania y debilitar la cohesión occidental. Trump procura reducir el costo del involucramiento estadounidense, pero cualquier concesión a Moscú repercute sobre la credibilidad de sus compromisos internacionales. Xi, mientras tanto, encuentra ventajas en una Rusia que absorbe recursos y atención de Occidente, aunque no desea una escalada que altere el comercio mundial.

La incursión de un misil ruso en Polonia y la reacción de la OTAN recordaron que la diplomacia entre potencias no elimina los riesgos militares. Europa enfrenta una pregunta incómoda: ¿puede influir decisivamente sobre su seguridad mientras dependa de Washington para garantizarla?

publicidad

publicidad

Irán exhibe otra geometría de intereses. Rusia mantiene vínculos estratégicos con Teherán; China necesita preservar el abastecimiento energético y la estabilidad del estrecho de Ormuz; Estados Unidos sostiene compromisos con Israel y países árabes y procura contener la capacidad nuclear iraní. Evitar una guerra regional puede constituir un interés compartido. Eso no convierte a los tres en aliados.

Tampoco son potencias equivalentes. Estados Unidos conserva una extraordinaria capacidad de proyección militar, financiera y tecnológica. Rusia dispone de un arsenal nuclear formidable y recursos energéticos, pero enfrenta limitaciones económicas e industriales. China ha construido una potencia manufacturera, comercial y tecnológica capaz de disputar espacios de liderazgo global.

La elección de Shenzhen posee una fuerza simbólica particular. La ciudad representa la transformación china desde las reformas de Deng Xiaoping hasta su protagonismo en industrias avanzadas. Que Washington y Moscú se encuentren allí confirma el desplazamiento del centro de gravedad económico hacia Asia.

El presidente de China, Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, posan para las fotos durante una reunión trilateral en la Villa Kylin, en el marco de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen - - Kremlin DPA

publicidad

publicidad

La Argentina entre dos dependencias

Nuestro país mantiene una relación política particularmente estrecha con Trump, cuyo respaldo ha resultado importante para las expectativas financieras del Gobierno. Al mismo tiempo, China constituye un socio comercial fundamental y un actor financiero relevante mediante el intercambio de monedas entre ambos bancos centrales.

Son relaciones distintas, pero ambas condicionan nuestro margen de maniobra. La asistencia estadounidense combina decisiones políticas, mecanismos financieros e instituciones que no pueden reducirse a la afinidad entre presidentes. El swap chino representa un instrumento de liquidez cuyo mantenimiento responde también a los intereses de Pekín.

Confundir respaldo coyuntural con garantía permanente constituye un error estratégico.

La paradoja es evidente: mientras Washington y Pekín compiten por influencia mundial, negocian directamente cuando lo consideran conveniente. La Argentina no debería asumir como irreconciliables antagonismos que sus propios protagonistas administran con pragmatismo. Ni transformar la proximidad con uno en una hostilidad innecesaria hacia el otro.

Esto exige una política exterior capaz de jerarquizar intereses nacionales, diversificar relaciones y evitar que las urgencias financieras determinen compromisos estratégicos irreversibles.

La cuestión adquiere mayor relevancia cuando observamos nuestros activos: Vaca Muerta, el litio, el cobre, la hidrovía, los puertos, las comunicaciones satelitales, el desarrollo nuclear, el Atlántico Sur y la proyección antártica. Son componentes de una geografía de poder donde convergen intereses estadounidenses, chinos y de otros actores.

publicidad

publicidad

El presidente de China, Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, posan para las fotos durante una reunión trilateral en la Villa Kylin, en el marco de la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen Win McNamee - Pool Getty Images AsiaPac

Cada decisión sobre infraestructura crítica, tecnología, energía o conectividad puede proyectar consecuencias durante décadas. El desafío no consiste en rechazar inversiones extranjeras, sino en establecer reglas y desarrollar capacidades nacionales que permitan aprovecharlas sin ceder decisiones esenciales.

La cuestión Malvinas ofrece una enseñanza persistente. Los fundamentos jurídicos e históricos de nuestra posición son indispensables, pero no sustituyen el peso económico, diplomático, tecnológico y militar necesario para modificar los cálculos de otros Estados.

La Argentina debería concluir que el alineamiento puede abrir puertas, pero no reemplaza al poder nacional. Ninguna relación personal, por estrecha que sea, garantiza autonomía. Y ningún país que dependa de decisiones ajenas para sostener su estabilidad podrá ejercer plenamente su soberanía.

Al fin y al cabo, la soberanía consiste en la capacidad de ejercer el poder sin condicionamientos y su ejercicio se relaciona íntimamente con la democracia, que establece la forma en que se ejerce dicho poder y lo legitima. En consecuencia, una democracia que no ejerce la soberanía en forma plena es una democracia incompleta.

publicidad

publicidad

El autor es teniente general (R), exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas